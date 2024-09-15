旅遊心得｜遲到趕不上高鐵列車，不可退票！想改班次「這樣最快」

在內地搭乘高鐵出行，難免時間預估失誤，或是前往路上碰上塞車等突發事件，導致無法趕上高鐵，抵達時，高鐵已經開走了。

那麼問題來了：沒趕上高鐵，可以退票嗎？



答案是：不行！

按照規定，沒趕上高鐵且高鐵已開走，是不可以退票的。



那一般高鐵什麼時候能申請退票？不能退票該怎麼處理？

有些網友表示，自己曾經通過第三方平台免費退票，這又是怎麼一回事呢？

網傳高鐵「退票免費」？不實

官方回應：炒作



12306是中國鐵路唯一官方網絡售票平台，並未授權第三方平台發售或辦理車票退票服務。而部分網友遇到的「免費退票」，實際上是某些平台的營銷活動，並不意味着火車票退票免費了。

部分網友遇到的「免費退票」，實際上是某些平台的營銷活動，並不意味着火車票退票免費了。（深圳攻略通提供）

如果想退票，一定要在車開走之前申請，但是超過一定時間，是需要收取退票費用的。

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高鐵現行退票規則

1. 開車前8天（含）以上退票：不收取退票費用。

2. 開車前48小時退票：按票價5%核收退票費。

3. 開車前24小時以上、不足48小時退票：按票價10%核收退票費。

4. 開車前不足24小時退票：按票價核收20%退票費。



為什麼退票要收費？

對開車前8天以內退票的梯次核收退票費，可引導購票後又取消行程的旅客儘快辦理退票，也可防止「黃牛黨」惡意囤積車票和旅客隨意多佔車票資源。

本想準時到達，但狂奔也追不上了，眼睜睜看着車開走，心和一路狂奔的雙腿都在顫抖，這下不能退票了，該怎麼辦？

別急可以免費改簽的！

錯過高鐵，如何免費改簽？

滿足以下條件，即便車已經開走，仍可以辦理改簽手續。

現行退票規則：

① 車票沒有進行過改簽；

② 不變更到達站；

③ 在開車當日24:00之前辦理；

④ 其他列車上有餘票。



温馨提示：改簽不是所有班次都是免費的。

—開車後在當日24時之前改簽當日其他列車時，改簽免費。

—若改簽次日及以後列車，按改簽前後低票價車票票面價格的40%收取改簽費。



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誤車改簽如何快速操作？

1. 網絡改簽

步驟1. 以12306手機APP為例，點擊訂單中的「本人車票」，再點擊「改簽」功能。

步驟2. 查詢車次、車票並提交訂單，點擊右下角「確認改簽」即完成改簽。



2. 窗口改簽

憑有效身份證件即可在自動售票機或人工窗口辦理。

3. 特殊情況

使用現金購票或已換取紙質報銷憑證的旅客，必須到鐵路車站人工窗口辦理車票改簽。

為避免不必要的損失，大家最好還是儘可能多預留一些乘車時間，以免發生誤車情況，尤其是帶孩子出遊、行李比較多時。

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