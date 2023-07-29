深圳好去處｜龍崗童話式「彩色小鎮」免費入場打卡！附地鐵懶人包
撰文：ShenzhenWeekly
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最近大家是否一直被「多巴胺穿搭」瘋狂洗版？
除了穿搭，在深圳還有多巴胺能量場，來到銀湖山郊野公園文谷莊園，瞬間就能明白為什麼多巴胺能火遍全網了。
鮮豔的色彩，真的能使人產生快樂的情緒！ 👇👇👇
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五顏六色的歐洲式建築總能讓人眼前一亮，沿着道路隨意走走，有種穿梭在童話世界既視感。附近很多居民會來這邊散步、遛娃，也有遊客來打卡周遊。
遊玩Tips：
1. 禁止攜帶寵物
2. 蚊蟲季節要做好防蚊措施
3. 裏面店舖較少，建議自帶飲品進入
銀湖山郊野公園文谷莊園
門票：免費，免預約
地址：深圳市龍崗區吉華街道文谷莊園
開放時間：07:00—20:00
交通：深圳地鐵5號線長龍站A出口，步行10分鐘
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深圳有哪些打卡景點好去處 ?
龍崗區的銀湖山郊野公園文谷莊園有五顏六色的歐洲式建築，令人眼前一亮，如在童話世界，打卡打不停，按此看看這個彩色小鎮的相片和介紹。