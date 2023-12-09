旅行心得｜零錢太多網民激推「1神物」大讚好用　附花光散銀貼士

撰文：聯合新聞網
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不少人喜歡往日本旅遊、欣賞美景，不過由於日本的硬幣面額和香港不同，在日本停留的時間愈久，硬幣也會愈來愈多，總會令不少旅客困擾。對此，一位內地旅遊博主便發文表示，自己旅日時都會攜帶一樣「神器」，幫助她收納零錢。貼文發布後引起討論，實際使用過的網友紛紛大讚好用，甚至表示「收銀員也很喜歡」。

一位內地旅遊博主以「去日本的都知道這個玩意兒有多好用」為題在小紅書上發文，擁有豐富旅遊經歷的她表示，過往自己到日本遊玩會攜帶散銀包，每當要買東西時總得在包包裡翻找，十分不便；但在她買了「這個神器」後，體驗大大提升。

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該博主也貼出照片，只見圖中的塑膠卡夾有六種不同大小的凹槽，分別對應日本硬幣的「1圓、5圓、10圓、50圓、100圓、500圓」👇👇👇

使用方式也很簡單，直接依照硬幣大小卡入即可，不僅能避免硬幣在錢包裡滾動，還可以根據凹槽快速將零錢分類，非常方便。

不過這位博主也指出，「唯一缺點是100日圓的卡位太少，要是能把5日圓和1日圓的卡位都換成100日圓就好了」。

貼文曝光後引起熱烈討論，實際使用過的網友紛紛大讚好用，甚至有人表示「收銀員很喜歡」：

「自從買了這個，我的世界便有了光」
「我也是買了這個，出去給錢的時候，收銀員都喜歡這個」
「我也買了這個，店裡收銀台老大爺看了雙目放光」
「超級好用！我也買了哈哈哈哈哈，終於能把所有硬幣花出去」
「我買了三個，真的爽，特別有一次正好用完的時候，我覺得我圓滿了」

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也有人留言分享，自己會使用「這些招數」消耗零錢，避免帶在身上發出噪音，或引起不便：

「我都是扔在錢袋子裡，然後當著收銀員的面抓一把，攤開手掌一個一個找」
「我都是拿一把讓他們自己挑，弄不明白哪個是哪個」
「一般便利店有自動找贖機，我直接一大把硬幣全丟進去」
「零錢包裡的零錢一多我就直接殺到車站，掏出交通卡，把一堆零錢倒進售票機充卡，屢試不爽」
「我都是買車票的時候，全部倒進去，機台自己識別」
「能用卡就用卡……解決一切煩惱」

更有許多網友心動，驚呼：

「這個該搜啥關鍵詞？我要」
「可以問一下嗎，在哪能拿到這個」
「哈哈哈日本人果然就喜歡整這些東西」

實際在網路購物平台以「日幣 零錢夾」、「日幣 收納」等關鍵字搜尋，即可找到該神器。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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