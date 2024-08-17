深圳南山西麗玩樂攻略：逛清北哈大學城　遊公園動物園打卡大草坪

深圳規模最大的高鐵站「西麗高鐵樞紐」要來了，這也將會是國內最大的軌道交通換乘站。

「租房聖地、宵夜天堂、公園天堂」皆是西麗的代名詞，你逛過西麗嗎？關於西麗的一場深度City walk，今天跟着小編，走~‍‍‍‍‍‍‍‍‍



西麗，南山最慢的地方，也被人説是「深圳大型養老院」。聽起來很偏，但佔據了南山重要的位置。這裏是深圳人的租房聖地，是深圳人的美食天堂，還藏着大大小小的公園、遊玩好去處。

西麗，其實真的很好玩。

來西麗，逛大學城

1. 深圳大學城

全國最頂級大學城——深圳大學城開放了，落於西麗，大沙河畔，可以免費逛頂級高校，清華大學、北京大學和哈工大這3所學院，漫步校園內感受學校生活。

匯聚國內三所頂級高校

深圳大學城匯聚了國內三所頂級高校：清華大學深圳國際研究生院、北京大學深圳研究生院、哈爾濱工業大學（深圳）。

每一所高校分別建在不同的地理位置，學生們之間可以來去自如，共享資源；這裏，也是攝影師最愛來採風的地方，建築設計都各有特色，非常好出片。

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公園般的優美環境

漫步園內，處處皆是大面積的草坪，鬱鬱葱葱的樹林，還有竹林小徑、湖泊，兩岸的風光十分治癒，這裏既是校園，也像一個公園，時常看到學子們在岸邊綠道上騎行，青春洋溢的校園氣息撲面而來。

現在，大學城免費開放之後，大家也可以提前預約進園參觀，回味自己的讀書時光。

深圳大學城

開放時間：07:00-22:00

地址：深圳南山區麗水路2279號

交通：深圳地鐵7號線西麗湖站D出口，步行至清華大學深研院2號門

入校預約方式：入園須提前預約，前往「深圳大學城管理服務中心」官方號進行入城登記預約



2. 深圳職業大學

西麗，也是深職院的總部。創辦於1993年的深職院，去年正式升級為本科院校，現更名為「深圳職業技術大學」，坐擁六個校區，也是國內最早獨立舉辦高等職業技術教育的院校之一。

坐擁3條美食「墮落街」

一個定律，大學附近總少不了一條「墮落街」，深大曾有桂廟，深職有旺棠和366。它們是除了教學樓和宿舍外，深職人密度最高的地方，團建、吹水、拍拖……美食遍地的它，讓人體重飆升。

每當下課，湧來的學生一波接一波，打工人下班也愛來這覓食，旺棠的喧鬧要到凌晨才漸漸平息。

來西麗，逛公園吸氧

1. 西麗生態公園

西麗大大小小的公園有很多，位於西麗西邊的「西麗生態公園」，是最受歡迎的。2020年才正式開放的公園，沿途種滿了水稻和狗尾巴草，是個寓教於樂的友好遊學路徑。

這裏暗藏的驚喜很多：陡峭刺激的登山道、休閒的兒童樂園、半山腰的大草坪……可以找到100種不同的遊玩方式，絕對不無聊。

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山頂光景平台，藏着天空之境

西麗生態園的地勢不高，最大落差才80米左右，從山腳到山頂，不到20分鐘就足以征服。

公園裏頭也藏着個「天空之境」，它位於西麗生態公園的最高處，突出山體之外的平台，地面是大幅全透明玻璃，天氣好的時候這裏的景色絕美。靠近山頂的地方，有座環山空中走道中，這裏大概是公園的最佳觀景處，整個西麗的風景一覽無遺。

對了，建議在這裏看一場日落，沒有哪裏比這更適合看西麗的日落了。

西麗生態公園

開放時間：06:00-23:00

地址：深圳南山區同東路與打石一路交匯處東南角

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站C出口，可打車或步行前往



2. 大沙河公園

這個小眾冷門的公園，今年終於火了。深圳人也有屬於自己的「阿勒泰」。山頂高原大草甸，就藏在市中心的大沙河公園。

浪漫大草坪，深圳版「阿勒泰」

大沙河公園山頂大草坪的美是無法用言語形容的，芳草萋萋，如天鵝絨地毯鋪滿大地，綠意蔓延，乍一眼還以為是新疆的某片高原草甸。除了標誌性的大草甸之外，兩側的林中小路也自帶童話感，在樹林裏，奔跑跳躍，大口吸氧，盡情釋放情緒。

