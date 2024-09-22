日本自由行常客必備「這卡片」　教你申請+使用　機場入境避人龍

相信許多常往返日本的朋友都有聽過這個由日本出入國在留管理廳推出的「受信賴的旅客計劃（トラスティド・トラベラー・プログラム，Trusted Traveler Program ）」通常會看到人家簡稱TTP或JTTP，應該也有不少朋友有申請TTP卡。



如果你時常出入成田機場、羽田機場、關西機場及中部機場，那麼非常推薦申辦這張卡，可以減少許多入境審查等待時間。快來看看詳細的申請及使用說明吧！

受信賴的旅客計劃Trusted Traveler Program（TTP）

受信賴的旅客計劃Trusted Traveler Program（TTP）是針對因商務、旅遊、探親等目的而進入日本短期停留且符合一定條件的商務人士、遊客及其家人。可以憑著申請到的TTP卡使用自動化閘口進行入境的審查，希望藉此可以減輕這些已被審查認為是值得信賴人士的審查時的審查等待時間，也減輕入境審查人員的審查壓力。

誰有資格可以申請？

受信賴的旅客計劃 Trusted Traveler Program （TTP）其實早在疫情前就有，只是當時的條件比較嚴格。從2020年3月開始，可申請利用的對象再次放寬，增加了更多可利用者的條件。其中，最容易取得的一項就是D類的條件，即擁有「證明您有足夠財務實力的信用卡」且僅限於國際品牌授權的白金級或以上信用卡（不接受公司卡）。其中國際品牌指VISA、Mastercard、American Express、DinersClub、Discover、JCB、UnionPay。

TTP資格申請D類條件說明（日本出入國在留管理廳官網）

在香港，要拿到白金或以上等級的信用卡，對於有穩定工作或收入固定的人來說應該是所有條件中最簡單達成的了。其他還有一些例如政府機關職員或在一定規模大公司任職要員者、指定機構工作者或其配偶、子女等，詳細可以至日本出入國在留管理廳的官網查詢。

日本旅行快速通關，大幅減省過關時間，輕鬆教你TTP卡該如何申請和使用教學（點擊放大瀏覽）▼▼▼

手把手教你 TTP卡申請流程 訪日快速入境（01製圖）

+ 19

FAQ：申請前你必須要知道

1. 我適合申請嗎？

由於要使用JTTP卡入境必須是入境日本免簽證的國家，香港跟日本之間目前仍是免簽，因此持香港特區護照要申請是絕對沒問題。

要使用JTTP卡走自動通關閘門目前只適用於成田機場第一、二航廈、羽田機場第三航廈、中部機場第一航廈及關西機場，其他機場都只能走一般人工審核通道，所以如果不是經常往返這些航廈者，這張卡的幫助可能不大。

2. 申請了就一定要用TTP卡入境嗎？

不用，也可以走一般人工審核通道，只是多了一個可以走自動通關閘門的選項，如果人工審核比較快也可以直接去人工審核通道。

3. 我有小孩也可以一起申請嗎？

雖然可以幫子女進行申請，也沒有限制可申請的年齡。但是由於十二歲以下小朋友有可能無法獨自完成自動通關閘門所需的操作，例如指紋還不穩定所以無法通過，又或者看不懂文字無法自行使用設備等，所以其實不建議幫年紀太小的小朋友申請，因為申請了也可能無法使用。

4. 還有什麼要注意的？

若是使用D類提出申請者，在二次審查前12個月需要有至少二次日本入境紀錄（可包含為了二次審查而入境日本的入境紀錄），所以如果二次審查前最後一次去日本已經超過12個月了的話，在為了二次審查而入境日本前可能就要先飛一次日本，出境後第二次入境才能進行二次審查。

申請流程

確定要申請了嗎？那麼就來看一下整個申請步驟吧！一共會有兩關，一次審查可採線上登記書面審查，收到審查通過的EMAIL後，6個月內需要到日本指定地點完成二次審查，二次審查完成同時就可以取得TTP卡，之後就可以用TTP卡入境囉！

