JR東日本APP自由行必備　列車巴士資訊齊全　點對點交通全國適用

日本的大眾運輸交通工具規劃得非常完善，所以即便是自由行也能輕鬆玩透，不過如果沒有自駕的話，就比較需要注意轉乘方式和時刻表。



這次要介紹的就是由JR東日本官方推出的APP《JR東日本》，不僅有詳細的JR班次、轉乘方式，更可以查到轉乘巴士，甚至是船班的訊息，真的非常好用！

日本自由行必下載《JR東日本》APP，輕鬆搜尋各類型交通資訊，助你一鍵規劃交通路線（點擊放大瀏覽）👇👇👇

日本自由行必用JR東日本APP介紹（01製圖）

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《JR東日本》使用介面

這款《JR東日本》APP由JR東日本官方推出，無論是在日本區或香港區都可以免費下載使用，雖然目前介面只有日文，但因為使用介面與日本地名有許多漢字，使用起來不會太困難。

以東京～山形為例，只要輸入起始點，《JR東日本》就會自動跳出各種轉乘方式，包含新幹線、JR特急、普通列車和巴士等完整的轉乘方案，當中「すべて、早、樂、安」的選項，分別為「全部、最快、最輕鬆、最便宜」的方案，可以自己選擇要省時省力還是省錢！

選擇好方案之後，方案的最下方會有一個「運賃の内訳を見る」，點進去就可以看到每一段車票的價錢，包含指定席、綠色車廂、頭等車廂需要加多少錢，都寫得非常清楚。

《JR東日本》轉乘查詢

而且雖然《JR東日本》是JR東日本推出的APP，但其系統內其實含有全日本的交通資訊，所以像是關西、中國、四國、北海道地區的資訊都查得到，如果想要一次查好整天的行程轉乘方案，也可以選擇起始點輸入畫面，點「＋經由」，就可以輸入中途停留點。

而且《JR東日本》最貼心的部分在於，起始點不限於車站，也可以直接輸入「景點」、「地址」，之後顯示轉乘方案時還會寫出每個班次的月台和車廂位置，讓要在短時間內轉車的旅客可以提前知道要怎麼移動！

此外，除了電車、巴士之外，甚至連船隻、飛機的轉乘方式都查得到！以廣島到大久野島為例，只要輸入島上的景點或飯店，《JR東日本》系統就會自動跳出轉乘時間和班次，真的超方便！

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《JR東日本》額外功能

除了交通工具的資訊之外，《JR東日本》還有非常多額外功能，像是還查詢到車站周邊的資訊，像是車站平面圖、3D圖、商店資訊，甚至還可以知道置物櫃的即時使用狀況，對於帶著大件行李的超級友善，此外，還可以綁定SUICA卡、隨時確認餘額，真的很方便！

日本旅遊轉乘APP

其實除了《JR東日本》，像是《乗換案内NAVITIME》、《Yahoo!乗換案内》、《換乘案內》也都非常實用，就看自己需要哪些資訊，以及使用習慣來選擇囉！

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