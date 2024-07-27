深圳龍崗新商場「大運天地」開幕　結合公園湖景與大自然無縫銜接

對於鋼筋水泥裏待久了的人們來説，既捨不下都市的繁華，又嚮往探索自然曠野。

然而，深圳又一座新Mall「深圳·大運天地」，現代商業與文娛和公園生態完美融合。



作為深圳首個可呼吸開放式商業體，擁有52萬㎡的活力、自然新玩場，大運天地將呼喚深圳全城，跟隨盛夏的腳步，近距離、沉浸式地走進理想生活。

2024.7.28，正式開幕。

深圳首個可呼吸開放式商業街區

深圳的山湖風光中，又一處新地標商業體拔地而起，作為華潤萬象生活首個PPP模式項目，和「天地」作品的東部首發，大運天地稱得上萬眾矚目。今日，我化身為一朵自在的浮雲，悠然飄蕩於「深圳·大運天地」的廣袤空間，看花看樹，享受自由鬆弛的生活，進入一場來自烏托邦的奇遇。

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大有生活 Cheers For Life

153.03萬㎡的廣闊空間，涵蓋了大運中心、大運公園和大運天地，將山湖相間的城市綠島裝進整個生態中。商業街區/生態湖景/公園綠地/專業級體育場館……自然與城市商業結合，家門口就能享受到全方面的生活樂趣。

在大運中心，可以感受到體育文娛的火熱。頂級體育演出場館內，上演着一場場人氣演唱會和大型活動賽事，更有游泳館、羽毛球館、智能跑道等運動場地，帶你釋放內心的熱情，享受運動帶來的快樂。

也可以鬧中取靜，去大運公園放慢腳步，看無盡的湖水微波盪漾，看四季皆風景的「定製花海」，看大自然的雲捲雲舒，豐沛的生命力在這裏蔓延，肆意享受在公園中逛商場的新體驗。

Chill｜自然舒適的空間

大運天地採用少見的開放式街區設計，比起傳統商場，更像是一個穿插於體育場館羣之間的大型生態公園，輕鬆有趣的氛圍，人和人在這裏的交流自然，仿若鄰里友人般隨和。

商場與大自然無縫銜接，彷彿跨過時空界限來到了「世外桃源」。目光所及之處，一步一景，寧靜的湖泊，數百米的環湖棧道，讓生活充滿無限想象和可能性。

去大草坪隨地大小躺，和「芝麻糊」「杏仁露」打個招呼，欣賞電影級別的湖光山色，和朋友一起野餐放空，漫無目的地遊走探索，整個人不自覺深呼吸，放慢腳步，徜徉在這片城市綠洲中。

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Chic｜野蠻生長的內容

大運天地主打長線的空間和內容運營，未來將打造「湖作」和「運市」等長線運營品牌，跟市民實現真正的「一期一會」，打造獨一無二的活力自然社交磁場。

置身於「湖式」的空間內，周圍繚繞多元化的景觀裝置、光影大秀、藝文體驗……拋開日常瑣碎煩惱，享受一場場無邊際的湖上盛宴，與朋友在滿是翠綠的背景下打卡拍照吧。

「運市」中上演各類賽演場市集、After Party狂歡、COS歌友會……隨時開啓舒適、自然、隨心的生活方式～

Community｜鄰里友好的社區

大運中心的生活方式遠不止這些，【大+】社羣品牌聯動了各種人羣，其中也不乏各種好玩的社羣活動，也能在這裏和搭子Social一下，盡情嗨玩。

三大分區｜多元業態

大運天地商業面積約6.5萬㎡，分為南區、中區、北區，每個分區都有各自的特色，提供濱水餐飲、專業運動、潮流服飾、3C數碼、珠寶配飾、兒童遊樂、個人護理、休閒娛樂八大業態。

再加上豐富的賽演活動和純粹的自然生態，多元化的生活新體驗，盡在大運天地。

大運天地（ShenzhenStyle提供）

無論是挑選心儀的潮流單品，還是和朋友享受餐飲美食，大運天地如同一個神奇萬花筒，承包吃喝玩樂、文娛運動的各種需求，滿足你對品質生活的無限想象。

7月28日大運天地正式開業，屆時快邀上家人朋友，一起解鎖生活更多可能，恣享樂活Chill時光。

「自然氣象公共藝術展」自在啟幕 沉浸式感受天地與自然

夏日綿長無盡，萬物肆意生長。

在這座52萬㎡的公園裏，大運天地即將拉開「自然氣象公共藝術展」的序幕，將空間作為藝術容器，邀您共赴一場關於「日」、「雲」、「風」、「雨」、「虹」的氣象之約。👇👇👇

