深圳龍崗美食｜客家菜5家推薦　罕見粵北擦糍粉　捆粄炸油糍¥3起

它低調、原汁原味、包羅萬象。

它是廣東最原始的「土」菜。

它，就是被低估很久的客家美食。



好吃的客家菜 龍崗區推薦這5家

1. 布吉開了20年的豐順捆粄：豐順老徐捆粄腸粉燉湯

在布吉長龍開了20年的豐順捆粄店，價格實惠，選擇豐富，老闆説一天能賣500多條。附近街坊和學生都是老熟客，每天都習慣順路買幾條當早餐。

捆粄有12種口味，價格從3元至7元不等。捆粄現點現做，一鋪一切一卷，上桌前再淋上自制醬汁。柔韌彈牙的外皮包裹着滿滿餡料，很有紮實感。

豐順老徐捆粄腸粉燉湯

地址：龍崗區長吉路21號

交通：地鐵5號線長龍站C2出口，步行550m

營業時間：早上7:30-凌晨4:00



2. 深圳少見的粵北客家擦糍粉：豐源擦糍粉

擦糍粉，是粵北客家人特有的一種飲食文化，其中以九峯鎮的最為出名。它是用米和水純手工製作而成，以前的傳統技術用竹、木擦板製作，手工擠壓成形。很難得，在深圳終於發現了第一家。

店裏有新鮮豬雜、牛雜、酸湯、乾撈擦糍粉等選擇，木薯糖水和客家艾粄也別錯過。

豐源擦糍粉

地址：龍崗區平湖街道裕和南街100-4

交通：地鐵10號線雙擁街站A出口，步行520m

營業時間：08:00-23:00



3. 廣式涼茶咖啡鋪：永樂堂咖啡

這是深圳首家將廣東涼茶融入到咖啡裏的咖啡店，主理人是客家人，店裏那整排懸掛的藥材抽屜，有着濃濃的復古涼茶鋪既視感。

推薦他家的龜苓膏拿鐵、羅漢果美式，想要滿足口感同時還有清熱降火功效的，可以來這裏「對症下藥」了。

這裏還有一道傳統糕點客家喜粄，粄皮是糯米的醇香，糯嘰嘰的不黏牙。

永樂堂咖啡

地址：龍崗區園山街道大運軟件小鎮二區31棟

交通：地鐵14/16號線大運站8號出口，步行210m

營業時間：10:30-19:30



4. 雙龍老街開了30年的炸油糍：五華糧油店

原路口炸油糍，也叫五華糧油店，阿姨在榕樹頭炸了30多年的油糍，名氣之大，當年各大公眾號都紛紛過來採編。

炸油糍是現點現炸，3元1個，有原味、香芋、番薯三種口味，鹹香紮實。還有純手工現做的艾粄和糯米糍，街坊吃了幾十年也不膩。附近的波記，也很有名。

五華糧油店

地址：龍崗區上街與圩肚街交叉口東50米

交通：地鐵16號線雙龍站F出口，步行400m

營業時間：08:30-18:00



5. 開業30年的老字號客家醃面：浪記麵店

浪記自1992年開店，已經賣了30年的大埔醃面，見證了幾代人的成長，也是深圳最早一批網紅。

招牌醃面搭配秘製肉醬，醬香而不厚重，純手工做的筍粄，軟糯香口，不少客人搬走了還會專門跑回來吃。

浪記麵店(長龍店)

地址：龍崗區布吉長盛路24號

交通：地鐵5號線長龍站C2出口，步行550m

營業時間：全天營業



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