野餐，露營，飛盤，放風箏，草坪這麼大，怎麼玩都爽，這裏也成了不少人的婚紗寫真取景地。

大沙河生態公園

開放時間：06:00-23:00

地址：深圳南山區桃源街道北環大道8228號

交通：深圳地鐵7號線珠光站D出口，可打車或步行前往



3. 深圳市水土保持科技示範園

深職大正對面的「深圳水土保持科技示範園」，近幾年在網上頻繁刷到的「神秘洞穴」，就藏在這裏。

它模擬了蚯蚓洞的結構，走進這裏，像踏進了龍貓的洞穴。強烈建議在晴朗的天氣來蚯之丘，陽光穿過孔洞灑入穴中，樹影姿態投映在牆壁上，非常唯美好出片。

園區景點眾多，包括古風的涼亭走廊，坐着小憩也算是認真感受了大自然。

深圳水土保持科技示範園

開放時間：週二至週日 9::00-17:00

地址：深圳南山區沙河西路4148號

交通：深圳地鐵5號線西麗站D出口，可打車或步行前往



4. 石鼓山公園

相比較西麗其他公園，這裏就低調了許多，沒有顯眼的大門，旁邊還是在建工地，來西麗遊玩的遊客，很少會注意到它。但因為靠近居民區，其實這裏才是街坊最喜歡來的閒逛根據地。

石鼓山海拔不高，沿着登山路向上走，不到10分鐘就爬上了山頂，山頂最高處藏着一個觀景亭，能眺望到小半個西麗。

石鼓山公園

開放時間：06:00-23:00

地址：深圳南山區西麗街道石鼓路2012號

交通：深圳地鐵5號線西麗站A出口，步行80m



5. 野生動物園

要是説起西麗最出名的地方，開了30多年的深圳野生動物園應該也值得擁有排面。

作為深圳唯一一家老牌動物園，也是全深圳90後兒童時的考試獎勵。動物在陽光底下伸着懶腰，好像在這住久了，也沾染上了西麗的慵懶屬性。

你在野生動物園裏，又有着什麼樣的童年記憶呢？

深圳野生動物園

開放時間：09:30-18:00，17:00停止入場

地址：深圳南山區西麗街道西麗湖4066號

交通：深圳地鐵7號線西麗湖站B出口，步行947m

門票：需提前購買門票入場



來西麗，綠道漫遊散步

1. 環西麗湖碧道

深圳又多了一個綠道，也是在西麗，很少人知道。這裏適合徒步、騎行、野餐，一鍵滿足深圳人的需求。環西麗湖碧道，是沿着西麗水庫建立的一條綠道，全場15公里左右，目前開放的示範段大約3公里，沿途的風景就已經很吸引人。

多個打卡點，宮崎駿的「天空之鏡」

這裏有很多適合拍照的小打卡點：坡形大草地、獨特的拱門打卡地、親水平台、大片蘆葦等。拱門打卡地設計感很強，串聯了屋頂、山坡、水渠、天空，綠書藍天白雲倒映水面，隨便一拍都能出片；還有大片蘆葦、動漫田園小徑，像是穿梭在田野裏，自由自在。

環西麗湖碧道

開放時間：週一至週日全天開放

地址：深圳南山區西麗湖問山疊水驛站

交通：深圳地鐵7號線西麗湖站B出口，步行800m



2. 大沙河生態長廊

有着「深圳版塞納河」之稱的大沙河生態長廊，是這座城市最漂亮的作品之一。大沙河起於山林間的西麗水庫，往南奔流，直通深圳灣，長廊沿河而設。

漫步在大沙河生態長廊，看看河對岸的高樓大廈，在綠樹的掩映下，空氣温柔了許多，真有幾分塞納河的模樣。住在河岸附近的人們最喜歡來這散步，慢悠悠地晃到海邊，一路風景如畫，時不時還可以賽艇俱樂部的成員們還會在河裏練習賽艇。

