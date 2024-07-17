深圳寶安酒店10間推介｜全新開幕／近地鐵／透明泳池／人均$75起

撰文：陳映蓉
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深圳寶安酒店推介2024！深圳寶安區最近又新商場落成，開幕後隨即成為港人的「新蒲點」！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間平價的深圳寶安酒店，部分在2024年才開幕，更配備高空透明泳池、兒童遊樂場、模擬高爾夫球等設施，人均只需$75起！即睇內文！

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深圳寶安區酒店推介【1】深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）剛2024年2月正式開幕！酒店位於寶安區，鄰近壹方城購物中心、歡樂港灣、深圳西鄉商業步行街等景點，來往深圳灣口岸亦僅需約18分鐘車程，港人北上超方便！

酒店提供353間客房及套房，面積由430呎至2,152呎不等，非常寬敞舒適。房內均配備音響設備、浴缸、大面積落地玻璃窗、辦公桌等。酒店另設有有24小時開放的健身室、室外泳池、桑拿等設施。

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）
房價：人均HK$452起（豪華大床房）
地址：深圳寶安區新安街道海濱社區興業路1159號
交通：寶安地鐵站車程7分鐘
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深圳寶安區酒店推介【2】深圳皇悦豪生酒店（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）

深圳皇悦豪生酒店（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）於2024年1月正式開幕，坐落在清平古墟附近，距離地鐵站及深圳灣口岸車程分別約6分鐘及40分鐘。酒店提供177間客房及套房，亦設有親子主題房型。全部房間均配備乾濕分離浴室、浴缸、景觀窗、特大睡床及免費飲品。親子房另提供兒童設備及玩具。酒店亦配備KTV酒館、天台花園酒吧、室外游泳池，健身房等設施。

深圳皇悦豪生酒店（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$218起（高級大床房）
地址：深圳寶安區新橋社區中心路233號鵬展滙2棟
交通：後亭地鐵站車程6分鐘
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深圳寶安區酒店推介【3】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區展雲路，鄰近地鐵站及福海河，可以在禮賓部免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。酒店提供298間客房及套房，全部房間均配備浴缸、乾濕分離浴室、落地景觀窗等，套房另設客廳。酒店亦附設室外高空透明泳池、室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施。

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）
房價：人均HK$275起（高級雙床房）
地址：深圳寶安區展雲路8號
交通：國展南地鐵站步行4分鐘
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深圳寶安區酒店推介【4】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年7月盛大開幕，位於深圳西部會展新城，鄰近深圳國際會展中心，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房型，房間均附設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等設備。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）
房價：人均HK$298起（豪華房）
地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101
交通：國展北地鐵站步行10分鐘
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深圳寶安區酒店推介【5】深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）

深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）於2023年4月正式開幕，坐落在寶安商業區的核心地帶的機場商圈，鄰近航城裡購物中心，距離深圳灣口岸車程則大約35分鐘。酒店提供152間公寓式客房，均配備客廳、飯廳、臥室及私人浴室等空間，廚具、洗衣機、洗漱用品等基本設備亦齊全。酒店亦設有室內泳池、按摩池、健身房、瑜伽房、桑拿房等設施可以任意使用。

深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）
房價：人均HK$266起（逸林單間）
地址：深圳寶安區航城大道66號
交通：固戌地鐵站車程7分鐘
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深圳寶安區酒店推介【6】橙果酒店（前海寶安中心店）（Orange Fruit Hotel （Qianhai Bao'an Center））

橙果酒店（前海寶安中心店）（Orange Fruit Hotel （Qianhai Bao'an Center））位於翻身路，離翻身地鐵站只有10分鐘步行距離，鄰近海雅大劇院、天虹商場、海雅繽紛城等景點。酒店於2023年開幕，擁有100間客房及親子房，房內均提供私人浴室、用餐區、辦公桌、浴衣等設備，空間亦相當寬敞。親子房型另有兒童設備及玩具，最多可供4人入住。

