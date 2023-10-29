深圳龍崗點止甘坑客家小鎮！大芬村50元畫油畫　求水山爬1:1長城

旅遊是生活中不可缺少的一部分，即使是一個人也要出去玩，而不是周末躺在家裏睡大覺！今天就來給大家盤點一下，深圳龍崗那些好玩又有趣的景點！



1. 甘坑客家小鎮

常有人說，深圳高樓遍地，卻很少有記憶中的一磚一瓦、一條街道，找不到一丁點舊時的回憶。其實是你找不到而已～

在龍崗，藏着一個清幽的客家古鎮，田園詩意、客家風情和現代元素都完美融合在這裏。青磚黛瓦、飛檐翹角，斑駁的古舊巷弄，臨水而築的民居，每一處都散發着復古的味道。人群摩肩接踵，穿着一身輕盈飄逸的漢服來這裏打卡，真的恍若穿越回古代熱鬧的市集中～

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夜越深，這裏氛圍越是熱鬧，大街小巷張燈結綵，灰牆、木窗、石板、廊檐……那些白天被忽視的古鎮細節，在燈光下變得生動而鮮活。

當年遷徙而來的客家人聚居於此，他們世代生活的圍屋也就成了客家建築文化的集中體現。

炮樓建於1919年，也是甘坑內唯一未經改造的建築，抗日戰爭時期著名的抗日英雄曾生不幸中彈，曾在這裏療傷休養。

小鎮裏的圍屋充滿着古典韻味的風情～圍屋中還設有家風家訓館，展示了客家家訓和文人名士的家風家訓。

PS：還有不少家譜，找到與你相符的同姓族譜，沒準還能挖掘出自己的祖先呢～

習慣了鋼筋水泥，望着小涼帽農場這綠油油的菜園，心情也變得晴朗起來！

深圳華僑城甘坑客家小鎮

地址：深圳市龍崗區布吉街道華僑城甘坑客家小鎮

交通：①深圳地鐵10號線甘坑站；②M224、M273、980、M268、M269、M346、M403、M414路巴士至甘坑客家小鎮站

門票：部分景點需購買門票，可到微信小程式「甘坑E游」預約



2. 大芬油畫村

大家都知道大芬油畫村是全球最大的油畫生產和出口基地。大芬油畫村並不算很大，但大小畫廊及門店有上千家，畫作多到從畫廊裏溢出來，在街道兩旁簡單的搭個架子，就是藝術展示區了。

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走在窄小交錯的巷子裏，目之所及，皆是油畫！街邊的牆壁就像一個巨大的展覽廳，畫着各種風格的塗鴉，印象、寫實、肖像、風景，一應俱全。隨處可見的油畫與寶藏小店，每個老闆都像是藝術家！

來到這裏，你可以盡情賞畫，感受這裏的藝術氣息，遇到喜歡的畫，還可以買下帶回家，收獲一份快樂～

在這個色彩斑斕的村裏，還藏了一間古色古香的百年老宅——太陽山藝術中心。

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極具傳統徽派藝術風格的四合院，就隱於現代文化之中，青磚黛瓦、古色生香，流水游魚、花草樹木。古舊的建築構件，農村裏古老棄置不用的農具，石製品、形狀各異的石磙、造船用的木頭，每一件都成為了藝術創作的一部分。

最後，來到大芬油畫村，如果時間充足，那麼一定要來體驗一次作畫樂趣。不用擔心沒有繪畫功底，50元就有老師手把手教你畫，完成後還可以帶走～

大芬油畫村

地址：深圳市龍崗區大芬油畫村

交通：①深圳地鐵3號線大芬站A1出口；②附近公交站：大芬油畫村站



3. 紅立方

三館一場，從右往左依次是科技館、青少年宮、公共藝術館和深圳書城龍崗城，每個場館都很有料！

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科技館展廳裏陳設了許多極富童趣又藴含科學原理的展品，從前沒認真上課的人，現在可以趁機補補課啦！

