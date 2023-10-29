深圳龍崗點止甘坑客家小鎮！大芬村50元畫油畫 求水山爬1:1長城
旅遊是生活中不可缺少的一部分，即使是一個人也要出去玩，而不是周末躺在家裏睡大覺！今天就來給大家盤點一下，深圳龍崗那些好玩又有趣的景點！
1. 甘坑客家小鎮
常有人說，深圳高樓遍地，卻很少有記憶中的一磚一瓦、一條街道，找不到一丁點舊時的回憶。其實是你找不到而已～
在龍崗，藏着一個清幽的客家古鎮，田園詩意、客家風情和現代元素都完美融合在這裏。青磚黛瓦、飛檐翹角，斑駁的古舊巷弄，臨水而築的民居，每一處都散發着復古的味道。人群摩肩接踵，穿着一身輕盈飄逸的漢服來這裏打卡，真的恍若穿越回古代熱鬧的市集中～
夜越深，這裏氛圍越是熱鬧，大街小巷張燈結綵，灰牆、木窗、石板、廊檐……那些白天被忽視的古鎮細節，在燈光下變得生動而鮮活。
當年遷徙而來的客家人聚居於此，他們世代生活的圍屋也就成了客家建築文化的集中體現。
炮樓建於1919年，也是甘坑內唯一未經改造的建築，抗日戰爭時期著名的抗日英雄曾生不幸中彈，曾在這裏療傷休養。
小鎮裏的圍屋充滿着古典韻味的風情～圍屋中還設有家風家訓館，展示了客家家訓和文人名士的家風家訓。
PS：還有不少家譜，找到與你相符的同姓族譜，沒準還能挖掘出自己的祖先呢～
習慣了鋼筋水泥，望着小涼帽農場這綠油油的菜園，心情也變得晴朗起來！
深圳華僑城甘坑客家小鎮
地址：深圳市龍崗區布吉街道華僑城甘坑客家小鎮
交通：①深圳地鐵10號線甘坑站；②M224、M273、980、M268、M269、M346、M403、M414路巴士至甘坑客家小鎮站
門票：部分景點需購買門票，可到微信小程式「甘坑E游」預約
2. 大芬油畫村
大家都知道大芬油畫村是全球最大的油畫生產和出口基地。大芬油畫村並不算很大，但大小畫廊及門店有上千家，畫作多到從畫廊裏溢出來，在街道兩旁簡單的搭個架子，就是藝術展示區了。
走在窄小交錯的巷子裏，目之所及，皆是油畫！街邊的牆壁就像一個巨大的展覽廳，畫着各種風格的塗鴉，印象、寫實、肖像、風景，一應俱全。隨處可見的油畫與寶藏小店，每個老闆都像是藝術家！
來到這裏，你可以盡情賞畫，感受這裏的藝術氣息，遇到喜歡的畫，還可以買下帶回家，收獲一份快樂～
在這個色彩斑斕的村裏，還藏了一間古色古香的百年老宅——太陽山藝術中心。
極具傳統徽派藝術風格的四合院，就隱於現代文化之中，青磚黛瓦、古色生香，流水游魚、花草樹木。古舊的建築構件，農村裏古老棄置不用的農具，石製品、形狀各異的石磙、造船用的木頭，每一件都成為了藝術創作的一部分。
最後，來到大芬油畫村，如果時間充足，那麼一定要來體驗一次作畫樂趣。不用擔心沒有繪畫功底，50元就有老師手把手教你畫，完成後還可以帶走～
大芬油畫村
地址：深圳市龍崗區大芬油畫村
交通：①深圳地鐵3號線大芬站A1出口；②附近公交站：大芬油畫村站
3. 紅立方
三館一場，從右往左依次是科技館、青少年宮、公共藝術館和深圳書城龍崗城，每個場館都很有料！
科技館展廳裏陳設了許多極富童趣又藴含科學原理的展品，從前沒認真上課的人，現在可以趁機補補課啦！
全浸式VR體驗、高空單車、地震小屋、四軸平衡器……全場80%的展品都是可以互動的喲～玩一天都停不下來！
第二火爆的就是深圳書城龍崗城，它是全國首個全方位多維度高端智能書城，喜歡看書的小夥伴千萬不能錯過！
