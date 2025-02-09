菲律賓宿霧旅遊｜薄荷島6間必吃美食　Live Music餐廳勁有度假感

喜歡出國旅行的人一定都聽過「菲律賓無美食」這句話，雖然菲律賓經常被說是美食沙漠，不過其實現在的熱門觀光地區還是有很多異國料理可以品嚐。



這次小編整理了6間必吃薄荷島美食推薦，每一間都是好吃、精緻又適合打卡，讓大家能夠玩得開心也能吃得開心，不用擔心到菲律賓旅行要天天餓肚子(笑)！

菲律賓薄荷島（保和島）6間必打卡餐廳推薦，帶你深度體驗島上美食（點擊放大瀏覽）👇👇👇

菲律賓薄荷島旅遊 6間島上餐廳推薦 海景餐廳打卡一流又好食（01製圖）

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1. Jumpo Crab

Jumpo Crab珍寶海鮮是新加坡很有名的連鎖餐廳，店內最有名的想當然是螃蟹料理，不過光是螃蟹就有好幾種料理方式與口味，而且店員還會貼心的幫忙處理好螃蟹讓客人方便食用，到菲律賓如果想吃海鮮又怕踩雷，不妨嘗試看看知名連鎖餐廳Jumpo Crab吧！Jumpo Crab鄰近Alona Beach、Blue Revival Diving College、邦勞島國際機場。

Jumpo Crab

地址：Purok7, Panglao, Bohol, 菲律賓

營業時間：11:00-22:00



2. Bouquet Restaurant

喜歡拍照的女孩們這一間一定一定要加入名單中！不僅裝潢超有度假氛圍，每一道餐點也都擺盤的很精緻，晚上還會有駐唱歌手，非常適合在這裡小酌一杯，不過要做好心理準備是店家二樓無冷氣，建議大家夏天可以下午或傍晚時再前往用餐，吃起來會比較舒服唷！Bouquet Restaurant鄰近Alona Beach、邦勞島國際機場。

Bouquet Restaurant

地址：alona BDO bank front, Panglao, 6300 Bohol, 菲律賓

營業時間：09:00-22:00, 週五至週日營業至23:00



3. Ubeco

要說薄荷島上最有名的餐廳，絕對是Ubeco了！不過很神奇的是Ubeco是一間韓國人開的異國料理店，在google評論上高達4.8顆星，被譽為是薄荷島最美味的餐廳，甚至許多遊客發現後連續吃好幾天都吃不膩，推薦必點唐揚雞咖哩飯與鮮蝦意大利麵，不過也因為餐廳非常熱門，建議要前往用餐前一定要先打電話預約才不會沒位置喔！

Ubeco

地址：Purok 6, Poblacion, Panglao, Bohol, The Philippines 6340

營業時間：11:00-21:00



4. The Buzzz Cafè

雖然聽起來像是一間咖啡廳，但其實店內的餐點飲食選擇非常豐富多元，舉凡沙拉、Pizza、意大利麵、米飯甚至是冰淇淋甜點通通一應俱全，到The Buzzz Cafè必點的一定是他們的冰淇淋，炎炎夏日來上一杯真的很過癮，而且也因為餐廳鄰近Doljo Beach，能一邊看海一邊享用餐點，讓餐點的美味程度又升上幾階。The Buzzz Cafè鄰近Doljo Beach、Hermit Beach。

The Buzzz Cafè

地址：JVX2+3M8, Celestino Gallares St, Tagbilaran City, Bohol, 菲律賓

營業時間：10:00-21:00



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5. Molly bistro

再推薦一間超好拍照的餐廳「Molly Bistro」有著滿滿的南洋風裝潢，這裡絕對是愛拍照遊客的天堂！不過除了拍照也要提醒大家Molly Bistro餐點口味偏重口，而且分量也偏大，建議人數超過4人以上會比較好點餐分食。Molly Bistro鄰近Alona Beach、Blue Revival Diving College、South Farm Panglao Bohol、邦勞島國際機場。

Molly Bistro

地址：Panglao Island, Circumstantial Road, Panglao, Bohol, 菲律賓



6. Bougainvillea spanish restaurant and wine bar

最後一間要推薦的是Bougainvillea spanish restaurant and wine bar，這是一間實實在在西班牙人開的西班牙餐廳，推薦餐點當然是Paella De Marisco西班牙海鮮燉飯，米飯偏硬稍微放一下甚至會有鍋巴，不過由於餐點都是現點現做，等待時間也會比較長，大家要有心理準備保持耐心唷！Bougainvillea spanish restaurant and wine bar鄰近Alona Beach、邦勞島國際機場。

Bougainvillea spanish restaurant and wine bar

地址：Rue de premiere Near alona parking lot, Panglao, Bohol, 菲律賓

營業時間：週一公休，週二至週四17:00–21:30, 週五至週日12:00–14:30,17:00–21:00



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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】