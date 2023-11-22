深圳南山美食｜西麗甜品下午茶推薦：酥皮泡芙/手工麻糍/年輪蛋糕

到深圳南山區西麗覓食，一口氣吃6家，治癒系甜品好看好吃，甜食腦袋快看！



今期送上南山區西麗甜品地圖👇👇👇

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1. 火山酥皮大泡芙

剛出爐的泡芙，現點現做

我找到我的「夢中情芙」了，眼前這個剛從烤箱裏出來的泡芙，外皮焦脆焦脆的，濃郁的酥香氣味一陣陣地飄來，很是誘人。

每一個泡芙都跟拳頭一樣大，很難想象擠滿奶油吃完它後，我會是個多麼活潑開朗的小女孩……

九種口味，雙層奶油，超爆漿

菜單上的泡芙口味不算多，但都是深圳比較少見的。我最愛芋泥麻糬泡芙，醇香的芋泥醬和順滑的卡仕達醬融合，頂層還撒上了紫薯粉和Q彈麻糬，一口下去好上癮好滿足。

（ShenzhenWeekly提供）

我們總共試了四款，好吃不甜膩是我們達成的評價共識。由於內餡料給得實在太足，胃口小的建議可以和朋友共享。

（ShenzhenWeekly提供）

深巷裏的甜品小屋

這家甜品就在西麗新圍村，除了泡芙還會售賣一些手作蛋糕卷，限量限口味。很小，只有一處外擺的小木桌椅，建議大家還是打包或點外賣。

漫卷甜點屋

地址：深圳南山區西麗新圍村210-1號

交通：深圳地鐵5/7號線西麗站F出口

價格：泡芙12-15元不等，蛋糕卷19-30元（人民幣，下同）

營業時間：週一至週日 10:00-22:00

用餐提示：泡芙請儘快食用，久放容易塌軟。



2. 手工糯叽叽麻糍

自己磨粉製作的麻糍，有淡淡的米香味

喜歡吃糯叽叽的朋友，你們的收藏夾裏一定要有它！老闆每天親自磨粉製作，吃起來口感更是軟糯有韌勁，然後就可以用這團白嫩嫩、軟乎乎的麻糍玩出各種花樣啦！

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五大神仙吃法，萬物皆可麻糍

店裏共有五大系列：麻糍系列、招牌系列、冰淇淋系列、水果系列以及夏季限定的麻糍冰。

基礎款的花生麻糍和黑芝麻麻糍，一口一個。喜歡更豐富口感的，花生脆脆巧克力麻糍、黑芝麻椰脆海鹽花生都很值得入手，老闆似乎一點都不心疼用料多。

（ShenzhenWeekly提供）

開了一年依舊很火爆

這家也是大熱門，開了一年多了依舊每天都提前賣光，如果大老遠過去吃的朋友，記得提前打電話預定下哦。也是比較小，建議大家打包帶走。

心創優米

地址：深圳南山區西麗新圍村194號108

交通：深圳地鐵5/7號線西麗站F出口

價格：麻糍系列 5元-20元不等

營業時間：週二至週日 13:00-20:30

用餐提示：無外賣，可錯峰或者跑腿代購



3. 法式藝術年輪蛋糕

340℃慢烤，20輪層層紋理淋

提起年輪蛋糕，它是日本家喻户曉的「國民蛋糕」，也是德國的「蛋糕之王」。在這裏直接將法式甜品的製作工藝與之相結合，開創出獨特的「藝術年輪蛋糕」。

櫃枱上展出10多款年輪蛋糕，跟藝術品一樣。

口味很多，可點整個或切件

開心果杏仁年輪蛋糕是最受歡迎的，綿密絲滑的奶油，伴着香濃的堅果香氣，經典與創新的結合，每一口都能感受到它食材的「精緻高端」，相較士多啤梨果凍年輪蛋糕，它整體的甜度不會太高。

（ShenzhenWeekly提供）

在公爵府享用下午茶

在這裏吃下午茶真的太有儀式感了。裝修是復古巴洛克風，6米高的中空歌劇院式設計，處處盡顯高級與浪漫，人均100也能享受貴族下午茶。

奔來旺．年輪蛋糕

地址：深圳南山區龍珠四路方大城一樓L107號

交通：深圳地鐵7號線桃源村站A出口

價格：年輪蛋糕切件38元一塊，198元整個

營業時間：週一至週日 11:00-21:00

用餐提示：除年輪蛋糕外，部分法式甜品下午茶於17點前結束



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4. 開心果黑朱古力司康

司康（scone）在深圳比較常見，但這家店的出品味道稍顯獨特，有艾草與豆乳乳酪結合的、海苔與肉鬆乳酪結合的，以及紅酒肉桂蘋果司康……

我最愛的是開心果黑朱古力司康，黑朱古力味隔着袋子都聞得到，很醇香很濃郁，開心果醬奶油奶酪上點綴着黑朱古力豆，口感鬆軟濕潤。

（ShenzhenWeekly提供）

舊樓轉角處的一隅驚喜

這是一家日法甜品工作室，主理人是法國藍帶甜品烘焙雙學位，主打各種創意手作甜品。

店鋪的設計也很有意思，拐角處的透明弧形蛋糕吧枱，還可以看見製作蛋糕的過程哦。

昭熹 ZAOC Patisserie

地址：深圳南山區西麗新圍村118號

交通：深圳地鐵5/7號線西麗站F出口

價格：人均52元

營業時間：週二至週日 12:00-21:30

用餐提示：每日甜品數量有限，早一點去買，店內沒位置建議打包。



5. 霸王班蘭開心果千層

這款蛋糕整體顏色翠綠，給人一種很天然很治癒的感覺。

（ShenzhenWeekly提供）

用料也是肉眼可見的豐富，班蘭蛋糕夾着椰子奶油和奶凍，千層裏夾着杏子和草莓熬的醬，各種風味循序漸進。份量確實有點大，建議跟小姐妹分享一下。

環境日系簡約風

開在鬧市裏的烘焙小屋，主打各種精緻西點，還可以定製蛋糕。在屋外點一杯氣泡水坐着，別太愜意咯。

澈．蛋糕定製．下午茶coffee（龍華店）

地址：深圳龍華區民塘路金茂府2棟B座134-137

交通：深圳地鐵4號線上塘站A2出口

價格：人均30元

營業時間：週一至週日 08:00-21:00

（西麗店已歇業，有興趣的朋友可前往龍華店）



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6. 牛油杏仁曲奇杯

它是深圳甜品界的老網紅了，也是深圳第一家做曲奇杯的店。以曲奇餅作為基底，杯口沾上一圈杏仁片，內裏杯壁有朱古力塗層，熱牛奶倒下去，巧克力漸漸融化，還能邊喝邊吃。

（ShenzhenWeekly提供）

AMINO BAKEHOUSE（西麗店）

地址：深圳南山區西麗社區留新二街萬科雲城泊寓商舖L1-09號

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站A出口

價格：人均37元

營業時間：週一至週日 07:30-21:30



今天又是被甜品收買的一天。

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