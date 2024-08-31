廣州6個小眾好玩海島推介　休閒度假踩單車好去處｜附交通資訊

撰文：廣州吃喝玩樂生活
出版：更新：

假期來了真的很適合出遊啊，大家打算去哪裏玩去哪拍照呢？下邊給大家推薦幾個廣州好玩又小眾的海島，周末就能衝！

避開人從眾！而且這些島都是免費的！趁着假期，一起去看海吧！

廣州周邊6個小島遊玩推薦

1. 長洲島

長洲島位於廣州東緣，是黃埔地區珠江上的一個江心島，島上旅遊資源非常豐富，不單有歷史文化古蹟也有美麗的自然風光。

擁有萬山海戰紀念碑、東征陣亡烈士墓園、北伐紀念碑、長洲炮台、金花古廟……在長洲島完全可以玩個兩三天。

長洲島
地址：廣州市黃埔區長洲島長洲文化旅遊度假村
交通：廣州地鐵5號線到魚珠站，可打車到魚珠碼頭，坐渡輪到達長洲碼頭

廣州好去處｜5個寶藏打卡景點　曼谷園/江邊日落/希臘摩洛哥IG風廣州交通｜首條地鐵環線今年通車　多條新路線超過180km同步興建

2. 大吉沙島

大吉沙島可以說是廣州的「世外桃源」，這裏與長洲島隔岸相對，這裏商業氛圍並不重，四面環水、民風淳樸、風景秀麗，是一個很適合假期來休閒度假的地方。

來這裏一定要看日落，真的絕美。沿岸能看到一大群白鷺在棲息，帶上相機分分鐘就能出大片。

大吉沙島
地址：廣州市黃埔區大吉沙
交通：乘車至烏涌碼頭後換乘船可到，參考價格：2元—15元/人

廣州好去處｜打卡全新文化館　一步一景的市中心江南園林嶺南建築廣州好去處｜6條數百年古村落純樸獨特　在歷史文化景點散步打卡

3. 大蠔沙島

大蠔沙島也是超級冷門的小島，可能連廣州人也不一定知道。但正因為冷門所以沒有人從眾的遊客，能更好感受小島的原生態景觀。

在大蠔沙島沿島騎行，島內荷塘隨處可見，還有很多野鳥，海鷗……是一種很簡單的美好。

大蠔沙島
地址：廣州市黃埔區
交通：廣州BRT南海神廟站／廣州地鐵13號線南海神廟站下車，沿河涌往江邊一直走約500米，注意左手邊如發現有小船停泊即可上前包船

廣州融創雪世界室內滑雪場：廣州熱雪奇蹟交通門票設施酒店懶人包廣州最新30萬㎡水上樂園連酒店　570m超長水上過山車仲有30+設施

4. 廣州國際生物島

漫步在生物島環島濱水碧道上，隨處可見充滿嶺南特色的園林景觀，慢跑道、漫步道、騎行道三道連通，非常適合騎友、跑友，以及前來散步的市民朋友。

在這座佔地1.83平方公里的科技之島、創新之島上，人、水、城之間的關係正在被重構。

廣州國際生物島
地址：廣州市海珠區星漢大道
交通：廣州地鐵4號線官洲站，按着路牌走或者導航即到

廣州好去處｜4個落羽松森林打卡推薦　越秀公園一併欣賞春節花燈廣州旅遊｜秋日賞花打卡指南　粉紅波波掃帚草　向日葵簕杜鵑花海

5. 海鷗島

海鷗島位於番禺區，雖然叫海鷗島，但是島上是沒有海鷗的，但這裏有非常美麗的田園風光。

海鷗島有一條環島的綠道和一條貫通全島的公路，可以騎自行車，島上還有出租的敞篷自行車。

海鷗島
地址：廣州市番禺區東郊石樓鎮
交通：廣州地鐵3號線市橋站C出口走300米，到市橋汽車站，乘坐番禺海鷗島的專線車，約30分鐘一班；番禺客車站也有專車，45分鐘一班

6. 觀龍島

觀龍島也是廣州一個非常低調的小島，島的最南端是浩瀚的獅子洋，海堤外還有大量灘塗，是一處難得的既具熱帶海濱風景，又有嶺南水鄉特色的遊覽勝地。

吃貨們也能到觀龍島上的農莊，可以品嚐到各種新鮮的食材，而且人均消費也不高哦。

觀龍島
地址：廣州市番禺區石樓鎮清流村(番28公交總站)
交通：廣州地鐵4號線低涌站

在廣州也能看到大海，真的太舒服啦！

廣州周邊好去處｜橡皮艇漂流刺激又安全　玻璃棧道平台驚險啱打卡深圳交通｜地鐵4線連接東莞　南珠中城際將貫通深圳廣州中山珠海廣州好去處｜廣州8大必去景點　沙面歐式建築/珠江夜遊附地鐵交通廣州好去處｜白雲山高空滑索中國最長　1500米時速90km刺激下降廣州長隆野生動物世界門票酒店美食交通攻略　亞洲最大私立動物園珠海廣州美食｜順德「毋米粥」粥底火鍋　一鮮二葷三素四粥大滿足

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】

大灣區藝文地圖
廣州吃喝玩樂生活
廣東廣州旅遊
廣州
大灣區生活
大灣區旅遊
大灣區
郊遊
親子郊遊
親子遊
打卡
打卡秘景
景點
另類景點