橙果酒店（前海寶安中心店）（Orange Fruit Hotel （Qianhai Bao'an Center））
房價：人均HK$140起（雅緻大床房）
地址：深圳寶安區翻身路81號
交通：翻身地鐵站步行10分鐘
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深圳寶安區酒店推介【7】維展灣酒店（深圳國際會展中心店）（Vizhanwan Hotel Shenzhen International Convention and Exhibition Center）

維展灣酒店（深圳國際會展中心店）（Vizhanwan Hotel Shenzhen International Convention and Exhibition Center）是於2023年全新開幕的四星級酒店。酒店位於寶安機場及寶安國際會展中心附近，距離深圳灣口岸車程大約35分鐘，來往福海西地鐵站則只需步行約5分鐘。酒店提供210間商務型客房，均配備私人浴室、用餐區、特大睡床等設備，較大型的房型更提供洗衣機！酒店亦設有免費停車、洗衣房、健身房及餐廳等配套設施。

維展灣酒店（深圳國際會展中心店）（Vizhanwan Hotel Shenzhen International Convention and Exhibition Center）
房價：人均HK$75起（雅緻大床房）
地址：深圳寶安區福海街道展城社區橋和路316號
交通：福海西地鐵站步行5分鐘
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深圳寶安區酒店推介【8】春秋酒店（深圳機場福圍地鐵站店）

春秋酒店（深圳機場福圍地鐵站店）於2023年全新開幕，鄰近深圳寶安機場，天虹商場，福圍社區小童公園等地方，酒店距離地鐵站只需步行3分鐘，周邊交通、餐飲，娛樂，購物等設施齊全。酒店提供117間客房及套房，房內均備有私人浴室、梳化、茶几、迷你吧、床頭電源插座等設備及用品，房間採用智能房間控制系統，空間寬敞，環境乾淨。酒店亦提供按摩室、健身室、圖書館、餐廳等設施。

春秋酒店（深圳機場福圍地鐵站店）
房價：人均HK$164起（雅緻房）
地址：深圳寶安區福永街道福圍社區廣生一巷95號
交通：福圍站步行3分鐘
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深圳寶安區酒店推介【9】維納斯皇家酒店（深圳國際會展中心海上田園店）（Venus Royal Hotel （Shenzhen International Convention and Exhibition Center Shajing））

維納斯皇家酒店（深圳國際會展中心海上田園店）（Venus Royal Hotel （Shenzhen International Convention and Exhibition Center Shajing））於2023年全新開幕，坐落在沙井蠔鄉，鄰近洪聖古廟、海上田園農家風情寨景區、沙井鎮等景點。雖然酒店距離車站較遠，但酒店有提供免費泊車，如果自駕遊或包車的話就非常方便！酒店提供150間客房及套房，均採用全智能客控，且配備私人浴室、辦公桌、落地景觀窗等設施，部分房間亦附設客廳及大浴缸。

維納斯皇家酒店（深圳國際會展中心海上田園店）（Venus Royal Hotel （Shenzhen International Convention and Exhibition Center Shajing））
房價：人均HK$130起（純凈大床房）
地址：深圳寶安區沙井蠔鄉錦程路2072號
交通：國展北地鐵站車程15分鐘
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深圳寶安區酒店推介【10】維也納好眠國際酒店（深圳新機場旗艦店）（Vienna Best Sleep International Hotel （Shenzhen Airport flagship））

維也納好眠國際酒店（深圳新機場旗艦店）（Vienna Best Sleep International Hotel （Shenzhen Airport flagship））位於機場一道，來往后瑞站車程7分鐘，鄰近草圍公園、深航足球場及黃田公園。酒店提供免費停車場及免費接送機服務。酒店提供285間客房，分為雅、馨、逸、禪、御五大系列，所有房間均採用雙層隔音玻璃，且配備太空艙按摩椅、原木沐足桶、施力普頸椎理療專利枕等設備，絕對可以好好放鬆！

維也納好眠國際酒店（深圳新機場旗艦店）（Vienna Best Sleep International Hotel （Shenzhen Airport flagship））
房價：人均HK$107起（逸境助眠大床房）
地址：深圳寶安區西鄉街道機場一道 (西部硅谷西南150米)
交通：后瑞站車程7分鐘
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