深圳地鐵遊｜隱世「歐洲古堡」龍崗網紅景點　仲有樹屋花園任打卡

撰文：深圳潮生活
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在深圳龍崗區的錢江藝術中心，堪稱現實版「古堡世外桃源」。

錢江藝術中心前身是一家出口傢俱品牌的公司，現在是創意辦公園區。深圳地鐵14號線直達的寶藏私人藝術館，就在深圳龍崗，免費對外開放。

這裏有歐式古堡、藝術長廊、歷史古亭……還有迷你動物園、天台菜園、樹屋……中西「混搭」的一個小眾寶藏地，超好影相打卡。

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推薦這5大打卡點，一天逛不完👇👇👇

+12

打卡點①：樓頂中式花園

在頂樓有一座中式花園，裏面種滿了瓜果蔬菜，還自帶迷你動物園，你能在那看見鴛鴦、天鵝、鴨子等，散步在這裏，像是一秒穿越了「綠野仙蹤」。

打卡點②：宮殿藝術長廊

宮殿藝術長廊，一共分三層，每一層都很好拍，布簾、桌椅、吊燈……風格華麗典雅，牆上懸掛着油畫，超火的「網紅」打卡點，適合來這拍Lolita、歐式復古照的寫真。

打卡點③：玫瑰園和樹屋

能爬上去的大榕樹，感興趣的可以爬上去試試，看看上面的風景，底下還有一輛華麗的馬車，許多人坐在這裏乘涼，坐在這裏顯得尤為浪漫。

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打卡點④：南海敦煌和黃包車

位置就在園區停車場後面，一整條敦煌主題的壁畫，看完直接驚歎連連，直接讓博物館愛好者挪不開腿！

打卡點⑤：錢江火車站

這個打卡點很像遊樂園，裏面有一輛火車頭可以一起合影，還可以坐在錢江站台咔嚓一張，真的很好拍。

錢江藝術中心是一個很奇妙的地方，裏面有中式建築，也有西式古堡，但在裏面卻融合得很和諧。小編推薦遊逛時間1小時，如果想仔細遊覽，可能一天不太夠哦，因為裏面有太多東西需要細細品味了。整體非常有趣的、很適合約會、帶孩子放電。

快約上家人、朋友一起來這個小眾寶藏打卡點逛一逛吧。

錢江藝術中心
地址：深圳市龍崗區布瀾路7號宿舍區1棟2樓
時間：每日17：30閉館（個別場館下午14：00開放）
門票：免費，無需預約
交通：深圳地鐵14號線石芽嶺站J出口步行380m

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【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】

深圳龍崗區有哪些打卡好去處？

在深圳龍崗區的錢江藝術中心，堪稱現實版「古堡世外桃源」，這裏有歐式古堡、藝術長廊、歷史古亭、迷你動物園、天台菜園、樹屋……中西「混搭」的一個小眾寶藏地，超好影相打卡，地鐵14號線直達，免費對外開放，按此看更多介紹和相片。

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