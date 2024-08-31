廣州6個小眾好玩海島推介　休閒度假踩單車好去處｜附交通資訊

假期來了真的很適合出遊啊，大家打算去哪裏玩去哪拍照呢？下邊給大家推薦幾個廣州好玩又小眾的海島，周末就能衝！



避開人從眾！而且這些島都是免費的！趁着假期，一起去看海吧！

廣州周邊6個小島遊玩推薦

1. 長洲島

長洲島位於廣州東緣，是黃埔地區珠江上的一個江心島，島上旅遊資源非常豐富，不單有歷史文化古蹟也有美麗的自然風光。

擁有萬山海戰紀念碑、東征陣亡烈士墓園、北伐紀念碑、長洲炮台、金花古廟……在長洲島完全可以玩個兩三天。

長洲島

地址：廣州市黃埔區長洲島長洲文化旅遊度假村

交通：廣州地鐵5號線到魚珠站，可打車到魚珠碼頭，坐渡輪到達長洲碼頭



2. 大吉沙島

大吉沙島可以說是廣州的「世外桃源」，這裏與長洲島隔岸相對，這裏商業氛圍並不重，四面環水、民風淳樸、風景秀麗，是一個很適合假期來休閒度假的地方。

來這裏一定要看日落，真的絕美。沿岸能看到一大群白鷺在棲息，帶上相機分分鐘就能出大片。

大吉沙島

地址：廣州市黃埔區大吉沙

交通：乘車至烏涌碼頭後換乘船可到，參考價格：2元—15元/人



3. 大蠔沙島

大蠔沙島也是超級冷門的小島，可能連廣州人也不一定知道。但正因為冷門所以沒有人從眾的遊客，能更好感受小島的原生態景觀。

在大蠔沙島沿島騎行，島內荷塘隨處可見，還有很多野鳥，海鷗……是一種很簡單的美好。

大蠔沙島

地址：廣州市黃埔區

交通：廣州BRT南海神廟站／廣州地鐵13號線南海神廟站下車，沿河涌往江邊一直走約500米，注意左手邊如發現有小船停泊即可上前包船



4. 廣州國際生物島

漫步在生物島環島濱水碧道上，隨處可見充滿嶺南特色的園林景觀，慢跑道、漫步道、騎行道三道連通，非常適合騎友、跑友，以及前來散步的市民朋友。

在這座佔地1.83平方公里的科技之島、創新之島上，人、水、城之間的關係正在被重構。

廣州國際生物島

地址：廣州市海珠區星漢大道

交通：廣州地鐵4號線官洲站，按着路牌走或者導航即到



5. 海鷗島

海鷗島位於番禺區，雖然叫海鷗島，但是島上是沒有海鷗的，但這裏有非常美麗的田園風光。

海鷗島有一條環島的綠道和一條貫通全島的公路，可以騎自行車，島上還有出租的敞篷自行車。

海鷗島

地址：廣州市番禺區東郊石樓鎮

交通：廣州地鐵3號線市橋站C出口走300米，到市橋汽車站，乘坐番禺海鷗島的專線車，約30分鐘一班；番禺客車站也有專車，45分鐘一班



6. 觀龍島

觀龍島也是廣州一個非常低調的小島，島的最南端是浩瀚的獅子洋，海堤外還有大量灘塗，是一處難得的既具熱帶海濱風景，又有嶺南水鄉特色的遊覽勝地。

吃貨們也能到觀龍島上的農莊，可以品嚐到各種新鮮的食材，而且人均消費也不高哦。

觀龍島

地址：廣州市番禺區石樓鎮清流村(番28公交總站)

交通：廣州地鐵4號線低涌站



在廣州也能看到大海，真的太舒服啦！

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