贛州自由行｜高鐵不用2.5小時的宋朝古城　7大景點推薦+行程攻略

離香港不到2.5小時的地方，有一座「活着的」宋朝古城，它就是——贛州。



一個地大物博，卻沒什麼存在感的城市。

一片山清水秀，顏值卻被嚴重低估的美景地。

一座安靜古樸，卻從未被列入旅行清單的古城。

江西省贛州市，趁沒火爆趕緊去 ！

贛州遊玩攻略

Day 1

標準鐘樓->灶兒巷->宋代浮橋->江南宋城

Day2

贛坊1969公園->鬱孤台->八鏡台->回程



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1. 文廟

建於清乾隆元年，是祭祀孔聖人的聖地，還是贛縣縣學的學堂，綠瓦紅牆很好拍，在這裏也可以看到始建於北宋的慈雲塔。

2. 宋城牆

這一段長約3600米的宋城牆保留着數以萬計的銘文牆磚，始建於唐末，在北宋嘉祐年間經過擴建，初具規模。鬱孤台至八境台一段，可以登上城牆漫步前行，牆外是章江之水向北而去，牆內是花樹簇擁一派生機。

3. 灶兒巷

典型的古城街，建築風格較多元化，有贛南的客家建築，也有較精細的徽派建築，還有歐式風的西洋建築。

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4. 古浮橋

始建於宋朝時期，為聯結贛州城區與對面鄉鎮所建，古浮橋位於城牆下，穿過建春城門就能看到古浮橋了，也可以登上宋城牆站在城牆看浮橋全景，很好拍！

5. 八鏡台

位於章水和貢水的交匯處，是贛州古城的象徵。

6. 鬱孤台

距離八鏡台不是很遠，往前走一走就到了。

「鬱孤台下清江水，中間多少行人淚。」曾是宋代贛州的公共活動中心，歷代郡、州、府衙署所在地和文脈彙集處，留存了許多老建築和歷史人文古蹟，歷代文人墨客登臨題詠甚多。

高鐵：贛州西站到市區 30min

門票：以上都是0元，小眾遊玩免門票



7. 通天岩

除此之外，離市中心7公里左右的江南第一石窟——通天岩，也值得一遊，造像雖然風化嚴重，身上的雕刻紋路有一些已經模糊不清，可以說只剩其形，卻給人以渾然天成的感覺。

打車：贛州市中心到通天岩30min，約35元

門票：30元



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