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穿梭其中，頭上是吹拂的風，身旁是日落倒影出的橘子湖，一朵流浪的雲跌落在公園的草地上，雨水滴答滴答地演奏着大自然的回聲，一抹虹霓悄然而至，點亮生活的斑斕色彩。

1. 《日》：在大運天地，開啓逐日之旅

地址：湖畔舞台



伴隨着清晨的露水和鳥鳴，太陽總會照常升起。一顆象徵着希望與活力的「太陽」，散發的柔和光輝，無聲地述説着陽光的無私與温暖。

當太陽從日上中天逐漸走向西沉，日落劇場裝置的燈光緩緩亮起，沉浸式享受一場湖光日落的浪漫。

2. 《雲》：摘一朵雲特別單元

地址：中央草坪



天如碧海，雲似輕舟，綠意盎然的草坪上朵朵盛開的雲，緩緩隨風飄向天邊，不如從日常繁忙繁忙與喧囂中抽身，走進這片時間與雲霧交匯的無垠之境。

3. 《雨》：別躲雨，感受雨

地址：中區爬梯廣場



雲，幻化成雨，雨，波動心境。在一個不斷降水的場域，穿梭於雲雨之中，卻始終不會被雨淋濕，盡情享受每一場雨所帶來的夢幻意境。

4. 《虹》：彩虹是天空放的風箏

地址：環形廣場



虹暈代表着光亮，亦是對美好的嚮往。

當陽光傾瀉而下，虹霓於光影中編織成夢幻般的韻律，隨日輝濃淡，變幻莫測。

5. 《風》：在大運天地，放風去

地址：中區三角廣場



與其尋等風來，不如放風去。

風是湖面的漣漪，是流動的白雲，是舞動的風箏，跟隨風的節奏去享受自然，答案在路上，自由在風裏。

自然氣象公共藝術展，大運天地於7月28日開幕之際，將天氣藝術化，特別準備了一系列主題活動。

「摘一朵雲」特別單元

時間：10:00-19:00

地點：南中區隨機出現

領取一朵被天氣治癒的粉色心情



「扇個風」手工坊

時間：12:00-20:00

地點：北湖幸運商店

DIY一把專屬的夏日清涼扇



「落日派對」音樂單元

時間：10:00-11:00，17:00-19:00

地點：湖畔舞台

以日落為信號，伴着温柔晚風，邀你共赴一場暮色下的音樂盛宴



200+特色品牌 生活無限創作群落

隨着開業進入倒計時，200+品牌門店將陸續在大運天地亮相，每一個特色品牌都是對多元生活的最佳詮釋。👇👇👇

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生活方式

1. 覔書店

不僅是一家書店，還是一個文化生活空間，成立於2014年，提供書籍閲讀、藝術展覽、創意產品等服務。

2. KKV

深受年輕人喜愛的零售品牌之一，致力於提供高品質、富有創意的生活用品，包括不限於美妝、數碼配件、美食等。

3. MUJI

即無印良品，源自日本的零售品牌，以其簡約設計、高品質產品而聞名，倡導讓產品迴歸最本真的使用價值。

4. 寵物部落

寵物生活方式集合店，提供寵物玩具、寵物美容和醫療服務等服務，致力於打造舒適温馨的寵物生活社區。

生活服飾

5. 駱駝

户外休閒服裝品牌，品牌理念為「探索、超越、自由」，以其耐用性、舒適性和時尚設計而深受大眾喜愛。

6. 優衣庫

日本迅銷公司旗下的國際知名服飾品牌，倡導「服適人生」的理念，致力於通過服裝改善人們的生活質量。

7. 蕉下

國內知名户外防曬用品品牌，主打產品包括防曬衣、遮陽帽、太陽傘等，旨在為消費者提供全面的防曬解決方案。

親子玩樂

8. 騎樂馬術

為不同年齡和水平的馬術愛好者提供專業的馬術訓練、騎乘體驗以及相關裝備，讓更多人體驗到騎馬的樂趣。

9. MELAND

一個以兒童為中心的室內主題樂園品牌，結合娛樂、教育和親子互動，為家庭提供共享歡樂時光的場所。

7月28日，深圳·大運天地正式開幕，解鎖精彩生活體驗，感受自然治癒能量，共赴一場繁華與自然的活力之旅。

大運天地

開業日期：2024年7月28日

地址：深圳龍崗區黃閣路深圳大運天地購物中心

交通：地鐵16號線大運中心站C、D出口，公交大運中心體育館站



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