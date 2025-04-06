贛州自由行｜高鐵不用2.5小時的宋朝古城 7大景點推薦+行程攻略
撰文：深圳潮生活
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離香港不到2.5小時的地方，有一座「活着的」宋朝古城，它就是——贛州。
一個地大物博，卻沒什麼存在感的城市。
一片山清水秀，顏值卻被嚴重低估的美景地。
一座安靜古樸，卻從未被列入旅行清單的古城。
江西省贛州市，趁沒火爆趕緊去 ！
贛州遊玩攻略
Day 1
標準鐘樓->灶兒巷->宋代浮橋->江南宋城
Day2
贛坊1969公園->鬱孤台->八鏡台->回程
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1. 文廟
建於清乾隆元年，是祭祀孔聖人的聖地，還是贛縣縣學的學堂，綠瓦紅牆很好拍，在這裏也可以看到始建於北宋的慈雲塔。
2. 宋城牆
這一段長約3600米的宋城牆保留着數以萬計的銘文牆磚，始建於唐末，在北宋嘉祐年間經過擴建，初具規模。鬱孤台至八境台一段，可以登上城牆漫步前行，牆外是章江之水向北而去，牆內是花樹簇擁一派生機。
3. 灶兒巷
典型的古城街，建築風格較多元化，有贛南的客家建築，也有較精細的徽派建築，還有歐式風的西洋建築。
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4. 古浮橋
始建於宋朝時期，為聯結贛州城區與對面鄉鎮所建，古浮橋位於城牆下，穿過建春城門就能看到古浮橋了，也可以登上宋城牆站在城牆看浮橋全景，很好拍！
5. 八鏡台
位於章水和貢水的交匯處，是贛州古城的象徵。
6. 鬱孤台
距離八鏡台不是很遠，往前走一走就到了。
「鬱孤台下清江水，中間多少行人淚。」曾是宋代贛州的公共活動中心，歷代郡、州、府衙署所在地和文脈彙集處，留存了許多老建築和歷史人文古蹟，歷代文人墨客登臨題詠甚多。
高鐵：贛州西站到市區 30min
門票：以上都是0元，小眾遊玩免門票
7. 通天岩
除此之外，離市中心7公里左右的江南第一石窟——通天岩，也值得一遊，造像雖然風化嚴重，身上的雕刻紋路有一些已經模糊不清，可以說只剩其形，卻給人以渾然天成的感覺。
打車：贛州市中心到通天岩30min，約35元
門票：30元
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