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沿途而逛，有多家寶藏小店

全長13.7公里，不僅是騎行、散步的好去處，還增加了六處充滿文藝氣息的驛站，開在公園裏的書吧，河岸邊的茶館，只要一杯茶飲加一本好書，窗外山與水盡收眼底，就能享受慢時光。

大沙河生態長廊

開放時間：06:00-23:00

大沙河兩岸（長嶺陂地鐵站-深圳灣入海口）

【上游段】：地鐵5號線塘朗站C出口步行100m，進入南方科技大學-1號門

【中游段】：地鐵7號線茶光站C/D出口，出站即可

【下游段】：地鐵1號線高新園站A/D出口，步行約300m



來西麗，爬山看日落

1. 塘朗山郊野公園

塘朗山，除了能俯瞰到深圳全景，它還是一座「猴子山」，目前公園大概約有40隻猴子，不少遊客也慕名而來。

塘朗山的海拔不高，高度只有四百多米，卻能夠360°俯瞰整個深圳的壯闊全景。

來這裏爬山散步，呼吸新鮮空氣夕陽西下的時分；來這裏偶遇猴子，讓整個爬山行程更加有趣；來這裏爬百尺天梯登頂，眺望遠方感受鬱鬱葱葱。

塘朗山公園-龍珠門入口

開放時間：全天開放

地址：深圳南山區龍珠六號

交通：深圳地鐵7號線桃源村站D出口，步行593m



2. 陽臺山森林公園——西麗入口

深圳夏日避暑勝地陽台山，被譽為「深圳西部第一峯」，位於寶安區、龍華區和南山區的交界地帶，有3個登山口可選擇。這裏樹木葱蘢，綠意盎然，有着獨特的風景和多種徒步行山線路，是深圳人户外活動的絕佳去處之一，也是免費的自然氧吧。

陽臺山森林公園——西麗入口（ShenzhenWeekly提供）

夏日來襲，這也是大家去溯溪的寶藏之地。

陽台山森林公園

開放時間：登山道春冬季06:30-18:00、夏秋季06:00-19:00；廣場06:30-22:00

地址：深圳南山區、寶安區和龍華區交匯處



西麗還有這些小眾遊玩點

1. 萬科雲設計公社

佔地面積為7500平方米的「地下城小鎮」——萬科雲設計公社，是由數家設計公司組成的大型辦公社區。

地上是開放式公園，通過綠化坡道和東南西北四角的鐵塔，將首層公園與地下工作區連接起來；地下是辦公區，這裏的建築充滿着線條和幾何的設計感，還是隱藏的出片聖地，要是找好角度，暗黑風、歐洲度假風都能完全hold住。

萬科雲設計公社

開放時間：全天開放

地址：深圳南山區創科路與打石二路交叉口東北角

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站A出口，步行810m



2. 深港花卉中心

深港花卉中心位於南山，論名氣是不如八卦嶺花卉中心和荷蘭花卉小鎮的，但因為極低的批發價和通達的交通，讓它成為了南山人的「買花秘密基地」。

園區面積不算大，但是花店們非常「卷」，品種豐富齊全不説，價格大都實惠，你如果時間充裕，可以挨家比價。

深港花卉中心

開放時間：08:00-20:00

地址：深圳南山區園藝街與花園街交叉口東100m交通：5號線留仙洞站B口，可打車或步行前往



3. 大疆天空之城

深圳超級地標——大疆總部天空之城，也是大家最愛來打卡的地方。作為大疆全球總部，歷時6年建造才完成，有着極具未來感的「機械美」。

大疆天空之城（ShenzhenWeekly提供）

雖然無法進入園內仔細參觀，但是在外面欣賞就足以感到震撼。

大疆天空之城

地址：深圳南山區仙茶路與興科路交叉路口東北側

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站A出口

*Tips：只可在外面參觀哦



4. 西麗果場

深圳人的夏天，除了吃荔枝以外，去摘荔枝也是一項歷史悠久、老少皆宜的娛樂活動。西麗就有摘荔枝的好去處，那就是西麗果場。

西麗果場（ShenzhenWeekly提供）

4300畝，40000多棵荔枝樹，囊括各大品種，一票通行就可以邊摘邊吃。

西麗果場

開放時間：08:30-17:00

地址：深圳南山區西麗街道沙河西路4833號

交通：建議打車/自駕前往

門票：需提前購買門票入場



花一天，去西麗逛逛吧總有一處地方，能讓你愛上這裏。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】