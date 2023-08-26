深圳好去處｜新景點南山環西麗湖綠道 4大亮點打卡玩水近地鐵站
在深圳適合漫步遊玩的綠道數不勝數，最近期待已久的「環西麗湖綠道」正式開放。
一路草木葱鬱、山水如畫，趁週末快來打卡吧！👇👇👇
「環西麗湖綠道」終於開放了
最近，等了一年多的環西麗湖綠道對外開放，全長15公里，週末又多了一個新去處。不過目前僅開放示範段，北起大磡科技園河道口，南接大沙河，全長3.7公里。
從深圳地鐵站出來，穿過西麗湖牌坊，寬闊壯美的西麗湖湖景便映入眼簾。
在剛修好的綠道上，一路走走停停，遠處的西麗塔，在山林掩映中，別有一番氣勢。
近處則是一大片碧綠的草地，無論是露營野餐，還是散步避暑，心情總會格外愜意。
超小眾夏日避暑勝地
和常見的山野綠道不同，西麗湖綠道最大的特色便是溪流相伴。一路上溪水潺潺，鳥鳴花香，吸引了小孩直接奔向溪流中抓小魚、螃蟹，好不熱鬧。
步行至一段階梯，即可看見觀鳥台，不僅可以透過窗户觀察鳥類，還能在旁邊的座椅上休息。
偶爾有人騎着小電驢經過，穿梭在這樣一片自然森林中，迎面吹着夏日的涼風，暑氣很快消散，景色也愈發幽靜。
穿溪過橋，遊玩見水，河道兩旁是斑駁的光影和層層疊疊的樹木，處處是綠意，舒適感撲面而來。
問山疊水，感受城市景觀之美
綠道的盡頭是問山疊水驛，建築高低錯落，伴隨着鳥鳴聲和流水聲，宛如進入另一個世外桃源。👇👇👇
湖邊冷氣房
湖泊平靜如鏡面，荷葉、蓮花，與樹木、頑石，共同構成了一幅莫奈花園的油畫般景色。
湖畔還有一座公園少見的冷氣房，免費開放，溫度適宜，坐在涼爽的冷氣房賞湖邊景色，體驗感更佳。
此處親水性十足，也十分適合小朋友戲水玩耍，感受近距離湖水山色的樂趣。
頂層觀景平台
驛站頂樓的拱門設計，好像是通往天空之城的入口。
此處遍佈親水平台，一處水域便是一個小小世界，山水、樹木、天空、雲朵倒映在薄薄的水面上，彷彿能感受到其中的詩意。
整個二層平台可以將問山疊水驛盡收眼底，伴隨着清新的流水聲，感官被瞬間放大，找回內心深處的平靜感。
荔枝林
湖畔旁邊有一大片荔枝林，枝頭掛滿荔枝，現場有不少工作人員進行採摘，不過僅供觀賞，切勿採摘。
遠離城市喧囂，一路收獲不同主題的遊玩體驗，週末趕緊邀上家人好友，一起探索這個綠道秘境吧。
環西麗湖碧道
交通：深圳地鐵7號線西麗湖站B出口，步行約8分鐘至西麗湖度假村即可；自駕導航至「西麗湖問山疊水驛」即可
開放時間：週一至週日，全天免費開放
Tips
1. 天氣炎熱，注意防暑防曬；
2. 草木茂密，記得帶好驅蚊水；
3. 親水平台無圍欄，小心跌落水。
注：2023年7月4日，攝於西麗湖綠道
【本文獲「深圳百事通」授權轉載，微信公眾號：best0755】
深圳最近有哪些最新的大自然好去處？
最近期待已久的「環西麗湖綠道」正式開放，全長15公里，目前僅開放示範段，北起大磡科技園河道口，南接大沙河，全長3.7公里，草地、溪流、湖景通通都有，按此一覽詳細介紹和看看相片。