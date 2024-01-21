深圳龍崗美食｜布吉小吃巡禮　10間老字號「物美價廉，味道正宗」

深圳布吉，它是一個保留著許多老字號的地方，是不常被提起，被低估的美食之地。

今天，帶你重新認識這裡。



布吉，深圳寶藏小區之一

布吉，一個遍地都是老字號的地方，市井生活、熙熙攘攘，濃郁的煙火氣。這些老店們，很多人從小吃到大，是一代人的回憶，至少開了10年，甚至有的已經營30年有多。

今天，帶大家重新認識一次，布吉的老店們。👇👇👇

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1. 8號飯店

在布吉，你隨便走進一家招牌復古的老店，都深藏功與名。這家名字簡單的「8號飯店」，主賣饒平生粄，很多人也叫它豬腸粄。這一賣就是20年。這裏常常會被客家人坐滿。

熟客們用八個字概括：「物美價廉，味道正宗。」

生粄每份都是手工現做，端上桌都是新鮮熱辣的。

一份5元（人民幣，下同），淋上經典的醬油蒜末，是廣東人愛的那口。配上一碗肉丸湯，是很多在布吉的饒平人的第一選擇。

8號飯店

地址：深圳龍崗區長龍新村（長龍花園西南）

營業時間：周一至周日 10:30-14:00，16:30-21:00



2. 潮汕湯粉炳江小吃店

這家開了10年有多的湯粉店，在這區也算是聲名赫赫。

老闆的黃金手速和給料大方已經傳遍了十里八鄉，一碗15元的豬雜湯河粉，頂上堆的豬雜佔了這碗的三分之一，幾乎滿到要溢出來。一口粿，一口肉，找到了潮汕人總是在這開湯粉大會的理由。

潮汕湯粉炳江小吃店

地址：深圳龍崗區湖西路佳兆業可園南區底商內

營業時間：周一至周日 06:00-13:30，17:00-20:00



3. 浪記面店

浪記92年開店，賣了31年的大埔醃面，也是深圳最早一批的老網紅。

招牌醃面搭配秘製肉醬，醬香而不厚重，純手工做的筍粄，軟糯香口，不少客人搬走了還會專門跑回來吃。

浪記面店

地址：深圳龍崗區長盛路24號

營業時間：全天營業



4. 飛哥飛餅

當年號稱布吉第一飛餅的它，一度讓飛餅成為流行詞。這次前去發現老闆已經不再是飛哥了。

榴蓮飛餅是經典款，在香煎的餅皮上放上一大顆榴蓮。彷彿在吃夾心薯片一般，酥脆香甜。用料依舊紮實，飛餅依舊大份。

飛哥飛餅

地址：深圳龍崗區錦龍89號萬科紅生活廣場南區麥當勞樓下沃爾瑪出口處

營業時間：周一至周日 12:00-21:00



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5. 霞姐特色小吃

它家的海南粉，是乾撈做法，帶着筍絲和酸菜，粉被料堆滿，拌勻地道的滷汁，狠狠開嗦。再搭配一個現砍的椰青，特海南。

後安粉13元一碗份量很多。對了，店裏還有特色海南炒米粉，口感屬於偏濕的那種。

霞姐特色小吃

地址：深圳龍崗區龍崗大道2478號

營業時間：周一至周日 08:00-24:00



6. 爽心糖水

老闆都記不清開了十幾年的糖水店，也是布吉90後學生們的愛。

擁有很多芋泥、又平靚正的芋圓老式刨冰，宛如行走的冷氣，還有帶有椰香的清爽芋圓雜果西米露，是讓一屆屆學子畢業了都會回來打卡的存在。

爽心糖水

地址：深圳龍崗區長龍路龍勝煙酒茶商行旁

營業時間：周一至周日 11:00-01:00



7. 川味麻辣串

爽朗的四川阿姨，賣了20年的串串。

這家相當隱蔽，不好找，價格很nice。無論葷素都是1元1串，拿一大把也才三十幾蚊。提前滷過，只需將辣椒醬均勻塗抹上去，第一口就能感受到很正宗的川味。

川味麻辣燙．糖水

地址：深圳龍崗區布吉路94號

營業時間：11:30-21:00



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8. 靚雞煲

在布吉營業20年+的它，說是布吉人私藏的美味老店也不為過。

店一直躲在布吉這個不起眼的二樓商鋪裏，雞煲還是鍋氣很強，港式口味，一定要加自家炸的腐竹，份量很大，建議至少3人前往。

‍‍靚雞煲

地址：深圳龍崗區樂民路27號2樓（凱利萊酒店後面，荔園腸粉皇樓上）

營業時間：周一至周日 17:00-01:00



9. 肥姨蕃薯粥

肥姨番薯粥，在這熱鬧的街道支撐起一艘航向潮汕人胃的船，這一走，就是26年。

沒菜單沒價格，全靠客人眼緣，看順眼了就點，阿姨就會給你稱好端上桌。熟食與冷盤，擺滿一大推車，菜式繁多，種類有四種，生冷、熟食、魚飯、炸物小吃。還可以額外和阿姨下單炒飯炒粉。

肥姨番薯粥

地址：深圳龍崗區布吉街道長龍社區河西四巷1號一樓

營業時間：16:00-04:00



10. 小米蓮藕湯

在這條街上，小米家的蓮藕湯一直都很火，只要一到下班時間，店門口擁滿飢餓的打工人。

原隻蓮藕搭配花生和豬雜熬煮，只需15元，現點現切，蓮藕粉糯又拉絲，連帶甘甜的湯下肚，上班的疲憊都煙消雲散了。

小米蓮藕湯

地址：深圳龍崗區長盛路12號

營業時間：18:00-23:00



老店為何都愛開在布吉？

為什麼布吉這麼多老店，我想，是因為這裏夠慢。慢下來的市井生活讓這些老店都還在。

一個個努力的身影，一個個帶着熱氣的攤子，匯聚起來的煙火氣，最能撫慰凡人心。在布吉，有很多人能短暫逃離城市快節奏和車水馬龍，只要隨意走進一家小店，就能得到慰藉。慢下來的你，更能品出食物的美味。有空的話，來布吉，吃吃老店逛逛街，過過慢生活。

「來，用胃重新認識一下布吉吧！」

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