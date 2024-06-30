頂級酒店行政酒廊有何特別？麗思卡爾頓是翹楚　亞洲區更佳

入住城市酒店時，MISS最關心的地方是行政酒廊（Executive Lounge）。它通常佔據酒店的核心區域，擁有比大多數景觀客房更好的視野。這裏私密、優雅，又不囿於客房，無論是自己獨處或與朋友小聚，都不失為一個好選擇。



優秀的酒廊少不了高品質的餐飲，從早餐到夜間點心，待上一整天不是問題，簡直是酒店Staycation的不二之選。

讓我們一起看看，好的行政酒廊應該是什麼模樣。

酒店中的酒店

行政酒廊誕生之初，充滿了商務氣息。它本是提供給商務旅客一個專享場所，配備簡單的設施與飲品小食，滿足他們的辦公需求。之後隨着住客逐漸多元化，行政酒廊無論從名字還是服務內容上都邁入到了一個全新的時代。

嘉賓軒、文華閣、朗廷會、麗晶俱樂部、香格里拉豪華閣、瑰麗瑞閣……品牌們對各家行政酒廊的命名不盡相同，但無一例外都在彰顯行政酒廊的尊貴，甚至還有些許神秘感。

行政酒廊的尊貴與私密，入住前就能體現。如果你抵達酒店時正值入住與退房高峯期，不用在擁擠的大堂排隊等待，直接前往酒廊，悠哉的喝一杯咖啡，悄然間手續已經辦好。

餐飲是評判一間酒廊好壞的重要標準。行政酒廊會提供全天候的軟性飲料、基礎酒水以及水果點心，同時還能避開人羣在酒廊享用早餐，傍晚則是每家酒廊必備的歡樂時光（Happy Hour）。

歡樂時光無疑是行政酒廊的重頭戲。通常在下午六點至八點，此時可以在酒廊裏暢喝各式酒精飲料，亦或是自己動手調製雞尾酒，大方的酒店還會擺出豐富的食物供客人選擇。

奢華酒店的行政酒廊，額外設置了下午茶、午間簡餐與宵夜，能做到在酒廊吃吃喝喝一整天，頗有「一價全包」既視感。

值得一提的是，亞洲地區的行政酒廊屬於「超標配置」。尤其是中國國內，不少酒廊的歡樂時光足以媲美高檔自助餐，甚至還有單點現做菜品。

而在歐洲、北美的大部分酒店並不會過於重視行政酒廊，餐食往往只有寥寥無幾的點心與普通酒水，裝修也較為簡陋，沒有體驗的必要。

麗思卡爾頓即是翹楚

在MISS去過的眾多酒店裏，麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton）的行政酒廊深得我心。無論是出於紳士淑女服務的貼心還是「一天五餐」的滿足感，每次入住麗思卡爾頓，總有個理由讓我開啓行政禮遇。

國內的15家麗思卡爾頓更是領先全球，於2022年開始行政禮遇煥新升級，將標準再度提升。

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上海浦東麗思的行政酒廊佔據了景觀中心位，可以飽覽黃浦江與外灘夜景，每週五魚子醬之夜的狂歡更讓人無法拒絕。晝夜交替時候酒廊還有鳴鑼儀式，相比瑞吉的馬刀開香檳入夜儀式，浦東麗思更具東方古典之美。

備受推崇的南京麗思卡爾頓行政酒廊，以精選名酒、現開火腿與每日不同的點菜餐品聞名，不愧為一眾麗思酒廊的標杆之作。每天的歡樂時光裏，就着火腿與美酒，看金陵城景或玄武湖古城牆，確實是一件美事。

天津麗思以大航海時代為靈感打造復古典雅的行政酒廊；海口麗思延續了酒店的高爾夫莊園主題；西安麗思則坐擁亞洲最大的麗思酒廊，且由Peter Remedios親自設計。

