深圳龍華好去處｜觀瀾古墟打卡洋樓古寺　再遊濕地公園、藝術村

深圳龍華區觀瀾，對於深圳人來説是一個既熟悉又陌生，被低估很久的地方。



這裏就像一座安逸的小城，彷彿被時間凍結了模樣，曾經碉樓還屹立在老街中央，街頭巷尾還遺留着舊時光的復古感，盡是城市邊緣的情調和愜意，走在觀瀾，真的很舒坦。

遊觀瀾．玩樂篇

1. 觀瀾古墟

觀瀾古墟，它是深圳僅存的「四大古墟」之一，也被稱為「深圳近代民俗文化第一街」，是一片深圳如今很難發現的古建築羣。經歷三年維護，依舊古樸，我已經嗅到了一絲「地標」的味道。

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去走一走逛一逛，通過保存下來的珍貴古建築、石板路，幻想這裏曾有過的繁榮景象。

古墟打卡點：小洋樓、古寺、古碉樓、國風拍照



如果你想過更深刻了解深圳，一定不能錯過觀瀾古墟，花上2個小時，感受這裏的古樸，高樓大廈是深圳，古街老巷其實也是深圳。

瀾書房：百年古墟裏的寶藏書店

兩層樓，一個小院子，是古墟里的一處寧靜，閲讀和品茶的同時，感受古墟里的獨特魅力。

2. 觀瀾版畫村

作為深圳十大客家村落之一的觀瀾版畫村，一直以來都是觀瀾驕傲的「名片」之一。

這裏有保存完好的客家古建築200餘間，無論是尋訪古蹟還是遊玩散步，都是絕佳的好去處。

漫步在粉牆灰瓦之中，驀然間彷彿穿越時空，重回歷史。

3. 中國版畫博物館

如果時間充裕，強烈建議去一次中國版畫博物館，離版畫村不遠，它是全國首個專業版畫博物館。

博物館的建築大量運用了不鏽鋼材質，金屬鏡面像版畫一樣印出周遭綠樹山林的樣貌，這個視角看博物館，美麗又獨特。

4. 鰲湖藝術村

鰲湖藝術村就在距離觀瀾版畫村1公里的地方，至今有一百多年的歷史，早些年間更是有一羣來自天南海北的藝術家定居於此。

他們發揮所長，在村子的各個角落創作自己的藝術作品，從村頭走到村尾都能看到鰲湖式塗鴉，某個街角還暗藏藝術家的工作室或是小有名聲的私房菜。

5. 1510圖書館

在龍華區廣培北路，屹立着一座獨特的土樓，外表平平無奇，卻見證了歲月的滄桑變遷。它是百年碉樓保興昌。

從一片堆滿垃圾的廢墟地，被主理人改造成全新的寶藏空間，1棟樓，5層空間，裏面的每一個角落都充滿着驚喜，等待你去探索。

6. 深圳民法公園

6. 深圳民法公園（ShenzhenWeekly提供）

7. 觀瀾河人工濕地公園

7. 觀瀾河人工濕地公園（ShenzhenWeekly提供）

8. 觀瀾湖生態運動公社

8. 觀瀾湖生態運動公社（ShenzhenWeekly提供）

觀瀾好像有一種魅力，能讓人不自覺地放鬆神經。

這裏沒有高樓阻擋，沒有匆忙的腳步，進入這裏，時間好像被放慢了腳步，讓你能夠慢下來去感受這裏的一點一滴……

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這次行程，讓我又感受到了觀瀾這個地方的獨特性。歷史是湧流，它被反覆沖刷過，依然能保持着古樸的、安靜的、慢節奏的樣子。

不得不説，觀瀾真的被低估太久了。

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