深圳寶安｜3大公園行山睇日落　摩天輪/泰華梧桐島7個打卡好去處

周末到深圳，必須來寶安區玩玩，吃喝玩樂逛一日遊，各式各樣玩意都有！



去吹海風看日落：西灣紅樹林濕地公園

可以在海邊漫步的西灣紅樹林濕地公園，有百畝紅樹林，3.5公里長海岸線濱海步道，觀景一絕，特別是太陽快落山的時候來，站在沿海觀景台或棧道上，同時捕捉日落、飛機和漫天的海鷗。

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正好，西灣至前海灣慢行道——山海連城前海灣段全線貫通了。與其他綠道不同，這段綠道位於廣深沿江高速橋底，主打一個工業風。置身其中，水泥橋墩一眼望不到盡頭，無限延伸的畫面感給人一種時空隧道般的錯覺，可以順路來打卡。

西灣紅樹林濕地公園

地址：深圳市寶安區金灣大道旁

交通：深圳地鐵11號線碧海灣站

泊車：公園內有停車場



去行山登頂眺望寶安：鐵仔山公園

鐵仔山，位於寶安大道以北，海拔204米，相比於深圳其他山脈來説，地勢並不高，但山路蜿蜒綿長，想要登頂需要30分鐘。整座鐵仔山有1條純白空中長廊、1個紅色觀景台、2條高空棧道，剛好都修建在最好看的風景面前。

日落之時，鐵仔山公園不僅可以看到金色的城市和海，飛機也總能為鏡頭裏的畫面添點睛一筆，現在去已經能看到深中通道全景了！

鐵仔山公園

地址：深圳市寶安區鐵仔路與西鄉大道交匯處北側

開放時間：06:00-19:00

泊車：公園內西門和北門均有停車場，免費



去寶安「小青島」：尖崗山公園

與鐵仔山公園相隔不遠的尖崗山公園，海拔202.9米，沿階梯盤旋而上，半小時足以登頂。

山頂不僅有充滿神秘感的圍屋、紅木連廊圍繞的古廟，還可以目睹大片橙色房子的深圳版「小青島」，遠眺則能更近距離地望見鐵崗水庫。

尖崗山公園

地址：深圳市寶安區鐵崗水庫南側

開放時間：06:00-23:00

泊車：公園內有停車場，免費



寶安最美孤島：泰華梧桐島

它就叫泰華梧桐島，藏在寶安一隅。20000㎡的生態湖佔據梧桐島最中心的位置。橫跨在整個湖面上的木橋，兩側種滿了梧桐樹。每到黃昏時，這裏就變成城市邊緣的綠野仙蹤。

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這裏就像一個迷你版的小世界，茶室、咖啡店、圖書館、餐廳......一應俱全。如果假期出行的時間有限，那就來這裏吧~

泰華梧桐島

地址：深圳市寶安區航空路與順昌路交匯處西

交通：深圳地鐵1號線固戍站

泊車：可到梧桐島地下停車場，收費



來看灣區之光：歡樂港灣摩天輪

來深圳怎麼能不坐一趟摩天輪呢~作為深圳最浪漫的地標，幾乎是每個遊客的必打卡點。128米的高度，自帶無敵視野，光是繞一圈就要30分鐘，摩天輪轎廂形似太空艙，每次搭乘限定25人以內，你可以站着拍拍拍，也能坐長椅上瞭望大灣區上方的天空。

+ 1

記得順利去逛逛深圳首條濱海廊橋，沿途設立17個站點，接通9棟大廈、2座公園、5個寶安地標，一路向海。想逛街的，周邊的歡樂港灣、壹方城、前海hop等都很好逛，吃喝玩樂一應俱全。

歡樂港灣摩天輪

地址：深圳市寶安區新安西路濱海文化公園

交通：深圳地鐵5號線臨海站

泊車：附近路邊可以停車



有時間的話，順路來逛逛這些景點👇👇👇

1. 曦城會

明黃色的歐式建築體，彷彿一下子身處在西班牙的街頭巷尾。

曦城會

地址：深圳市寶安區尖崗山大道9號



2. 寶安耶穌君王堂

哥特式的風格建築，高聳的尖頂和大面積的花窗玻璃。

寶安耶穌君王堂

地址：深圳市寶安區71區上川路469號



3. 鍾書閣

巨型旋轉書架，彷彿置身潛行凶間。

鍾書閣

地址：深圳市寶安區歡樂港灣東岸L1-021號



4. 宇一集

深圳「mini景德鎮」，陶瓷製品、木雕、中古傢俱，價格幾十到幾百。

宇一集

地址：深圳市寶安區新安街道靈芝園社區19區27棟102商鋪



5. 寶安花卉市場

佔地約20000平方米，花卉種類繁多，四大區域，隨便逛。

寶安花卉市場

地址：深圳市寶安區西鄉街道蠔業社區興業路



深圳寶安出行指南

地鐵·寶安段

1號線：機場東站到新安站

5號線：前海灣站到興東站

12號線：同樂南站到海上田園東站

11號線：前海灣站到碧頭站



寶安大型商場

1. 壹方城：寶安區新安街道新安湖社區新湖路99號

2. 寶安大仟里：寶安區新湖路與海城路交匯處

3. 海雅繽紛城：寶安區建安一路99號

4. 前海hop：寶安區興華一路19號

5. 歡樂港灣：寶安區寶華路與海府路交匯處



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