濟州酒店推介11間｜新開幕／海景房／露天風呂溫泉／人均$212起

韓國濟洲酒店／濟洲島酒店｜夏天當然要跟陽光玩遊戲！很多人夏天會選擇去韓國度假聖地——濟洲島旅行，感受韓國不同的風光之餘，又可以去海邊、看海景！大灣區航空更即將開辦濟州航線！今次《香港01》「好食玩飛」就幫大家精選了11間位於濟洲島不同區域的酒店，到時一BOOK機票就立即起行！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024 或 Trip.com優惠碼2024

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Aqua Beautique (booking.com圖片)

濟州島酒店推介【1】濟州島新羅酒店(The Shilla Jeju)

濟州新羅酒店位於西歸浦市，被天然美景包圍，門前的森林小徑及觀景台非常適合打卡，單單在酒店拍照、散步就可以度過半天。交通非常便利，在濟州機場5號門乘坐600機場巴士，直接到達酒店大廳門口，而且距離著名海水浴場只需要10分鐘路程。

酒店設有400間客房。酒店房內有豐富的娛樂設施，包括健身室、溫泉泳池，還有新開設的CAPING ZONE，為住客提供全套野營設備，無需任何準備都可以感受到野營的樂趣。酒店5樓還有免稅店，讓住客足不出戶都可以買到免稅品！

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濟州島新羅酒店(The Shilla Jeju)

地址：75 Jungmungwangwang-ro 72beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do,South Korea

房價：人均$706（標準山景雙人房）

交通：濟州機場5號門乘坐600機場巴士車程直達酒店

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濟州島酒店推介【2】濟州海洋套房酒店 (Ocean Suites Jeju Hotel)

濟州海洋套房酒店共有350間客房，部份房間對無敵大海景，讓住客可以欣賞到濟島海景！附近有餐廳、超級市場、藥妝店能滿足日常需要，步行10分鐘即可到達東門市場及地下街。周邊有多個景點，例如龍頭岩、黑豬街、濟州民俗自然史博物館、濟州南塔劇場等等。

當中必去的有濟州最著名地標「龍頭岩」，龍頭岩是一塊巨大的岩石，形狀猶如龍頭的奇怪形狀而聞名，吸引不少遊客到此拍照。濟州海洋套房酒店是一間親子友善的酒店，歡迎0至3歲的兒童免費入住，適合全家旅行的選擇。

濟州海洋套房酒店 (Ocean Suites Jeju Hotel)

地址：74 Haean-Ro, Tapdong, Jeju-do, South Korea

房價：人均$212（不指定房型）

交通：濟州國際機場乘坐巴士車程約16分鐘

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濟州島酒店推介【3】濟州島 JW 萬豪度假酒店(JW Marriott Jeju Resort & Spa)

濟州島JW萬豪度假酒店在2023年4月開幕，位於西歸浦市的懸崖峭壁上，在酒店房間內即可俯瞰著濟州島的海岸線！由著名建築師Bill Bensley親自設計，運用濟州島海女、韓屋、韓服、油菜花作為設定概念，酒店每個角落都是打卡的好地方。附近景點有天地淵瀑布、正房瀑布、泰迪熊博物館、漢拿山國立公園等等。

酒店備有高爾夫球場、景觀泳池、瑜伽室、溫泉等等，而且室內外泳池都採用火山泉水，對於放鬆肌肉、紓緩疲勞有極佳的效果。屬於親子友善酒店，12歲以下小童如不加床可免費入住，而且有兒童俱樂部託管服務，讓家長在假期途中可以稍為放輕一下。

濟州島 JW 萬豪度假酒店(JW Marriott Jeju Resort & Spa)

地址：399 Hogeun-dong, Seogwipo-si, Jeju-do, South Korea

房價：人均$2445（花園景豪華加大雙人床房）

交通：濟州國際機場車程60分鐘抵達，西歸浦巴士總站乘坐巴士20分鐘車程抵達

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濟州島酒店推介【4】濟州博爾頓酒店 (Jeju Bolton Hotel)

濟州博爾頓酒店於2023年12月開業，房間設備整體較新淨，位於濟州島市區，鄰近濟州國際機場，由機場到酒店約13分鐘車程。而且酒店周邊非常便利，對面就是新羅免稅店濟州店，附近購物商店林立，無論是ABC-MART、SPAO、OLIVE YOUNG都只是數分鐘路程。鄰近濟州最受歡迎的美食街「寶健路」，所有特色的韓國菜式都可以在這裏找到！而且是親子友善的酒店，12歲以下小童不加床位可免費入住。

濟州博爾頓酒店 (Jeju Bolton Hotel)

地址：2, Yeondong 4-gil, Jeju-si, Jeju-do, South Korea

房價：人均$223（標準暖炕房）

交通：巴士吾羅3洞站步行6分鐘

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濟州島酒店推介【5】濟州君悦酒店(Grand Hyatt Jeju)

濟州君悦酒店在2020年開業，位於濟州天城，從機場到酒店的車程大約需要20分鐘。酒店提供1600間客房，如入住高層落地窗可以看到日出、日落。酒店內有多項娛樂設施，包括健身房、游泳池（室內、室外）、水療中心、娛樂城、兒童遊樂場，設14間餐廳及酒吧，集環球美食於一處，是度假的好去處。

同時屬親子友善的酒店，12歲以下小童可免費入住，嬰兒還可以免費加床。鄰近便利商店、免稅店，附近亦有紫菜博物展示館、濟州島3D冰彫館、樹木園主題樂園等等。

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濟州君悦酒店(Grand Hyatt Jeju)

