深圳4夜市｜西鄉鹽田美食多　雲深夜瀾氣氛Chill　水圍夜市最方便

煙火在夜空中升騰，熙熙攘攘的人羣，或品嚐着美味小吃，或淘到中意的稀奇玩意，邊逛邊吃，愜意滿足......今天就讓我們一起走進深圳的夜市，讓晚風吹散上班的疲憊吧。



寶安區西鄉：鹽田社區夜市文化街

深圳版廟街，深圳較大的夜市街

這條不超過300m的街道，開了近100家小店，一半賣美食，一半購物，美食的區域會比購物的區域多。

+ 2

在這裏，你能找到全國的小吃，而且每家檔口都有自己的外擺台，看中的小吃即點即做，還送餐到桌，只開到凌晨12點，大家就會準時撤檔。

鹽田社區夜市文化街美食推薦👇👇👇

+ 10

1. 湖北恩施公婆餅

公婆餅，在這條街是出了名的。來自湖北恩施，在這裏已經開了11年。麪餅炸至金黃，裏頭還可以加薯仔絲，加點辣更好吃，外層的邊邊焦脆，裏頭嚼勁十足。

2. 台灣美味花甲粉

如果你早到了，千萬記得先來這個台灣花甲粉，排隊得等20多分鐘。阿姨會讓你自己付錢拿牌牌掛上去，花甲粉一份18元，加蝦是20元。老闆給花甲粉都是一把直接抓，上桌的時候還在咕嚕嚕，味道嘛，就是鮮甜兩字。

3. 農家小炒

這條街還有小炒，在夜晚，吃小炒喝點啤酒，爽得很。羣眾的嘴都很刁，不好吃的都開不下去，最推薦的是胖子小炒和農家湘川小炒。每一道菜都鍋氣十足，比較平價，最貴也就30元。

鹽田社區夜市文化街

營業時間：週一至週日 16:00-24:00

地址：深圳寶安區銀田路11號

交通：深圳地鐵1號線西鄉站B出口

小tips：味道中規中矩，勝在種類豐富



鹽田區三洲田：雲深夜瀾

説起鹽田這個夜市，一開始是鹽田咖啡車先火起來，後來慢慢壯大發展成小小的車尾箱市集，再到現在東部華僑城提供了專門的露天場地，也就是「雲深夜瀾宵夜攤」。

小編是兩年前去的，形形色色的檔口，有咖啡有酒，有燒鳥有關東煮......現在多了小舞台，不僅可以閒聊還可以唱歌，如果你是在這附近旅遊，還是蠻適合來逛逛，順便欣賞鹽田港的壯觀夜景。

三洲田雲深夜瀾

營業時間：週一至週日 17:30-次日03:00

地址：深圳鹽田區東部華僑城雲中部落站旁



福田區：水圍夜市街

藏在CBD中的夜市，香港朋友也愛逛

出了福民地鐵站，就能找到這條熱鬧的水圍夜市街，百米長的街道也有近100個攤位，它還入選「夜間經濟示範街」噢。

+ 2

因為這裏離福田口岸很近，也吸引了很多香港人來覓食。

水圍夜市街美食推薦：台灣大腸蚵仔麪線

這家專做台灣小吃的攤位，有4樣可以選擇：大腸蚵仔麪線、蚵仔煎、波波腸、臭豆腐。

最愛它家的面線，九層塔與香菜的香氣，完美融入了面線裏，鮮香中帶着一份辛辣，大腸帶點韌勁，蚵仔鮮嫩，面線入口即化，口感多樣！

水圍夜市街

營業時間：週一至週日 15:30-01:30

地址：深圳福田區水圍村水圍九街

交通：深圳地鐵7號線皇崗站B2出口步行770m



南山區西麗：旺棠夜市街

深職學子的專屬小攤，傳聞中的「墮落街」

説起南山的夜市，那就不得不提旺棠夜市了。

+ 5

建議大家從366大街一路逛到旺棠。366大街有一些老店飯館可以吃，像燒鵝、麻辣燙、醬香餅等，等晚一點店鋪關門，在旺棠夜市街也能尋覓到好吃的宵夜。

旺棠夜市街美食推薦：龍哥炒粉

作為旺棠小吃一條街的老牌小吃，「龍哥炒粉」當然是説起的第一家！

沒有花哨的炒法，猛火燒鍋，幾下顛鍋起落，哐哐一碗炒粉就做好了。10元任選4菜，阿姨把配菜抓好交給龍哥。在龍哥手裏顛個50秒，嗯，記憶又回到學生時代。

旺棠夜市街

營業時間：週一至週日 16點後開始（收攤時間不定）

地址：深圳南山區新高路131-1號

交通：深圳地鐵7號線西麗站



深圳還有哪些冷門的夜市街呢？

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】