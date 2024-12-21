寶安羅田森林公園人少寧靜　有湖有花有草地更是深圳遠足徑起點

位於寶安區的羅田森林公園，深圳市唯一的省級森林公園，小眾冷門、人少安靜、免費遊玩。

漫步山野叢林，盡情擁抱大自然。



出發！深圳寶藏森林秘境，羅田森林公園

羅田森林公園，坐落於寶安區燕羅街道，地處深莞交界，跨越寶安、光明和東莞，是深圳市唯一一個省級森林公園，同時也是深圳市遠足徑起點。由於地理位置實在偏遠，即使是深圳人，也會認為這裏就是一處十分冷門的「森林秘境」。

整個公園非常大，佔地面積576.39公頃，想要逛完也得花上好一會兒時間。以「山·水·林·田·湖·野趣」為特色的它，滿滿的原生態大自然，放眼望去漫山遍野皆是綠意。

這裏人少安靜，週末想吸氧、徒步、放鬆、去除上班的疲憊……厭倦了市中心的人擠人，羅田森林公園或許可以成為一個全新的選擇。

於山野間感受自然，漫遊之路，由此開始

羅田森林公園設有多條遠足徑、郊野徑可以登山徒步，也有繞園漫步的休閒步道；沿途風景有山有湖，鮮花滿路，一路上可以慢悠悠閒逛，盡情感受大自然的美好。

我們這次由於時間有限，只簡單走了一段公園主路休閒步道，一路上都較為平坦，難度係數不高；如果想走完全程的朋友們，一定要準備好充分的時間。

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登高攬峰台，一攬山野城景

從羅田森林公園南門進入，走一小段就能發現一條「野徑」，這裏便是攬峰台的入口。攬峰台海拔僅72米，沿着野徑向上走，不到十分鐘就能登頂。

登頂途中，兩邊皆是密林，天晴時陽光透過樹縫灑落，樹影婆娑；腳下是枯枝、雜草、碎石發出咯吱咯吱的脆響，耳邊是吹拂而過的風聲、鳥聲，一路上都處在神秘而又充滿着驚喜的狀態中。

眺望列車，從山野間穿行而過

登頂之後，又是另外一番景象，視野逐漸變得開闊。這裏近可瞭望公園的廣場、月季園、楓林湖、月亮湖等景點；遠可眺望周邊3000多畝風景林及城市風光。

站在小山頂，靜靜感受自然風吹來的絲絲涼意，不遠處還有列車從山野間穿行，將山城野景盡收眼底，深呼吸滿是葱葱綠意。

於月亮湖畔，靜享自然詩意

回到公園休閒步道繼續散步，公園裏有大大小小的湖泊風景，月亮湖是最安逸好拍的。

兩旁綠樹成蔭，湖水清澈，倒映着藍天白雲和四周鬱鬱葱葱的樹木，就像是一顆天然的綠寶石。湖面平靜時，彷彿可以觸摸到天空的倒影，親近這裏，有一股能讓人迅速心靜的魔力。

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在湖邊，看鴨羣嬉鬧

在月亮湖岸邊休憩，靜賞一羣鴨子享受着它們的水上樂園，它們或三三兩兩地結伴遊弋，或獨自劃破水面，時不時發出低沉的「咕咕」聲，彷彿在與同伴交流着什麼。

露營大草坪，躺平放風野餐

月亮湖的旁邊就是露營大草坪，可以在草地上進行露營、野餐，盡情地奔跑、躺平、撒歡兒，一切都變得鮮活明亮起來。

擁抱時光之樹，樹下乘涼閒談

羅田森林公園裏藏有一棵「孤獨的老榕樹」，被命名為「時光之樹」，60+年樹齡的它就像一個守護神一般，守護着羅田森林公園片區。

枝繁葉茂，綠意葱葱，高大的樹幹如同一把擎天巨傘，為來來往往的行人開闢一處樂園。在樹蔭底下乘涼，彷彿能聽到老榕樹在跟你娓娓道來關於護林員的故事。

漫步環山綠道，吸氧放鬆

羅田森林公園的環園綠道，坡度緩和，很適合慢悠悠地晃盪。

綠道兩旁，樹木葱蘢，鮮花盛開，每一步都像是在畫中行走。深呼吸，空氣中瀰漫着泥土和綠葉的芬芳，腳步也不自覺輕盈起來，心情也會變得更加愉悦。

羅田森林公園，還有這些打卡點👇👇👇

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1. 打卡·森林彩虹

公園南門入口處，五道像橫跨山林的彩虹裝置，不同弧線交錯出不同的空間，近距離感受不一樣的「彩虹」。

2. 打卡·月季園

這裏是月季花的王國，賞花的好去處，可惜現在月季花較少，無法欣賞到繁花似錦的盛景，留着下次再來吧～

3. 親近自然·多條行山路線

公園內還有多條郊野徑路線，踏上難度係數不同的郊野徑，就像是開啓了一段探索自然的奇妙旅程。

4. 園區內設有多處觀景台

羅田森林公園的角落裏，散佈着多處精心設計的觀景台，每座觀景台都位於風景絕佳的位置。

出發吧，逛森林才是正經事。

羅田森林公園

地址：深圳寶安區S31龍大高速北33號附近

交通：深圳地鐵6/11號線松崗站E出口，建議打車前往；自駕導航至「羅田森林公園停車場」（公園南門入口處）

開放時間：6:00-22:00



TIPS：

①公園綠植較多，遮擋較少，建議提前做好防曬驅蚊等；

②目前公園內暫不能騎行，未經允許自行車、電車等不能入園；

③公園內禁止升放無人機、風箏、氣球等飛昇空物體；

④公園禁止攜帶寵物入園；

⑤露營草坪處需正確搭建帳篷：中小型家用帳篷，佔地面積小於5平方米，高度不超過1.5米，不得使用腳釘固定，不可生火；

⑥文明遊園，請隨手帶走垃圾，保護環境



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