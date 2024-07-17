深圳鹽田最新「空中觀海棧道」看海打卡新體驗｜附周邊景點推薦

撰文：深圳微時光
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最近陽光回歸，藍天、白雲、熟悉的夏天變得有跡可循。天氣正好，宜出遊，深圳鹽田一條「空中觀海棧道」推薦給即將發霉、或已經發霉的人，屬於環大鵬灣海岸棧道的一部分。

景美好拍，重要的是，比大梅沙海濱棧道人少。

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新「空中觀海棧道」　登高望海

前不久，環大鵬灣海岸棧道的斷點（背仔角-上洞段）連通工程完工，3.7千米海濱棧道實現全線貫通。而連通斷點的，就是這一段超好拍的「空中觀海棧道」。剛開不久，知道的人不多。

棧道位於背仔角海灘附近，修建於五米高的半空，站在觀海台上能爽看180°無死角海景。當極具設計感的觀海台搭配上眼前的山海景色，有一説一，找好角度非常出片。

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「空中觀海棧道」的入口靠近海岸，但是越往裏走，越有一種身處郊野綠道的體驗。棧道貼近山林，暫時看不到海，但是能聽見遠處若隱若現的海浪聲。加上耳邊時常能聽到清脆的蟲鳴鳥叫，一首大自然的合奏曲也讓人瞬間忘卻工作的疲憊。穿林而過，盡頭又是一處登高望海。

值得一提的是，在這段棧道開通前，背仔角到上洞段之間的路沒有專門的人行棧道，從而導致走環大鵬灣海岸棧道的體驗非常糟糕。

「行人只能走公路、與汽車為伍......」
「走馬路的時候很小心，特別是彎道，很危險。」

如今棧道之間的斷點打通，雖然規模不長、僅有五百多米，但是實現人車分流，安全性大大提升。

重要的是，這也使得大鵬新區的「山海連城三年行動計劃」更進一步。

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環大鵬灣海岸棧道　人少景美

深圳人過夏天的儀式感，少不了看海。

「深圳灣、西灣紅樹林，美是美，感覺差點意思...」
「大梅沙，看的不是海，是人山人海。」
「至於小梅沙嘛，周邊還是半個工地。」

「空中觀海棧道」風景雖好，但其數百米的規模也肯定滿足不了深圳人想要看海的心。不過要是來了，強烈推薦一路向東，沿路走一趟深圳的最美海景棧道——環大鵬灣海岸棧道。

環大鵬灣海岸棧道以背仔角沙灘為起點、玫瑰海岸為終點，全長4.35公里，沿深葵路而建。俯瞰視角下，宛若一條銀絲帶貫穿着大鵬灣海岸，而「空中觀海棧道」只是其中一部分。

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棧道所處的地勢較高，相比起大梅沙海濱棧道的「親海」，這裏更適合「觀海」。遠望海天一色，近看微波粼粼。

至於體驗感嘛，全程走完感覺也是可圈可點。海岸棧道所處溪涌一帶，比大梅沙棧道人少、清淨，是徒步散心的好去處，美中不足就是交通不方便。

選在晴天的時候來一趟，風景是好的，全程是曬的，非常適合上班得身心疲憊的人來散散心。

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在深圳最美海岸棧道　還能怎麼玩

海岸棧道邊上的深葵路是深圳最美觀海公路，地處海岸線，每一段路都有能讓人眼前一亮驚喜，蔚藍的大海、細軟的沙灘。如今棧道的斷點貫通後，環大鵬灣海岸棧道或許也足以稱為深圳最美的海岸棧道。那麼在海岸棧道溜達一趟，沿路能還能怎麼玩呢？去哪裏玩呢？👇👇👇

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1. 背仔角沙灘

海岸棧道的西面起點，連接着背仔角沙灘。這裏有着深圳為數不多的玻璃海，也是一片未經開發的野海灘，水質不錯、景色絕美。

個人建議，在邊上踩水玩沙沒有什麼問題，游泳就不推薦了，畢竟這裏沒有救生員。

2. 背仔角燈塔

倘若不嫌遠，可以多走一段路去背仔角燈塔。距離背仔角沙灘有些路程，大約需要半小時。推薦理由不必多説，燈塔的景色足夠出彩，待到日落時分，那更是一場視覺盛宴。

3. 深圳最美沿海公路

直通大海的深葵路，被譽為最美的沿海公路，其中更有着兩處不容錯過的海景彎道。一處位於萬科17英里，另一處位於背仔角沙灘附近。

在這裏，湛藍的大海與清澈的天空，構成了眼前的絕美畫面。最美的沿海公路，名副其實。

4. 溪涌度假村

深圳有兩個xi涌，一個是名氣很大的西涌，一個是相對小眾的溪涌。

沿着環大鵬灣海岸棧道徒步，路程過半就會望見溪涌度假村，它沒西涌那麼大，但是交通卻方便些。這裏是許多人心目中的寶藏沙灘，沙質細軟、海水透徹，門票不貴，20元一位。

5. 玫瑰海岸

棧道東邊的盡頭，是深圳人熟知的老牌景點——玫瑰海岸。目前門票50元一位，雖説稍貴，但相比起被人羣攻陷大小梅沙，玫瑰海岸勝在人少清淨，風景美也更好出片。

趁着陽光正好，去深圳的海邊晾曬下自己吧！畢竟再過幾天，可能又要跟晴天再見了。

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【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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