旅行注意｜機場購物後日本入境「被徵稅4.4萬円」　學2招避開陷阱

撰文：風傳媒
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出國旅遊務必留意各國入境規則，才能避免荷包大失血！近日就有一名女網友發文透露，在台灣桃園機場免稅店花了7萬台幣買衣服，沒想到入境日本時，竟被日本海關課徵4.4萬日圓（約新台幣9246元）的稅額，讓她相當不解。
對此有內行人解釋，日本入境免稅額為20萬日幣（約新台幣4.2萬元），建議乾脆剪標籤，穿上新衣，不然就是先把商品放在台灣，回頭再取也不遲。

一名台灣女網友在臉書社團「日本東北自由行旅遊情報愛分享(青森、宮城、秋田、岩手、山形、福島)」發文表示，早前前往日本旅遊，在台灣出境前按捺不住便在桃園機場的免稅店買了衣服，一共消費7萬台幣，沒想到入境日本仙台機場要出關時，竟被海關攔下，並且要求須交納約4.4萬日圓，讓一夥人超傻眼。

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貼文曝光後，隨即引起網友熱烈討論，有人表示，此舉看在日本海關眼中，可能就是認定為要做生意，所以才會課稅，因此這是正常情況；有人則透露，入境日本的免稅額是20萬日圓，而目前匯率約4萬台幣，因此一旦超過課稅，回台灣將可能再課一次稅。

還有網友建議，下次可以選擇先將機場免稅品放在台灣，等回去後再取，就能避免發生類似情況：

「放店裡回國再拿？應該可以」
「財去人安樂，下次可以先穿著」
「當時購入後直接穿上就沒有問題了！你們太單純了」

又有人以過來人分享親身經驗：

「你如果剪標籤，就不會被課稅，因為很多人都從國外帶衣服和包包去日本（跑單幫），我有朋友跑單幫被查到，不繳稅可以，就是貨物留在海關，出關時再提領帶回來」。

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此外，有人也好奇發問：「為何帶一個價值10萬台幣的LV包包就沒事？」引來其他人解釋，是因為沒被抓到才會沒事：

「有在使用就沒事，同理版主的衣服如果穿在身上也不會有事。如果沒穿在身上，吊牌也沒剪，海關可以合理懷疑你是帶進日本賣的」
「其實大部分是沒事，運氣不好或太明顯才會被抓」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：桃機免稅店花7萬買衣服！入境日本竟「被課稅近萬元」，內行人傳授2招避稅

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