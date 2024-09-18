深圳美食｜90後開超級海鮮夜宵食店　大眾點評人氣王必食6大推介

深圳這家宵夜大排檔「YES也是大排檔」，始於海邊度假勝地城市惠州的大排檔，是由幾個90後海鮮發燒友創立，主打超級海鮮夜肆概念，將海鮮與街頭市井相結合，相繼落地惠州、東莞、佛山、廣州，到哪裏都是大眾點評榜首人氣王！



下班啦，夜宵出動！大排檔外擺+滿滿的食客，是屬於廣東人的煙火氣~

做的就是海裏的鮮貨

作為一個無宵夜不歡的老廣家庭，宵夜除了好吃還得鮮要抵！這家店老闆一心追求探索到最優質的海鮮食材，從惠州到深圳，每日海鮮新鮮送達，在海鮮池裏自由撲騰的羅氏蝦、出水依舊囂張的大肉蟹......吃的就是這口鮮美！

復古街頭風，歡迎來到90年代

霓虹燈、紅板椅、木頭方桌，是誰的港風DNA動了！店內復古輕潮流，拍照秒出大片，氛圍感拉滿；店外露天外擺區域顯得更有人間煙火氣~

華燈初上，微風徐徐，海鮮配着啤酒，伴隨着經典粵語歌BGM，怪不得我媽這麼愛！

YES！超級海鮮夜肆，爆膏蝦蟹食過翻尋味

1. YES！爆膏奶油蝦

店內招牌菜「YES！爆膏奶油蝦」，外表金黃油亮，誘人無比！精選大隻羅氏蝦，用特製容器狗母鍋充分煲至入味，奶香四溢的蝦蝦絕對讓你垂涎欲滴~

+ 1

剝開蝦頭，爆膏奶香四溢，蝦肉鮮美滑嫩，入口彈牙~「食蝦講姿勢，食到舔舔脷」，咬上一口爆膏湧出，蝦肉蘸湯汁是靈魂，嗦到根本停不下來！

2. YES！爆膏奶油蟹

秋風起，季節限定的爆膏奶油蟹來啦！新鮮的大閘蟹切塊，金黃蟹膏都藏不住啦！在油鍋裏翻滾的不是蟹，是我的愛！

迫不及待夾起一塊奶油蟹，放在嘴邊輕輕幾口，蟹膏的鮮甜和香濃的奶油味巧妙結合，肉質鮮美飽滿，一口下去，吃得我搖頭晃腦，奶香四溢~

3. 調皮椒鹽皮皮蝦

每一隻皮皮蝦（瀨尿蝦）都飽滿豐盈，蝦殼外表酥脆，充分吸收了椒鹽的香氣，跟爆鍋後的炸蒜一起翻炒起來更添誘人味道~

剝開酥脆的薄薄一層蝦殼，裏面的蝦肉真的好肥！這款「椒鹽」皮皮蝦的特點在於外殼炸至脆脆，剝開蝦肉依舊軟嫩，它不僅擁有椒鹽的獨特風味，還保留了蝦本身的鮮美，滿口都是肉吶！

4. 胡椒花螺

肥美大顆的新鮮花螺，混搭狗母鍋烹飪器皿+呼呼呼吹風筒，獨特的秘製手法讓這胡椒滋味滲透到螺肉裏，沒人能拒絕！

螺肉經過風筒的加工，吹乾了多餘的水汽，一上桌，濃郁的胡椒氣息好「上頭」！將螺肉輕輕扯出，肉質鹹香鮮美有嚼勁，串成一串一口吃掉更爽噢！

5. 避風塘炒大肉蟹

生猛的大肉蟹經過避風塘爆炒後，炸蒜的滋味充分打入蟹肉內部，飽滿的蟹鉗，金燦燦的誘惑，酥香濃郁，誰能不饞！

6. 豉汁炒花甲

說到這豉汁炒花甲，宵夜必備可不能少！新鮮花甲經過豉汁的沁潤，吃起來有滋有味，花甲肉多飽滿，真的很下酒！

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悄悄告訴你，店裏面不僅水裏游的是特色，日撈夜撈牛展、碎碎蛋爆炒米粉、秘製鵝掌翼、椒鹽爆炒玉米、99年暴打檸檬茶......這些地上跑的也香極啦！

也是大排檔分店資料

深圳分店

前海HOP店

地址：深圳市寶安區前海HOP天地

營業時間：17:00-次日02:00

聯繫電話：19926425593

華強北燕南店

地址：深圳市福田區華強北街道荔村社區振華路50號中聯大廈401棟L1-08

營業時間：17:00-次日02:30

聯繫電話：18025322337



廣州分店

陳家祠店

地址：廣州市中山七路333號揚韜科技廣場二號樓114號

營業時間：17:00-次日02:00

聯繫電話：18602022941

江南西店

地址：廣州市海珠區江南大道中162號海洋石油大廈首層A108-A109

營業時間：11:00-13:50，17:00-01:30

聯繫電話：13763119141

百信廣場店

地址：廣州市白雲區棠樂路1,3,5,7號百信廣場西區B1層XLG005

營業時間：11:00-14:00，17:00-01:30

聯繫電話：13711081994



東莞分店

33小鎮店

地址：東莞市東城烏石崗工業路33小鎮B區19棟108室

營業時間：17:00-次日01:30

聯繫電話：0769-21688276 ，13106890097



惠州分店

水東街店

地址: 惠州市惠城區水東西路88號A5棟1層110號

營業時間: 17:00-次日02:00

聯繫電話：0752-2886138，18902656268



佛山分店

保利西街店

地址: 佛山市南海區燈湖西路保利水城西街小區5棟2樓平台230-230A室

營業時間: 17:00-次日02:00

聯繫電話：0757-82136953，15118724683

創意產業園店

地址: 佛山市禪城區張槎街道佛山創意產業園18棟105鋪

營業時間：11:00-14:00，17:00-01:30

聯繫電話：13763119141



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