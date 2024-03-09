深圳好去處｜最美「光影」教堂 打卡寶安耶穌君王堂｜地鐵可達
撰文：ShenzhenStyle
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深圳寶安耶穌君王堂，堪稱深圳最美「光影」教堂。
聖經說：上帝六日勞碌作工，創造一切，第七日他就歇息了一切的工作。
周末，我避開了人潮洶湧的shopping mall，逃離了擁擠喧鬧的熱門景點，漫步到深圳寶安這所靜謐教堂之中，讓身體歇息，靈魂放空。
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陽光透過玻璃灑落，光影在教堂內跳躍，每一道色彩似乎都飽含情緒。
靜坐在窗邊，讓光芒沐浴全身的那一刻，彷彿神明就坐在身邊，慈祥地誦唱着福音。
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寶安耶穌君王堂
地址：深圳寶安上川路469號，上川二路與留仙一路交匯處（殘聯旁）
交通：深圳地鐵5號線興東站D出口
開放時間：周一到周六 7:00-17:30，周日：9:00-17:30
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