深圳好去處｜新景點南山環西麗湖綠道　4大亮點打卡玩水近地鐵站

在深圳適合漫步遊玩的綠道數不勝數，最近期待已久的「環西麗湖綠道」正式開放。



一路草木葱鬱、山水如畫，趁週末快來打卡吧！👇👇👇

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「環西麗湖綠道」終於開放了

最近，等了一年多的環西麗湖綠道對外開放，全長15公里，週末又多了一個新去處。不過目前僅開放示範段，北起大磡科技園河道口，南接大沙河，全長3.7公里。

從深圳地鐵站出來，穿過西麗湖牌坊，寬闊壯美的西麗湖湖景便映入眼簾。

在剛修好的綠道上，一路走走停停，遠處的西麗塔，在山林掩映中，別有一番氣勢。

近處則是一大片碧綠的草地，無論是露營野餐，還是散步避暑，心情總會格外愜意。

超小眾夏日避暑勝地

和常見的山野綠道不同，西麗湖綠道最大的特色便是溪流相伴。一路上溪水潺潺，鳥鳴花香，吸引了小孩直接奔向溪流中抓小魚、螃蟹，好不熱鬧。

步行至一段階梯，即可看見觀鳥台，不僅可以透過窗户觀察鳥類，還能在旁邊的座椅上休息。

偶爾有人騎着小電驢經過，穿梭在這樣一片自然森林中，迎面吹着夏日的涼風，暑氣很快消散，景色也愈發幽靜。

穿溪過橋，遊玩見水，河道兩旁是斑駁的光影和層層疊疊的樹木，處處是綠意，舒適感撲面而來。

問山疊水，感受城市景觀之美

綠道的盡頭是問山疊水驛，建築高低錯落，伴隨着鳥鳴聲和流水聲，宛如進入另一個世外桃源。👇👇👇

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湖邊冷氣房

湖泊平靜如鏡面，荷葉、蓮花，與樹木、頑石，共同構成了一幅莫奈花園的油畫般景色。

湖畔還有一座公園少見的冷氣房，免費開放，溫度適宜，坐在涼爽的冷氣房賞湖邊景色，體驗感更佳。

此處親水性十足，也十分適合小朋友戲水玩耍，感受近距離湖水山色的樂趣。

頂層觀景平台

驛站頂樓的拱門設計，好像是通往天空之城的入口。

此處遍佈親水平台，一處水域便是一個小小世界，山水、樹木、天空、雲朵倒映在薄薄的水面上，彷彿能感受到其中的詩意。

（深圳百事通提供）

整個二層平台可以將問山疊水驛盡收眼底，伴隨着清新的流水聲，感官被瞬間放大，找回內心深處的平靜感。

荔枝林

湖畔旁邊有一大片荔枝林，枝頭掛滿荔枝，現場有不少工作人員進行採摘，不過僅供觀賞，切勿採摘。

遠離城市喧囂，一路收獲不同主題的遊玩體驗，週末趕緊邀上家人好友，一起探索這個綠道秘境吧。

環西麗湖碧道

交通：深圳地鐵7號線西麗湖站B出口，步行約8分鐘至西麗湖度假村即可；自駕導航至「西麗湖問山疊水驛」即可

開放時間：週一至週日，全天免費開放



Tips

1. 天氣炎熱，注意防暑防曬；

2. 草木茂密，記得帶好驅蚊水；

3. 親水平台無圍欄，小心跌落水。



注：2023年7月4日，攝於西麗湖綠道



【本文獲「深圳百事通」授權轉載，微信公眾號：best0755】