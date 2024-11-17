廣州地鐵11號線快將啟用　首條環線串聯5個中心城區交通極方便

廣州地鐵3號線東延段剛於這個月開通，今年還有一條熱門線路——那就是大家都在等的「換乘之王」11號線。

怎麼還沒開通？幾號能開通？



別急，11號線最新進程更新！近日，廣州地鐵11號線大塘站正式移交運營。至此，11號線全線車站和軌行區完成「三權」移交，意味著已完成99%，全面進入運營調試階段。

換乘之王廣州地鐵11號線真的要來啦！

廣州地鐵11號線線路介紹

該線路全長約44.2公里，全部採用地下敷設方式，串聯越秀、荔灣、海珠、天河、白雲5個中心城區。

全線共設置31座車站，換乘站26座，其中16座與既有線路換乘，是名副其實的「換乘之王」。

建設意義

地鐵11號線起於新滘東路，經琶洲會展中心、員村、天河公園、華師、廣州東站、雲台花園、廣州火車站、流花湖公園、荔灣湖公園、芳村、廣州造船廠、逸景路，之後沿新滘路閉合形成環線，是廣州首條地鐵環線。

其中，11號線東環部分與3號線大致平行，有望分流後者市區段的客流壓力，為市民提供多一條出行路線選擇。

線路開通後，能夠更好地將廣州地鐵線網串聯起來，對於整個城市的互聯互通以及提升市民群眾出行體驗具有重大意義。

廣州地鐵11號線建設進程

截至目前，11號線（火車站—琶洲—火車站）土建工程累計完成99%，31座車站、軌行區及赤沙車輛段全部完成「三權」移交，預計今年年內開通！

廣州地鐵11號線亮點

廣州地鐵11號線裝修導入非物質文化遺產元素，爭創全國首條非物質文化遺產主題示範地鐵線，擬設置非遺重點站。

全線五個非遺重點站分別為琶洲站、廣州東站、廣州火車站、芳村站、中醫藥大學站，擬展現廣東醒獅、粵劇、廣彩瓷、廣繡、廣雕等代表性非遺項目。

非遺元素設計方案

（一）5個重點非遺車站對應5個非遺文化圖騰

設計團隊通過對廣州的世界級、國家級、省市級非遺進行整理、類目合併，挑選具有代表性的非遺項目，與車站設計融合，以文化圖騰、文化櫥窗、多媒體展現的形式，全方位展示和傳播非遺文化。

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（二）24個非遺標準站將根據衣、食、住、行、景、史、商、學，展現廣州地道的廣府生活文化

設計內容主要包括標準文化圖騰主形象、部分導視系統出入口通道文化設計延展。

「衣」體現在：梓元崗、流花、沙河；

「食」則是：大塘、中山八；

「住」包括：華景路、鶴洞東；

「行」則有：龍口西、大沖口；

「景」對應的是：雲台花園、龍潭、上涌；

「史」則為：石圍塘、棣園、赤沙、彩虹橋、燕崗、沙涌；

「商」展示在：如意坊、五鳳、逸景路；

「學」對應：華師、江泰路、大金鐘。



當然不止11號線，再來看看22號線也有新進展。

廣州地鐵22號線後通段完成88%，西芳區間實現雙線隧道貫通

10月30日，在建廣州地鐵22號線後通段取得新進展，隨着西塱至芳村區間（下稱「西芳區間」）左線盾構機順利到達接收位置，標誌着西芳區間實現雙線隧道貫通，為全線隧道貫通奠定了堅實基礎。22號線後通段四個區間隧道，已有三個實現貫通。

廣州地鐵22號線後通段路線圖（廣州吃喝玩樂生活）

建設進程

截至目前，22號線後通段（陳頭崗至芳村）土建工程累計完成88%，4座車站均已封頂開展機電施工。4個區間中，3個已貫通、1個進行土建施工，共2台盾構機正在掘進。

開通倒計時！我們就坐等地鐵11號線了。準備好迎接新線了嗎？

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