泉州自由行｜海上絲路起點5個必去理由　美食推薦＋行程景點建議

撰文：深圳潮生活
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泉州，是許多人狂愛的寶藏城市。
説它美景處處、美食遍地，一點都不誇張。

從深圳出發到泉州，高鐵約4小時直達。

泉州，這是你一生至少要去一次的城市

泉州這座滿是煙火味的城市，古樸又現代，天然且鮮活。她是古代「東方第一大港」，也是「海上絲綢之路」的起點。

了解越多，會發現喜歡它的理由越來越多。

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必去理由一：神明人間辦事處

泉州有個別名，叫「神明人間辦事處」，自古以來各種宗教、東西文化兼容並存，諸多宗教遺蹟在此構成一道獨特的人文景觀，所謂「世人與神袛為鄰，眾神在這裏狂歡」。

+4

必去理由二：景點多樣

這裏既可以「特種兵旅遊」，也很適合city walk，行程建議至少4天3晚，不然泉州真的不夠你玩。

行程建議：

Day1：市區City Walk
到達泉州，逛西街一帶（開元寺、西街、鐘樓）
Day2，市區City Walk
中山路一帶（土地公宮、中山公園、泉南堂、騎樓），塗門街一帶（關帝廟、清淨寺、文廟），天后宮、承天禪寺、西湖公園
Day3，泉州周邊
崇武古城、小嶼風車島、五店市，都可以逛逛
Day4，回程

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必去理由三：特色蟳埔村

除了以上景點，「蟳埔村」也值得一去，作為當地特色小漁村，部分房子鑲嵌了蠔殼，這種用蠔殼和泥建成的房子叫做「蚵殼厝」。

還有蟳埔女頭飾，也是當地一道獨特的風景線，將頭髮盤成幾圈髻子，戴簪花圈，插象牙筷，走過漂亮的蚵殼厝，感受漁村風情的淳樸，讓時光駐足、讓心與身可以治癒。

必去理由四：美食吃不完

泉州還有着吃貨老饕們念念不忘的古早味，薑母鴨、醋肉、面線糊、滿煎糕、燒肉粽、海蠣煎、土筍凍、潤餅菜、魚卷、捆蹄、拳頭母……從街頭一路香到了街尾，一天根本吃不完。

必去理由五：交通方便

泉州的交通也很方便，公交不帶K字的，都是1元；招手即停的觀光車「小白」，2元，與上一位乘客順路就可以上車，不順路就等下一班。

這輩子，總要去趟泉州吧

世界也曾在當年繁盛無比的泉州路過，那些遠道而來的商人們稱此地為光明之城，中世紀海洋文明雖已不復輝煌，但老建築上繁複的雕花，依舊記錄着榮光……

海的味道，人情的味道，時光的味道，在漫長歲月裏，一起被調成這座城市的底色。嫋嫋煙火，聲聲市井，泉州就適合慢慢走走逛逛。

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