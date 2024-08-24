佛山交通｜地鐵3號線新線正式通車　14個車站位置票價一文看清

就在8月23日，佛山地鐵3號線在建段正式開通啦！



有朋友問，票價怎麼算？各站點能從哪些入口進站？話不多說，一文全了解~

在8月23日，佛山地鐵3號線在建段正式開通啦！（佛山吃喝玩樂蒲提供）

佛山地鐵3號線全線票價

根據票價表，市民從桂城站坐地鐵到中山公園、亞藝公園等禪城區「老牌公園」僅需2元；到大良鐘樓、順德歡樂海岸等順德城區「熱門車站」也僅需8元！

《關於佛山地鐵3號線票價的批覆》指出，佛山地鐵3號線（鎮安-佛山大學仙溪校區）按要求分段運營期間，佛山地鐵3號線聯和-佛山大學仙溪校區段票價為5元。票價優惠暫按佛山市現行政策執行。如有新的票價優惠政策出台，則按新的優惠政策執行。

注：此前開通的佛山地鐵3號線首通段（順德學院站-鎮安）票價為8元。



佛山地鐵3號線沿線站點情況

1. 鎮安站（首通段站點）

位置：南海大道中路、同濟東路交匯處

周邊：佛山健翔護理園、星星·凱旋國際、華美達酒店



2. 桂城站（可換乘廣佛線）

+ 1

位置：南海大道北、南桂西路交匯處

周邊：南海印象匯、悦匯廣場、南海區人民政府



3. 西約站

位置：南海大道中

周邊：桂城萬達廣場、南海廣場



4. 疊滘站

位置：文昌路、文華北路、海三路交匯處

周邊：錦繡花園、星星大廈、疊滘圩（距離1.2公里）



5. 中山公園站

位置：文昌路、貨站路交匯處

周邊：中山公園、國瑞升平里（距離1.9公里）



6. 聯和站

位置：桂丹路、聯和大道交匯處

周邊：廣東匯車港汽配城、葉問紀念館（距離1.1公里）



7. 孝德東站（直達佛山沙堤機場）

位置：機場路

周邊：佛山沙堤機場旁、孝德湖公園（距離1.4公里）



8. 羅村站

位置：機場路、南湖一路交匯處

周邊：羅村實驗小學、蘆塘小學、羅村中心廣場



9. 佛山西站（可換乘廣東城際、國內高鐵）

佛山西站地鐵站所在位置（佛山吃喝玩樂蒲提供）

可與廣東城際、高鐵換乘，通達大灣區（廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州）及國內高鐵線路網城市。

位置：佛山西站高鐵站內



10. 興業東路站

位置：興業路

周邊：佛山植物園（距離5.2公里）



11. 科盛路站

位置：粵金海機械旁

周邊：長華國際商業中心（距離5.1公里）、廣佛新世界濕地公園（距離6.4公里）



12. 博愛中路站

位置：獅山工業大道北、博愛中路交匯處

周邊：和信廣場（距離2公里）、南海體育中心（距離2.5公里）



13. 南海大學城站

位置：廣東東軟學院旁

周邊：廣東東軟學院、華南師範大學佛山校區南海校園（距離4.5公里）、廣東輕工職業技術學院（南海校區）（距離4.5公里）



14. 佛山大學站

位置：佛山大學仙溪校區旁

周邊：佛山大學仙溪校區



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