地址：12 Noyeon-ro, Jeju-si, Jeju-do, South Korea

房價：人均$748（特大雙人床房）

交通：濟州國際機場乘坐600號巴士到漢拿醫院站下車

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濟州島酒店推介【６】濟州樂天酒店 (Lotte Hotel Jeju)

濟州樂天酒店於2000年開業，位於中文觀光區，機場有巴士直達酒店，車程約52分鐘。酒店設有備有500間客房，由於酒店建在懸崖之上，部份酒店房可以看到無敵大海景。酒店樓下旁邊是泰迪熊博物館，天地淵瀑布都可以步行而至，同時鄰近Hello Kitty館、美地植物園、汽車及鋼琴博物館，可以輕鬆拜訪濟州景點。酒店的親子設施非常完善，特設兒童游泳池、室內收費遊樂場。

濟州樂天酒店 (Lotte Hotel Jeju)

房價：人均$670（豪華家庭房）

地址：35, Jungmungwangwang-ro 72beon-gil, Jeju-do, South Korea

交通：機場乘坐600號巴士直達，車程約52分鐘車程

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濟州島酒店推介【7】琥珀璞山度假村濟州(Amber Pure Hill Hotels & Resorts Jeju)

琥珀璞山度假村濟州在2022年開業，位於漢拿山下，機場到酒店僅15分鐘車程。屹立在520米高處，酒店環境優美，更設有無邊際泳池，傍晚時間可以一邊在無邊際泳池暢泳，一邊欣賞海邊日落，泳池更直接連接汗蒸幕，游泳後可以直接享受汗蒸幕。而部份房間備有露天風呂，可以浸泡溫泉。每間客房都配備了100英寸的高畫質投影儀，猶如置身於小型電影院！飲食方面，酒店設自助早午餐，由早上8:30開始，到下午1:30，食品種類豐富，可以慢慢品嘗各款美食。

琥珀璞山度假村濟州(Amber Pure Hill Hotels & Resorts Jeju)

房價：人均$560（豪華綠谷雙人房(經典翼) ）

地址：2671-30, 1100-ro, Jeju-si, Jeju-do, South Korea

交通：機場乘坐600巴士至漢拿醫院下車，轉乘240巴士到獐生三岔路口下車，步行9分鐘

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濟州島酒店推介【8】濟州樂天城市酒店 (LOTTE City Hotel Jeju)

濟州樂天城市酒店位於濟州島市區，位於濟州市中心，交通非常方便，從機場到酒店僅4分鐘車程，也有巴士到濟州不同的地區，而且跟當地有名的美食街「保健路」只是相隔一條街。酒店一樓直通樂天免稅店，地下一樓是便利店，非常方便。餐廳可以飽覽機場的景致，酒店其他設施有健身中心、餐廳、桑拿、無邊際泳池溫水池。

濟州樂天城市酒店 (LOTTE City Hotel Jeju)

房價：人均$397（山嶺豪華房(兩床)）

地址：83 Doryeong-ro, Jeju-si, Jeju-do,South Korea

交通：機場乘坐600巴士至漢拿醫院下車，步行3分鐘

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濟州島酒店推介【9】聖海灘酒店(Saint Beach Hotel)

聖海灘酒店位於濟州島咸德，交通非常方便，出入機場可以乘坐101巴士直達，也有巴士去牛島、月汀裡、城山日出峰等等，附近吃、玩都方便，樓下已經是超市，而且酒店步行5分鐘即抵達著名的咸德海水浴場，喜歡水上活動的朋友，只要步出酒店就可以去到海灘，酒店門口更設有水龍頭供住客清洗身上的沙。也可以在便利店購買煙火，晚上到海灘玩。部份客房面對海景，站在窗前已經可以看到碧藍的大海。

聖海灘酒店(Saint Beach Hotel)

房價：人均$236（豪華雙人房）

地址：504, Johamhaean-ro, Jocheon-eup, Jeju-si, Jeju-do, South Korea

交通：機場乘坐101巴士到咸德轉乘公車站(咸德海水浴場)，步行4分鐘

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濟州島酒店推介【10】英菲尼酒店(JEJU INFINITY RESORT HOTEL)

英菲尼酒店坐落於咸德，鄰近當地著名景點，包括城山日出峰、森林小火車、史努比樂園、城邑民俗村、水族館。如果喜歡打卡，附近也有超多網紅海景Cafe，主打一邊喝咖啡、一邊看大海。酒店的花園也可以看到海景。咸德海灘是水上活動的聖地，無論想去玩浮潛，還是曬日光浴，都非常適合。

英菲尼酒店(JEJU INFINITY RESORT HOTEL)

房價：人均$266（標準房）

地址：378, Johamhaean-ro, Jocheon-eup, Jeju-si, Jeju-do, South Korea

交通：機場乘坐101巴士到新興裡(村入口)鹹德高中，步行9分鐘

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濟州島酒店推介【11】水族美精品泳池別墅 (Aqua BEAutique Pool Villas)

這間酒店就在月汀里海灘附近，走5分鐘就能到海灘游泳了～這間酒店全部都是獨立屋，每間獨立屋都有一個小小的泳池，如果大家不想到多人的海灘，在「私家泳池」也可以欣賞到月汀里的海景喔！除此以外，酒店亦提供BBQ服務，如果想BBQ的話，只需加2萬won（約港元150）就可以享用套餐～

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Aqua Beautique 水族美精品酒店

房價：人均$277（泳池別墅）

地址：1515-4 Haengwon-ri, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju-do, South Korea

交通：機場乘坐101巴士至月汀里下車，步行9分鐘

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