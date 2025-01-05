佛山美食必試順德土鮑黃鱔飯　芹香鵝腸頭、鹽焗水鴨仔同樣美味

佛山人飲食上的講究，遵循「順時而食」的傳統，哪個季節什麼日子，該喝什麼湯、吃什麼食物，餐桌的主角依時而變。

對於廣東人來說，入冬的儀式感莫過於一煲暖笠笠的「順德土鮑黃鱔飯」。



「去順德開飯！」火了不止30年的地標級順德菜，一起開啟食養食補的冬季尋味之旅。

專門跑順德一趟，就為了這煲「土鮑黃鱔飯」

在佛山順德的滿登登酒樓是容桂街坊的食堂，就藏在容蓮賓館2樓，街坊們對這裏有着無法割捨的情懷，因為這裏有他們熟悉的順德味道。

一煲黃鱔飯，憑什麼硬控大灣區食客的心30+年？從原料到做法，每一個環節都馬虎不得。整個烹製過程中，對食材的選擇、對火候的掌握、對時長的把控，都相當考驗師傅的功夫。

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只選台山小農粘，與黃鱔是最佳拍檔

做好一煲黃鱔飯，每一步都是關鍵！精選台山本地小農粘，一年兩熟，春植秋收，尤其秋米質量較好。小農粘米經過高温加熱逼出穀類香味，嚼起來依然香滑柔軟，飯面油光，與黃鱔簡直是天作之合！

本地禾田黃鱔，夠肥才夠資格上煲

熟手的師傅擁有30+年拆鱔經驗，閉眼都能將黃鱔完整分解成鱔脊肉、鱔腩肉等4個部分，包保每口都「啖啖肉」！

撕好的一條條黃鱔肉放入鍋中，加入新會東甲陳皮爆香至金黃。等砂煲中的米飯煮得剛剛熟時，再將炒好的黃鱔肉均勻鋪在飯面，小火焗5分鐘，讓黃鱔的香味充分滲透飯中。

加入順德土鮑，火了30+年的好味靈魂

這裏的黃鱔飯為什麼能讓我難以忘懷呢？秘密正是它在台山黃鱔飯的基礎上，別出心裁加入了「順德土鮑」——順德四基的淡口頭菜，更惹味，吃起來更具層次感！

趁熱開吃，幸福就是一家人在吃煲黃鱔飯

開吃前，要將米飯、黃鱔肉、土鮑充分攪拌均勻，讓米香、鱔香、土鮑香交織相融。舀起一勺飯，只見米飯粒粒分明、顆顆油亮、色澤微黃，人工手撕的黃鱔肉和米飯相互包裹，翠綠葱粒點綴其中。

一口下去，裹了鱔汁的米飯乾濕適中、鬆軟可口，鱔肉不柴不腴、鮮甜軟嫩，就算沒有其他配菜，光是吃黃鱔飯，也能連着吃兩三碗。

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1. 油鹽水蒸山坑鯇：簡單調味，甘甜鮮美

看似簡單的一道「油鹽水蒸山坑鯇」，卻是佛山人至鍾愛的家常好味～選用生長在清澈山泉中自由生長的瘦身鯇魚，魚肉中藴含着一股自然的清甜，無需添加過多調味，採用簡單的油鹽清蒸做法，火候恰到好處，吃出最原本的魚鮮。

輕輕咬下，魚肉在口中輕輕化開，釋放出一股淡淡的甘甜，這是山坑鯇獨有的風味。油鹽水的調味恰到好處，既不會掩蓋魚肉的鮮美，又增添了一份家常的温馨。

2. 老容蓮叉燒包：30年不變的老味道

來到滿登登，先點上一份「老容蓮叉燒包」，已經成為了這裏老熟客的習慣。這份堅持了30+年的純手工風味，讓每一個叉燒包都充滿了温度和誠意。

趁熱吃的叉燒包，蓬鬆潔白麪皮更如棉花般的柔軟，餡料更多汁濃郁。當甜香的味道瀰漫開來的時候，只覺得滿滿的幸福～老熟客們追求的，就是這份熱氣騰騰中的極致口感。

3. 芹香鵝腸頭：厚實爽脆，滋味濃郁

選用了鵝腸中最厚實爽脆的部分——鵝腸頭，比普通鵝腸更厚實勁道，經過細心處理，絲毫沒有腥味。每條鵝腸頭都包裹着濃郁的醬汁，加上彈牙爽口的口感，是一家大小都鍾愛的超絕下飯菜！

4. 特色釀豆腐：真材實料，家常好味

真材實料的「特色釀豆腐」，是每個順德人的餐桌經典好味～珠璣古巷的豆腐卜皮薄有韌勁，恰到好處地包裹着豐富的餡料。廣西荔甫芋頭和粵北紅芽芋仔的加入，使得餡料更加香甜綿軟，搭配冬菇、蝦米和瑤柱，形成了鮮香四溢的獨特風味。

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5. 鹽焗水鴨仔：30年前就是這個價：18元/隻

性價比超高的「鹽焗水鴨仔」，僅售18元/隻，30多年來從未加價，在物價飛漲的今天，顯得尤為難能可貴。選用新鮮禾田水鴨仔，傳統鹽焗做底味，連水鴨仔骨頭都已被烹製得入味三分。鴨肉鹹香四溢，輕鬆一撕絲絲分明。

6. 老薑頭雪梨燉土豬湯：暖胃更暖心

秋冬時節，一盅熱騰騰的燉湯無疑是最能夠撫慰人心的。每一盅都經過3小時的高温燉煮，湯清味濃，老薑頭的辛辣驅散了體內的寒氣，而雪梨的清潤則帶來了一絲清新的甘甜。一口温熱湯水滑入喉嚨，暖胃更暖心～

食土鮑黃鱔飯，嘆順德好玩之旅，值得來一趟

家喻戶曉的順德容桂美食明星「滿登登酒樓」，擁有無數的獎項認證，加上街坊們的口口相傳，和自身堅持食材新鮮、味道穩定、價格惠民等宗旨，是許多食客「尋味順德」的首選地！

交通也超方便，距離順德歡樂海岸PLUS車程15分鐘，漁人碼頭也不過2公里！遊玩之後來「滿登登酒樓」飽腹一頓，這趟順德之旅堪稱完美~

滿登登·順德特色菜·黃鱔煲仔飯

地址：佛山市順德區容桂江南大道23號容蓮賓館2樓

營業時間：周一至周六10:30-14:00，17:00-21:00；周日9:00-14:00，17:00-21:00

電話：18924889303／0757-26689102

温馨提示：正門左側（105國道旁）後門（東面）有大量停車位



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