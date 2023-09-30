深圳購物｜龍崗巨型「廚具批發城」2元一隻杯8元一個鍋 地鐵可達
撰文：ShenzhenWeekly
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兩元的杯子，七個九的砂鍋，一個九的叉子、勺子……你敢相信嗎？這是深圳的物價啊！
這家開在深圳龍崗的廚具批發城，只花個位數就能在這裏淘到杯子和碗，價格實在美麗。
這裏有各種碗和杯子，烘焙餐具、各種餐盤，還有生活用品、毛巾、垃圾桶、保鮮袋、塑料椅……👇👇👇
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不管是復古風還是ins風，這裏都有，甚至還賣燒烤爐。
一排排的貨架堆得滿滿的，自助式採購，隨意挑選，如果是有想要的廚具可以讓店員幫忙找，還能看到不少餐廳老闆前來採購哦。
華廚廚具批發城
地址：深圳市龍崗區橫崗街道六約段龍崗大道3079-6號
交通：深圳地鐵3號線塘坑站D出口，步行332米
停車：門口有停車位
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