廣州好去處｜打卡全新文化館　一步一景的市中心江南園林嶺南建築

廣州市文化館新館，夢回唐都，穿越千年。漫步嶺南園林，感受廣府魅力，一起打卡廣州絕美園林吧。



廣州市文化館 市中心裡的嶺南園林

廣州市文化館新館重新開放後，一度成為了廣州的熱門打卡聖地，每天預約都幾乎爆滿！

廣州市文化館新館位於海珠湖畔，建築總面積5.7萬平方米，佔地面積約14.2萬平方米，是全國最大的文化館！在裏面慢慢走慢慢拍需要一整天時間，一天步數破萬輕而易舉！

來到現場，可終於知道為什麼這裏那麼火爆了，這裏融合江南園林和嶺南派建築，亭台樓閣、小橋流水，一步一景，分分鐘拍照拍爆內存！

五大園區 一步一景

廣州市文化館以「十里紅雲一灣水，八橋畫舫十六亭」為主題，包含公共文化中心、翰墨園、曲藝園、廣府園、廣繡園等多組主題園林建築。如果你也是第一次去，一定要注意好時間，不然會逛不完哦~

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第一站：中心閣

公共文化中心的中心閣是整個文化館最高的建築，也是文化館的地標建築，整整有五層的展覽區域，如果想要看裏面的展覽一定要提前來，不然下午17:00會關門哦！

在中心閣上面可以拍到整個園區，海珠濕地盡收眼底，那場景別提有多震撼！

第二站：曲藝園

和中心閣相對的是曲藝園，曲藝園西側和南側為海珠湖環繞。在海珠湖旁也是相當好拍的！

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登上曲藝園可以眺望整個園區，近距離觀賞嶺南建築區。富有代表的鑊耳屋，外牆壁的花鳥圖案造工精細，清晰可見；水磨青磚屋盡顯貴氣，還原嶺南建築特色。

古色古香的曲藝園，雕樑繡戶，清幽自然、秀麗典雅，吸引了不少人穿上漢服或者旗袍前來拍照，似乎穿越了千年，夢迴南粵盛景。

而連峰橋就在曲藝園旁邊，中式的九曲橋，群山瀑布，時不時的煙霧營造出一種江南煙雨的氛圍感，怪不得廣州靚女們拍到不願走！

第三站：廣府園

從曲藝園向東邊走就能看到庭院和建築共生，一派小橋流水人家的畫面，傍水而建，悠悠然漂浮在湖面，青磚白牆，淡雅更不失巧雅，從河對岸看過去像一幅嶺南派的水墨畫一般。

廣府園將園林和建築相互承接，整個建築的佈局都非常巧妙，將廣式嶺南風格的亭台樓閣，迴廊小徑都做出了空間的變化，站在同一個地方，你不同角度都能拍到很美的景色！

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第四站：翰墨園

翰墨園是一個建在山地上的場館，一走進去翰墨園就能見到讓人夢迴大堂的空中棧道，棧道讓整個建築體有了一種流動的線條美。

沿着曲折的連廊順山勢而上，長廊繞涼亭，你會一時找不到盡頭到底在哪裏。走在長廊上，一步一景，會令你不由得放慢腳步，滿滿感受片刻的寧靜。

第五站：廣繡園

廣繡園是眾多園區裏較小的一個，這裏雖然小卻非常精緻，你可以慢下來，滿滿看隨處可見的嶺南元素，鑊耳牆、灰雕、磚雕、木雕都非常好看！

拍照打卡 偷得半日閒

來到這裏，隨處可見拿着「長槍短炮」的攝影愛好者，還有穿着漢服、旗袍、古裝、新中式的靚仔靚女，上至70後下至00後都被這裏的景色徹底迷住。

看慣了城市的高樓林立與霓虹斑斕，慢下來看看這古典雅緻園林。逃離工作的都市麗人，在這裏能拍出外出輕鬆度假的感覺。小橋流水，光影流轉，一場毋庸置疑的美學盛宴。

古典的嶺南園林仿若隔世，是一天都玩不盡的廣州桃花源。找一個好天氣，在這裏消磨一天的時光吧！假期到廣州，這裏是一個很好的出遊聖地！

廣州市文化館（新館）

地址：廣州海珠區新滘中路288號

交通：廣州地鐵三號線大塘站B出口，東行約700米

開放時間：9:00-17:30（16:30停止入園），逢周一閉館，節假日正常開放



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