深圳「看海指南」9大海邊美景　散步野餐發呆好去處｜附交通方式

在深圳過夏天，總要去看一次海吧。吹一吹海風，感受大自然的迴響。



我們蒐集了深圳9個看海好去處，宜散步、宜發呆、宜告白👇👇👇

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這個假期，一起擁抱山海。

1. 西涌

深圳西涌依山傍海，適合衝浪&東西涌穿越，還有深圳天文台可免費預約，遊玩項目太豐富，沒有一天時間可玩不完！

交通：4個海灘，大家根據想去的幾號沙灘進行導航即可



2️. 楊梅坑

號稱深圳第一美的溪谷，楊梅坑的美景的確讓人過目不忘，碧藍的海水清澈無比，隨手一拍都是大片。

交通：深圳公交M274路到達楊梅坑站下車



3️. 海景公園

往遠看有碧海藍天，浪漫港口，往近處有燈塔圖書館，還有超美的海濱棧道，光憑顏值就吊打了很多海岸線！

交通：深圳地鐵乘坐2/8號線至海山站B出口步行800m



4️. 燈塔紀念台地

與Hong Kong隔灣相望的白色燈塔，可以來這沿着海岸線散步，享受海風的吹拂。

交通：深圳地鐵乘坐2/8號線至東角頭站B出口步行1200m



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5️. 桔釣沙

作為海邊小眾新寵兒，桔釣沙的「玻璃海」吸引了無數人打卡，建議選擇天氣好去，海水會看起來更清澈，直接美成壁紙！

交通：深圳公交E11到終點站轉乘M274到桔釣沙



6️. 西灣紅樹林公園

寶安西灣片區是深圳唯一的灣海交匯處，大海、夕陽、飛機、長橋奇妙又夢幻的落日組合，在這裏循環上演。

交通：深圳地鐵乘坐1號線至固戍站D出口，步行500米到達華豐機器人產業園站，乘坐公交M522路到達西灣公園二期站下車



7️. 官湖沙灘

乾淨的沿海公路，秀麗的沙灘與大海，自帶小清新的文藝氣息，漫步其中彷彿置身日本鎌倉。

交通：深圳公交M457路到達官湖村口站下車，或B956路到達官湖總站下車



8️. 深圳灣公園

出了地鐵就到海邊的深圳灣，光是海邊的風，就令人心曠神怡，每個人都能在這裏找到適合自己的角落。

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站D2出口



9️. 深圳灣運動海風公園

沙灘、大橋、礁石、蘆葦地……停留在這的每一幀都像電影畫面。附近還有超大綠草坪可以野餐、露營，玩累了坐下來納涼休息。

交通：深圳地鐵2號線灣廈站A出口步行約1400m



Tips：

1. 海邊遊玩記得做好防曬

2. 在遊玩的時候也要注意人身安全



希望大家都能擁有一個美好的假期！

【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】