全浸式VR體驗、高空單車、地震小屋、四軸平衡器……全場80%的展品都是可以互動的喲～玩一天都停不下來！

第二火爆的就是深圳書城龍崗城，它是全國首個全方位多維度高端智能書城，喜歡看書的小夥伴千萬不能錯過！

還設有休閒書吧、兒童玩樂樂園、文創孵化、教育培訓，在這裏遨遊書海真的是一大享受啊～

紅立方

地址：深圳市龍崗區龍翔大道

交通：①深圳地鐵3號線龍城廣場站D出口；②附近公交站：世貿百貨站



4. 大運公園

毗鄰大運中心的大運公園，佔地總面積有4180000㎡，是深圳最大的以體育為主題的生態公園。

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公園內完備的綠道特別適合踩單車，沿線有神仙湖、生態大草坪、花山花海、U型湖、疊溪谷等特色景觀，在綠樹成蔭、鳥語花香中暢遊，多愜意！

除了沿綠道踩單車或步行，公園內也有登山道，登上山頂可一覽大運新城，三座場館猶如三顆巨型的綠色水晶石。

大運公園

地址：深圳市龍崗區龍翔大道中心城

交通：①深圳地鐵3號線大運站C出口步行1000米；②M315、M322、M367b、M368路巴士到「大運公園」站



5. 鶴湖新居

鶴湖新居始建於清乾隆年間，是全國最大的客家圍屋之一，也是客家人開拓深圳東部地區的歷史見證，為研究深圳歷史、文化、民俗、建築等提供了重要的依據。

整座建築由內外兩圍環套而成，有「九天十八井，十閣走馬廊」之稱，作為深港地區城堡式圍樓的典型代表，鶴湖新居集閩、贛、粵客家圍屋的精華，綜合了粵東北地區堂橫屋、圍龍屋和四角樓的要素。

青磚灰瓦、泛黃白牆、翹角飛檐、曲巷幽徑，看着這些帶有歲月痕跡的一磚一瓦，記錄着老祖宗生活過的點點滴滴，新居雖已老，鶴湖今猶在。

鶴湖新居

地址：深圳市龍崗區龍崗街道羅瑞合社區龍園路

交通：①深圳地鐵：3號線南聯站C1出口；②附近公交站：龍崗街道辦站



6. 中絲園

深圳中絲園坐落於深圳市龍崗區南嶺村，潛藏在求水山腳下，與喧囂熱鬧有別，讓人在恬靜景緻中回歸慢節奏，帶你走進絲綢的世界。

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園內設「中國絲綢文化博覽館」、「絲綢之路4D奇幻藝術館」、「中華旗袍館」、「絲綢生活館」四個展館，最受大小朋友歡迎的就是絲綢之路4D奇幻藝術館，跟隨駝隊穿越茫茫戈壁，與少年Pi來一場魯賓遜奇幻河流記，與蠶寶寶小精靈們開一場party。

中華旗袍館裏全面地介紹了中華旗袍的歷史演變與發展，從清宮女袍到文明新裝，從繁鎖到簡約，帶你領略旗袍的百年流變。

中絲園

地址：深圳市龍崗區南嶺村南新路12號中絲園(近求水山景區)

開放時間：周二至周日09:30-17:30

交通指南：①附近地鐵：木棉灣地鐵站、大芬地鐵站；②附近公交站：南灣街道辦



7. 求水山景區

等到了下午，可以就近去爬爬「長城」，別看它是仿照北京長城所建，那雄偉的氣勢可沒少一分！

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長城是根據古長城以1:1的比例建造的，總長有380m，4個烽火台，平時去人非常少，可以拍出獨佔長城的大片既視感。建議到後面兩個烽火台取景，不但人少而且長城坡度也比較陡峭，拍照更有氣勢。

如果是傍晚去，可以在一個烽火台上觀看日落，再晚一些，城市亮燈之後，還能看到夜景。

求水山公園遊樂場素有「小歡樂谷」之稱，園裏有幾十種機動遊戲，過山車、摩天輪、水上樂園、賽車、索道、自控飛機……對付孩子利器！！

求水山景區

地址：深圳市龍崗區布吉鎮南嶺村

交通：深圳地鐵木棉灣站



看完有沒有很心動？龍崗還有很多很好玩的地方，等到周末，去找龍崗的小夥伴發現美吧～

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