深圳交通｜南深高鐵動工　到廣西南寧只需2.5小時　美食景點推薦

超期待！超期待！廣東省深圳市至廣西省南寧市高鐵（南深高鐵）正加快建設，屆時深圳⇄南寧最快2.5小時抵達，途經將在東莞虎門設站，通車時間也曝光！

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深圳⇄南寧最快2.5小時，途徑東莞這個地方

5月17日，廣西壯族自治區人民政府新聞辦公室舉行廣西全面推進桂粵交通高水平互聯互通新聞發布會。會議透露，深圳至南寧高鐵正加快建設，預計2027年建成通車。

隨着珠三角樞紐機場至粵桂省界段於2023年12月26日開工建設。全線通車後，南寧至深圳高鐵最快運行時間可由現在的3.5小時縮短至2.5小時。👇👇👇

據悉，南深高鐵在虎門設東莞濱海灣站。當前虎門站到南寧東站的高速動車組運行時間約為3小時20分，南深高鐵全線通車後，虎門到南寧的高鐵運行時間有望減少1小時左右。

17998㎡！東莞濱海灣站要來了！

濱海灣站位於虎門鎮路東社區，是繼虎門站之後，虎門鎮內又一座高鐵站。相關招標文件顯示，濱海灣站工期1086日曆天，計劃2024年6月10日開工，2027年5月31日竣工。

濱海灣站站房建築面積為17998平方米，鐵路停車場面積10000平方米，為地上一層、局部二層夾層的中型鐵路旅客車站。濱海灣站與東莞地鐵2號線地下共構，是項目控制性工程之一。

南深高鐵詳情

南深高鐵西起廣西南寧市，向東終至廣東深圳市，途經廣西玉林、梧州（岑溪），廣東雲浮、肇慶、佛山、江門、中山、珠海、東莞等市，線路全長648公里，其中廣西境內304公里，廣東境內344公里，設計標準為雙線時速350公里高速鐵路。

南深高鐵全線共設18個站點：

南寧東⇄五合⇄六景⇄橫縣⇄興業南⇄玉林北⇄容縣南⇄岑溪東⇄羅定北⇄雲浮⇄高明珠三角樞紐機場⇄江門⇄橫欄⇄中山北⇄廣州南沙⇄東莞濱海灣⇄深圳機場東⇄深圳西麗



南深高鐵江門至深圳段，將利用正在建設的深江高鐵。深江高鐵正線從深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116公里，設7座車站。

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