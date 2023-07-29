深圳好去處｜龍崗童話式「彩色小鎮」免費入場打卡！附地鐵懶人包

最近大家是否一直被「多巴胺穿搭」瘋狂洗版？



除了穿搭，在深圳還有多巴胺能量場，來到銀湖山郊野公園文谷莊園，瞬間就能明白為什麼多巴胺能火遍全網了。

鮮豔的色彩，真的能使人產生快樂的情緒！ 👇👇👇

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五顏六色的歐洲式建築總能讓人眼前一亮，沿着道路隨意走走，有種穿梭在童話世界既視感。附近很多居民會來這邊散步、遛娃，也有遊客來打卡周遊。

遊玩Tips：

1. 禁止攜帶寵物

2. 蚊蟲季節要做好防蚊措施

3. 裏面店舖較少，建議自帶飲品進入



銀湖山郊野公園文谷莊園

門票：免費，免預約

地址：深圳市龍崗區吉華街道文谷莊園

開放時間：07:00—20:00

交通：深圳地鐵5號線長龍站A出口，步行10分鐘



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