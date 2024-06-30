深圳好去處｜4個地鐵直達海岸公園綠道 散步踩單車歎啡享受悠閒
撰文：ShenzhenWeekly
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夏天來到，又是時候來戶外活動，今次介紹4個在深圳南山區和寶安區的海濱公園，全部地鐵直達，超方便！
南山區
1. 市區最美海岸線：深圳灣綠道
市區最美海岸線，地鐵直達。全長13公里，市景和海景盡收眼底。沿途騎行，視野開闊，一路看遍繁華都市與山海美景。
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深圳灣公園
交通：地鐵9號線深圳灣公園站D2出口
2. 看海追日落：前海石廣場
它是寶安、南山人民野餐散步的大熱門，在草地上野餐，看一場海邊日落，跨海大橋也成了如畫美景中的點綴。
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前海石公園
交通：地鐵5號線桂灣站E出口
3. 蛇口人的「濟州島」：海上世界文化藝術中心
沿海而建的藝術中心，180°觀看海景。除了看展，也可以在海濱棧道上騎行或散步，感受最悠閒、舒適的生活節奏。
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海上世界文化藝術中心
交通：地鐵2號線海上世界站A出口
寶安區
4. 海上摩天輪：歡樂港灣
128米的高度，自帶無敵視野，是粵港澳大灣區當之無愧的「灣區之光」。也可以在摩天輪下沿着海邊散步，看落日餘暉灑為它鍍上一層浪漫濾鏡。
歡樂港灣·灣區之光摩天輪
交通：地鐵5號線臨海站B2出口
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