三家酒廊獨具特色，與酒店設計理念聯繫緊密，即使不在酒廊用餐，MISS也建議去參觀一下，是與其他公共區域截然不同的感受。

在深圳分號，我被麗思紳士與淑女的細緻服務打動。入住當天恰逢生日，用餐時小姐姐突然端上一碗長壽麵，接着所有酒廊員工為我送上「生日快樂」祝福，頓感濃濃暖意。

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但要説給MISS留下印象最深刻的一家麗思行政酒廊，還要屬澳門麗思卡爾頓。澳門麗思的行政酒廊獨佔酒店最高層，並擁有一個可以俯瞰銀河度假城全景的室外露台。此外，大堂吧需要排隊打卡的網紅金屬天空窗，在酒廊可以一人獨享。

最令人驚喜的是，酒廊所有餐品採用點菜制。現做的牛排、意粉水準上佳，中餐則直接使用米芝蓮餐廳麗軒的出品，再加上任取的巴黎之花香檳，簡直是我的「夢中情廊」。

這樣的麗思卡爾頓行政酒廊，你愛了嗎？

這些酒店的行政酒廊也別錯過

除了麗思卡爾頓，其他酒店的行政酒廊同樣不乏出彩之作。

香港文華東方的文華閣在酒店完成翻新後重磅回歸，足有576平。MISS愛坐靠窗的海景位，在這裏看着維港吃下午茶，好愜意。

澳門倫敦人的華庭是MISS心中獨一檔的存在。它是酒店的專屬會所，擁有多個英倫主題的區域，且供所有住店客人使用。華庭的餐飲出品令人大開眼界，持續到下午一點的海鮮自助早餐剛結束，就是幾十種甜品加龍蝦三明治的下午茶，緊接着不間斷供應酒水與精緻菜品的歡樂時光，盡顯奢華。

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提到英倫風尚，我自然想起深圳東海朗廷的朗廷會。這間朗廷會繼承了品牌首店倫敦朗廷純正的英式血脈，以白色為主調，搭配雅緻的復古傢俱，步入其中，第一感覺只有「優雅」。

與倫敦朗廷「詩人角」一脈相承的深圳朗廷「寫作閣」，擺放着一台古董打字機。當然，最吸引我的還是那台巨大的酒櫃，歡樂時光期間會由工作人員開啓，迎接每日微醺時刻。

我也忘不了初見北京瑰麗Manor Club瑞閣時的驚豔，820平的面積足夠寬敞，作為亞洲第一家瑰麗酒店的行政酒廊，氣場十足。無論是在酒廊吧枱附近社交小酌，還是在鄰近吧枱的枱球桌上小試幾桿，仿若在家一般自在。

MISS還想提一下杭州君悦的嘉賓軒，如果你住在這家酒店，儘量選擇含行政待遇的客房。因為8樓的嘉賓軒位居酒店頂層，自帶一個直面西湖的露台。日落時分喝着雞尾酒看西子湖上漫天紅霞，足以收穫一個絕妙的入住體驗。

另類的「行政酒廊」

介於行政酒廊的設計初衷是服務於高端商旅客，因此絕大多數度假酒店和一些奢華酒店並不會配置行政酒廊。但行政酒廊的概念卻被化用，成為這些酒店的特色活動，我們依然能在其中找到「行政酒廊」的模樣。

譬如上海建業里嘉佩樂酒店的嘉佩樂圖書館。圖書館在大堂一旁，其中靜謐舒適，晚間還會提供熱茶與甜品，取一本書細細閲讀或是與朋友閒談，都很合適。向我介紹酒店的嘉佩樂文旅官也打趣説，這處圖書館就是我們的「行政酒廊」。

東京虹夕諾雅在每一層樓都設有「茶之間Lounge」，相當於一層一個專屬「行政酒廊」。這裏有24小時供應的茶點，早晨還有親切的小姐姐幫忙製作早餐，待乏了不需要轉電梯就能走回房間，宛如家裏的客廳一般輕鬆温馨。

潮牌W除了廣州分號順應國內市場配有「W廊」，其他分號都沒有行政酒廊這種略顯嚴肅正式的空間。但歡樂時光卻被W保留下來，搖身一變成為夜晚派對活動。潮酷的大堂成為派對場所，暢享酒水小吃與活力音樂，倒是符合「歡樂時光」的內涵。