還設有休閒書吧、兒童玩樂樂園、文創孵化、教育培訓，在這裏遨遊書海真的是一大享受啊～
紅立方
地址：深圳市龍崗區龍翔大道
交通：①深圳地鐵3號線龍城廣場站D出口；②附近公交站：世貿百貨站
4. 大運公園
毗鄰大運中心的大運公園，佔地總面積有4180000㎡，是深圳最大的以體育為主題的生態公園。
公園內完備的綠道特別適合踩單車，沿線有神仙湖、生態大草坪、花山花海、U型湖、疊溪谷等特色景觀，在綠樹成蔭、鳥語花香中暢遊，多愜意！
除了沿綠道踩單車或步行，公園內也有登山道，登上山頂可一覽大運新城，三座場館猶如三顆巨型的綠色水晶石。
大運公園
地址：深圳市龍崗區龍翔大道中心城
交通：①深圳地鐵3號線大運站C出口步行1000米；②M315、M322、M367b、M368路巴士到「大運公園」站
5. 鶴湖新居
鶴湖新居始建於清乾隆年間，是全國最大的客家圍屋之一，也是客家人開拓深圳東部地區的歷史見證，為研究深圳歷史、文化、民俗、建築等提供了重要的依據。
整座建築由內外兩圍環套而成，有「九天十八井，十閣走馬廊」之稱，作為深港地區城堡式圍樓的典型代表，鶴湖新居集閩、贛、粵客家圍屋的精華，綜合了粵東北地區堂橫屋、圍龍屋和四角樓的要素。
青磚灰瓦、泛黃白牆、翹角飛檐、曲巷幽徑，看着這些帶有歲月痕跡的一磚一瓦，記錄着老祖宗生活過的點點滴滴，新居雖已老，鶴湖今猶在。
鶴湖新居
地址：深圳市龍崗區龍崗街道羅瑞合社區龍園路
交通：①深圳地鐵：3號線南聯站C1出口；②附近公交站：龍崗街道辦站
6. 中絲園
深圳中絲園坐落於深圳市龍崗區南嶺村，潛藏在求水山腳下，與喧囂熱鬧有別，讓人在恬靜景緻中回歸慢節奏，帶你走進絲綢的世界。
園內設「中國絲綢文化博覽館」、「絲綢之路4D奇幻藝術館」、「中華旗袍館」、「絲綢生活館」四個展館，最受大小朋友歡迎的就是絲綢之路4D奇幻藝術館，跟隨駝隊穿越茫茫戈壁，與少年Pi來一場魯賓遜奇幻河流記，與蠶寶寶小精靈們開一場party。
中華旗袍館裏全面地介紹了中華旗袍的歷史演變與發展，從清宮女袍到文明新裝，從繁鎖到簡約，帶你領略旗袍的百年流變。
中絲園
地址：深圳市龍崗區南嶺村南新路12號中絲園(近求水山景區)
開放時間：周二至周日09:30-17:30
交通指南：①附近地鐵：木棉灣地鐵站、大芬地鐵站；②附近公交站：南灣街道辦
7. 求水山景區
等到了下午，可以就近去爬爬「長城」，別看它是仿照北京長城所建，那雄偉的氣勢可沒少一分！
長城是根據古長城以1:1的比例建造的，總長有380m，4個烽火台，平時去人非常少，可以拍出獨佔長城的大片既視感。建議到後面兩個烽火台取景，不但人少而且長城坡度也比較陡峭，拍照更有氣勢。
如果是傍晚去，可以在一個烽火台上觀看日落，再晚一些，城市亮燈之後，還能看到夜景。
求水山公園遊樂場素有「小歡樂谷」之稱，園裏有幾十種機動遊戲，過山車、摩天輪、水上樂園、賽車、索道、自控飛機……對付孩子利器！！
求水山景區
地址：深圳市龍崗區布吉鎮南嶺村
交通：深圳地鐵木棉灣站
看完有沒有很心動？龍崗還有很多很好玩的地方，等到周末，去找龍崗的小夥伴發現美吧～
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深圳龍崗有哪些好去處又好玩又可以打卡拍照？
龍崗除了著名有濃濃復古味的甘坑客家小鎮和富藝術氣息的大芬油畫村，還有素有「小歡樂谷」之稱的求水山公園、適合增進知識的紅立方、可散步運動的大運公園、全國最大的客家圍屋之一鶴湖新居、走進絲綢世界的中絲園等，按此看更多介紹和相片。