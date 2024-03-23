廣州交通｜首條地鐵環線今年通車　多條新路線超過180km同步興建

廣州地鐵繼1月喜提新車後，近期大環線11號線又迎來「開門紅」，赤沙車輛段順利完成階段性的列車冷滑和轉線工作，最新進度96%，開通在即，快來一起看看進程！



另外，廣州還有多條在建地鐵，最新進展如何？也讓我們全面跟進（監督）。

廣州地鐵11號線：火車站—琶洲—火車站

線路介紹

廣州地鐵11號線是廣州強化地鐵線網整體性、緩解中心城區交通壓力的環形骨架線路，線路全長44.2公里，串聯起廣州天河、白雲、越秀、荔灣和海珠五個行政區，還將連接廣州火車站、廣州東站等大型交通樞紐，共設32座車站，其中24座為換乘站。

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其中，11號線東環部分與3號線大致平行，有望分流後者市區段的客流壓力，為市民提供多一條出行路線選擇。

建設進度

截至目前，11號線（火車站—琶洲—火車站）土建工程累計完成97%，預計今年完工。

32座車站中，2座已開通，28座已封頂，1座進行土建施工，1座進行前期準備；32個區間中，1個已建成開通，31個已全部貫通；赤沙車輛段及全線28座車站開始機電施工。

十一號線赤沙車輛段於近日先後完成周月檢庫和試車線的冷滑和列車轉線工作，為後續車輛段「三權」移交打下基礎。

還有，3號線東延線、12號線、13號線……廣州其他在建線路情況如何？可別遺漏了，抓緊看看去。

廣州部分在建地鐵 建設進程全了解👇👇👇

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1. 廣州地鐵3號線東延段

線路介紹

廣州地鐵3號線東延段線路全長約9.55公里，共設4座車站（番禺客運站、廣州新城西、金光大道、海傍站），其中海傍站與地鐵四號線換乘，設廣州新城停車場1座。車輛採用6節編組B型車，最高運行速度120公里/小時。

建設進程

3號線東延段土建工程累計完成97%。

4座車站均已封頂並進行機電施工。4個區間及出入場線已全部貫通，正線實現軌通。廣州新城停車場進行土建施工。

2. 廣州地鐵10號線

線路介紹

廣州地鐵10號線線路呈東北—西南走向，斜穿廣州市中心區，連接天河、越秀、海珠、荔灣四個行政區。線路包括既有3號線支線天河客運站至石牌橋段，和新建石牌橋至西塱段，線路全長約19.15公里，共設置14座車站，均為地下站，其中換乘站10座，對3號線支線進行拆解；設廣鋼新城車輛段1座。車輛採用6節編組B型車，最高運行速度80公里/小時。

建設進程

廣州地鐵10號線土建工程累計完成80%。

14座車站中，11座已封頂，2座進行土建施工，剩餘1座進行前期準備。14個區間中，13個已貫通，其餘1個進行前期準備工作；出入段線已貫通。12座車站進行機電施工。廣鋼新城車輛段進行土建和機電施工。

3. 廣州地鐵12號線

線路介紹

廣州地鐵12號線線路起於白雲區潯峰崗站，終點設置於大學城南站，線路全長37.6公里，全為地下線，共設25座車站，6座由其他線路建設，其中換乘站17座。全線設置槎頭車輛段1座，大學城南停車場1座。車輛採用6節編組A型車，最高運行速度80公里/小時。

建設進程

12號線（潯峰崗—大學城南）土建工程累計完成76%。

25座車站中，17座已封頂，8座正在進行土建施工；24個區間中，16個已貫通，6個進行土建施工，其餘2個進行施工前準備。槎頭車輛段及出入段線、大學城南停車場及出入場線進行土建施工，其中段場、官洲、二沙島等站點開始機電施工。

日前，廣州市規劃和自然資源局白雲區分局收到廣東省重點基礎設施工程項目「廣州市軌道交通十二號線工程」用地批覆。

4. 廣州地鐵13號線二期

線路介紹

廣州13號線二期項目從西到東經過白雲、荔灣、越秀、天河和黃埔5個區，沿途設23個站點，既能解決廣州中心組團與西部片區和東部片區之間的交通需求，同時緩解了中心城區東風路、黃埔大道、中山大道等交通擁堵明顯的路段。

線路全長33.5公里，均為地下線，共設車站23座（均為地下站），1座由11號線負責建設，其中換乘站9座。設凰崗、魚珠停車場共2座。車輛採用8節編組A型車，最高運行速度100公里/小時。

建設進程

13號線2期土建工程累計完成76%。

23座車站中，12座已封頂，11座進行土建施工。23個區間中，18個已貫通，其餘5個進行土建施工；出入場線已貫通；6 座車站進行機電施工。魚珠停車場進行機電施工，凰崗停車場及蓋體進行土建及機電施工。

5. 廣州地鐵14號線2期

線路介紹

廣州地鐵14號線二期線路呈南北走向，北接原14號線南端終點的嘉禾望崗，南抵廣州火車站，線路全長11.9公里，均為地下線，共設8座車站，其中換乘站3座。本工程仍使用鄧村車輛段、石湖停車場作停車和列檢之用，無新建車輛基地。車輛採用6節編組B型車，最高運行速度120公里/小時。

建設進程

14號線二期土建工程累計完成53%。

8座車站中，4座主體結構封頂，3座進行土建施工，剩餘1座進行前期準備。8個區間中，3個已貫通，4個進行土建施工，1個進行前期準備。

6. 廣州地鐵18號線後通段

線路介紹

廣州地鐵18號線定位為南北快線，實現廣州市中心城區與南沙新區的快速軌道交通聯繫，支持南沙新區、南沙自貿區發展，同時連接市中心城區線網，補充南北軸向向客流發展走廊，並增強廣州東站的綜合交通樞紐功能，是國內首批可以實現地鐵服務水平的全地下市域快線之一。

18號線延伸至中山後，廣州中山將同城化發展，以後從中山出發，30分鐘就能到珠江新城，10分鐘就能到達南沙自貿區。

建設進程

18號線土建工程累計完成39%。

廣州東至冼村區間盾構段已貫通，正在進行暗挖段施工。

7. 廣州地鐵22號線後通段

線路介紹

廣州市軌道交通22號線全長30.8公里，均為地下線，共設車站8座，設陳頭崗停車場1座。車輛運行設計時速160公里/小時。線路建成後將串聯番禺區和荔灣區，連接廣州南站、白鵝潭樞紐等大型鐵路樞紐，發揮市域快線功能。

建設進程

22號線土建工程累計完成45%。

4座車站中，2座主體結構封頂，2座進行土建施工；4個區間均進行土建施工。

注：因篇幅有限僅節選，更多內容以官方公布為準。



已經迫不及待了有沒有，以上線路有你等的嗎？

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