註冊帳號

TTP卡的所有申請及通知都會在由出入國在留管理廳所建置的JTTP特設網站進行，所以首先就是要先到JTTP網站進行帳號註冊，網站分為日語版及英文版。還沒有帳號的人就需要註冊一個全新的帳號，照著網頁內容填寫即可。

第一階段——線上提出一次審查申請

申請總共會有二個階段，第一個階段只需要在網站上填寫資料即可，來到申請頁面，點選第一個欄位「申請」裡面的「申請情報入力」欄位，即會開始進入資料填寫表單。

英文如果不好的朋友，其實可以選擇用日文界面，上面的漢字用猜的大概也可以知道要填寫什麼資料。



在STEP 1的基本資料頁面上會先帶入註冊時已填寫好的個人資料，接著就是要填寫護照、現居地、職業、工作公司名或就學學校名稱。

只要用紅色標號的欄位都需要填寫，填寫時要記得有註記「大文字入力」的就表示要用「英文大寫」填寫，空格要用半型不能用全型，可接受的標點符號也有特別標註。只要大小寫及標點符號填寫不正確就會一直出現錯誤。



進到STEP 2就是仔細填寫申請相關資料，包括要上傳個人照片（6個月內拍攝正面照、無戴帽、無背景的清楚照片），建議就是拿證件照為佳。此外也要上傳護照掃描頁，檔案格式為PDF型式。

若是以D類申請，表單往下拉到「疎明資料6」，在「信用卡名稱及國際品牌名稱（クレジットカード名及び国際ブランド名）」欄位中用英文填寫信用卡國際組織名（VISA, MASTERCARD, JCB等）、銀行及卡別（要白金卡以上且不能出現BUSINESS字樣）。

要特別注意的是，示範例中雖然所寫的「VISA, ●●Bank Platinum card」，但實際操作如果在欄位中輸入「逗號」將會出現錯誤一直不會通過到下一步，雖然不知道這個bug到底修改好了沒有，但輸入時如果一直無法進入下一步，又是信用卡欄位錯誤的話，記得檢查一下自己是不是輸入了逗號。



填寫完資料接續著會有10個問題要回答，如果選D類的資格者，其他類別的問題就可以跳過不選擇。勾選完確認後會再有一次確認填寫內容的畫面。確認完就是註冊完成啦！接著會出現要你填寫最近一次預計去日本的時間，如果還沒有可以先跳過。

提出申請後就是等待一次審查完成，在個人頁面中的申請狀況確認頁面可以看到相關時程，筆者從提出第一次申請到通過第一次審查大概花了22天，以前也有聽說要超過一個月的，所以有想要申請的朋友最好是盡早提出。而通過第一次審查後需要在6個月內到日本各指定窗口完成第二次審查。

第二階段——到日本指定櫃台完成二次審查

+ 10

二次審查對於旅客來說最方便的就是選擇在入境或離境時順便辦理，可以在成田機場、羽田機場、中部機場及關西機場進行，又或者是到東京、名古屋或大阪的出入國在留管理廳，詳細的地點及受理時間請洽官網。

二次審查需要攜帶的物品：

1. 護照（需含有 12 個月內至少二次入境紀錄，可包含為了二次審查而入境的入境紀錄）

2. 個人證件照

3. 一次審查通過確認信（帶有申請ID）

4. 2,200日圓面額的收入印紙

5. 之前所填寫的信用卡



二次審查所需的物品中大家最不熟悉的大概就是「收入印紙」了，這個有點類似香港以前的印花稅票，可以到日本的郵局或是便利店購買，由於不是每個便利店都會有足夠的量，筆者朋友也是跑了多間才買齊，所以最好是有去日本時就先購買好，以免要進行二次審查時買不到又要再重新排行程跑一趟。

