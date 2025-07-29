古代人面陶甕如emoji攪笑爆紅　深圳博物館打卡東西方陶瓷藝術展

「摶泥化萬物 · 古代東西方文明中的陶瓷藝術」在2025.04.29-08.31深圳博物館開展。



陶瓷是誕生於泥土和火焰中的藝術：

摶泥藴萬象，窯火鑄春秋。

深圳博物館最近來了一批「顯眼包」

你見過古代的表情包嗎？沒見過的話，去一趟深圳博物館吧。最近深博來了一批「顯眼包」，它們的到來，讓印象中沉默嚴肅的文物展也多了幾分可愛和生動。

它們其實是來自「摶泥化萬物：古代東西方文明中的陶瓷藝術」這場展覽中的文物，這些陶器或粗糙、或精細、或是保留着時間和地域帶來的印記，讓我們可以透過一件件器物，感受古代的陶瓷藝術。

「像我們這樣的文物有267件（套）」

這是深圳博物館與平山郁夫絲綢之路美術館聯合舉辦的第四個專題展覽，共展出267件/套陶瓷文物，這些文物時間跨度橫越6000年，且品類豐富，可謂是近期最值得一看的陶瓷藝術展。

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其中有古人們日常生活中常用的器皿，有用於墓葬或祭祀器物，也有象徵着某種崇拜的偶像。一抔泥巴一團火，便捏出了人們的信仰與生活。

4大單元：「我們是從古絲綢之路來的」

展品來自古絲綢之路沿途的重要區域，地中海沿岸、西亞、南亞及東南亞等地，展廳也以地域特色劃分了4大單元，每個單元的作品都烙上了不同時代、地域所帶來的風格和特色。

沿着動線觀賞，按圖索驥般將散落在古絲路上的文明一一串起。

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人面陶甕（公元前2千紀）：去年在清華展出的「人面陶甕」，今年出差到深圳了。這應該是館內最出名的一件作品。陶甕上刻畫了一張抽象的人面，看起來像蠟筆小新的同學「阿呆」。然而這件看似呆萌的作品，其實也有着悲傷的底色。這樣的陶甕在過去大多是作為甕棺埋葬夭折兒童，臉上三個代表雙眼和嘴的孔洞，則被視為是靈魂的出口。

羊形陶器（公元8世紀前半期）：蹲卧側首的羊形陶器，表情塑造得生動可愛，記得從下往上仰視，更能感受它的「無奈」。背上還接着小小的圓圈把手，方便提攜。

夜叉像（公元前1世紀）：夜叉，最初源於古印度的自然崇拜，是婆羅門教、印度教等各宗教中的神話角色。在吠陀時代，「夜叉」多與「藥叉」混用，是與森林、水源、豐收一般的自然力量，象徵着蓬勃的生命力。

羊形來通（公元前1千紀）：在這場展覽中，可以看到許許多多的「可愛廢物」——「來通」，這是當時流行於中亞、西亞的禮儀性飲具，飲用時需要有人一直往注水口倒酒水，比較複雜，所以並沒有想象中那麼實用。這個羊形來通造型敦實可愛，身體以紅色細線裝飾幾何紋點綴，頸後設計了一個注水口，羊嘴為出水口。

人頭形陶器（公元7-9世紀）：光是看着就「令人頭大」的人頭形陶器，乍一看沒什麼實用性。在過去，這種類型的陶器常作為喪葬或祭祀用具使用，比如作為隨葬品，又或是代表着盛放靈魂的容器。

人物形陶器（公元前10-前8世紀）：在赫梯王國的宗教儀式中，常會用到人形偶像。這些偶像將會所謂替代品或媒介，用於召喚神祇，或替受詛咒着吸收污穢，在當時風頭很盛。

人物形陶器（公元前2千紀）：出土自伊朗西部的人物形陶器，可做水器使用。人物雙手捧着長流壺，即可進水，也能出水。這種又長又尖的壺嘴，在當時也是蠻常見的設計。

靴形容器（公元前1千紀）：這種仿製鞋靴的陶器場出現在女性的墓葬之中，因為在古代西亞的民俗文化中，鞋、靴等形狀的物品多與女性生育能力有關。將此類物品獻與神明，也是希望逝者來世之旅順順利利的一種祈求。

267件（套）陶瓷文物 跨越近6000年的時空對話

1. 地中海沿岸

被亞、歐、非三大洲環繞的地中海，是世界文明的發祥地之一，古埃及文明、愛琴文明、古羅馬帝國皆孕育於此。此處展示的器物，也刻有了這些不同文明的特點。

充滿神秘感的古埃及烏薩布提、古希臘神話裏的女神頭像、展示了希臘招牌技法的黑繪陶器、器皿上的人物故事……在這裏，神話與人文相互交融。

2. 西亞

西亞，人類最早發明陶器的核心區域之一，地域遼闊，多種風格在此共存。起初，先民在陶器上用簡單的線條筆畫勾勒出水流山川，而後融入神話元素。隨着文明發展，西亞地區的陶器品類越來越豐富，實用之餘也不乏生活意趣。

這個單元展品最為豐富，所佔區域也最大，可以看到各類器皿、陶像以及刻有楔形文字的銘文磚。

3. 南亞與東南亞

位於熱帶地區的南亞與東南亞，古老的印度河流域文明、泰國班清文明起源於此。這些區域的陶器上多見有農業生產、自然力量的元素。

多元的文化交融之下，出現了各種宗教信仰，人們也會通過陶器去刻畫神話中的角色形象。

4. 交流互鑑

在文化交流的過程中，陶瓷藝術也迸發了新的活力，將外來文化與本土特色結合在一起，各種工藝、技法互相借鑑。在這一單元，可以看到大量呈現着相似風格的中外陶瓷，比如米奈紅綠彩與我國金代紅綠彩、拉斯特彩與金代定窯、青花瓷與越南瓷器等。

可見各國陶瓷的製作方式更多元、色彩表現更豐富，吸引着人們細細觀摩，沉浸其中。

摶泥化萬物 · 古代東西方文明中的陶瓷藝術

展出日期：2025.04.29-08.31

展覽時間：周二至周日 10:00-18:00（17:30停止入場）

*逢周一閉館

票價：免費

地點：深圳博物館（歷史民俗館）第一專題展廳

交通：深圳地鐵2/4號線市民中心站B出口