二次審查需要的時間至少預留一小時為佳，因為作業人員需要一些手續作業時間。筆者在辦理的時候雖然前面沒有任何人辦理，但剛好遇到一個不太會操作的新手工作人員，所以又花了更多時間在確認所有手續跟資料，大致花了半小時才完成所有手續取得卡片，所以保險起見還是多留點時間比較保險。在這裡還需要再次按壓指紋跟拍攝臉部影像，大致就跟入境審查手續相同。

完成後就會現場領到熱騰騰的「特定登錄者卡（特定登録者カード）」，每次核發的有效日期通常是三年，但如果護照比較早到期那就以護照到期日為主。所以申請時最好先確認一下護照效期是否還有三年以上，不然一換護照要同TTP卡都需要重新再來一次，也是挺麻煩的。

小貼士：使用TTP卡注意事項

+ 15

1. 自動通關閘門別走錯

要使用自動通關閘門者，要走的是上方圖輯中這個舊式的自動化通關閘門，且登錄TTP卡者可以走的是最右側螢幕上顯示為綠色者，螢幕上會顯示「特定登録者」的通道才是正確的。也由於通常只會設置一個通道，且不是單純只給TTP卡者使用，所以如果這裡排隊的人多而人工審核通道人少，那也可以改走人工審核通道。

如果看到較新型的閘門，那是給持有日本護照者使用的，持有TTP卡不是走這裡，不要走錯了！



2. 退稅可能會遇到問題

由日本官方所發布的可否退稅流程表中可以明顯看到，使用TTP卡要退稅是絕對沒有問題的，但可能會遇到的是店員不知道這張卡以及所以不知道是否符合退稅資格。

依照筆者的經驗，退稅經驗比較豐富的店家大多都沒有問題，若是擔心也可以先提供給店員護照說要退稅，此時他們會翻找護照裡面的入境貼紙找入境日期及在留資格，此時再將TTP卡遞交給店員，並翻到背面告知入境日期及在留資格在卡片背面，通常有經驗的店員就知道意思。但如果還是不知道，可能就要多花一點時間解釋說明此為「特定登録者カード」。

3. 入境前記得先去JTTP網站填寫入境資料

使用JTTP卡入境還是需要提供入境後的居住地及聯絡電話等資料，就如同以前在入境需要填寫入境表格，而現在需要申請VJW（Visit Japan Web）一般。

若是要持TTP卡入境，記得先上JTTP官網填寫「入境卡資訊事前登錄（入国カード情報事前入力）」，把入境航班、在日居住地及聯絡電話填寫好。不然就必須在自動通關機器上使用鍵盤慢慢輸入，反而會使得入境手續變得更麻煩。

4. 入境還需要填寫VJW嗎？

單純入境部份可不用再填寫VJW，但因為目前VJW已經結合了入境審查跟海關審查，但TTP卡只包含了入境審查功能，拿到行李後的海關審查還是需要填寫紙本的海關申報單或是使用VJW裡的海關申報預填功能產生QR CODE才能通關，因此可視需求看是要填寫紙本海關申報單，或是至VJW網站申請。

同場加映：日本電話卡/eSim/wifi蛋/漫遊/免費wifi比較五大遊日上網方式攻略（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

5. 我還有好多問題！

從這個計劃開放至今申請也有好幾年的時間了，所以官方也累積了許多問與答應該可以解決大部份的問題，而且網站附有自動翻譯繁體中文功能，雖然有些文意可能不完全正確，但大致應該都可以了解意思，不了解的人也可以改看英文版本就會更清楚囉！

經常去日本主要大機場者，最適合提出申請以加速入境速度！

雖然整個申請流程好像很複雜，但對於時常往來成田機場、羽田機場或關西機場這種外國旅客比較多的機場，在入境審查上可以節省下許多的時間。尤其是當同時間有多班機抵達，可以快速通過一、二百個待審查旅客直接使用自動通關閘門時，還是會令人感到申辦是值得的。如果你也有經常個人往來幾個主要大機場的需求，那麼不妨提出申請取得JTTP卡體驗快速入境的感覺！

同場加映：機場過關安檢人員吐辛酸 最怕遇上「這6種」旅客（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】