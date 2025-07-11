深圳大悦城7.12開業　寶安新商場地鐵直達　美食潮牌市集拒絕倒模

大灣區首座大悦城來了，提前揭秘！



深圳大悦城，25萬平方米潮流商業體

喜歡吃喝玩樂的朋友們請注意！深圳即將解鎖一座生活新地標——「深圳大悦城」。佔地25萬平方米，深圳大悦城不是傳統意義上的購物中心，而是一個融合了藝術、社交、自然與潮流的複合生活空間，為周邊生活解鎖更多可能。

7月12日，深圳大悦城正式開業，帶你超前體驗。

1. 星廚花園：城市版「雲端綠洲」

以「潮流力」和「鬆弛感」為核心，深圳大悦城打造一個更符合當代年輕人生活方式的實驗場，每個年輕人都能在這裏探索自己的興趣所在。

漫步上L4層，不再是傳統的室內空間，佔地4000平方米屋頂空間「星廚花園」——這裏是深圳首個空中生態公園。深圳大悦城別出心裁打造十餘座複式獨棟盒子錯落分佈，引進了：

山禾田·日料小屋（寶安首店）

高燈龍 野生菌鮮雞火鍋（全國首店）

墨紀Mojí墨西哥餐廳（華南首店）

陶陶居·庭院（定製花園店）

山叢山·雲南菜Bistro（華南首店）

海底撈火鍋（寶安首家夜場創新店）

黃石（深圳首店）



等品牌營造「綠植美饌街巷」漫遊氛圍——這裏將成為深圳人新的「下班治癒地」。

2. 在「十字街」解鎖潮流T台

位於LG層的十字街 —— 大悦城中軸線上的潮流高地，通過潮流廠牌IP、休閒步道，結合市集活動、音樂live、明星應援、KPOP熱舞等新潮內容，構建可盡情表達青年態度的「潮流T台」。

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開業之際，深圳大悦城邀請到了7大頂流IP快閃店組團：

迪士尼皮克斯玩具總動員快閃店•玩心商店

HIDDEN WOOO旗下HUROBO快閃店

SLLO幽靈貓主題快閃店

卡皮巴拉豚豚崽烘焙坊

夏日超開「新」（歪瓜出品潮玩集合主題店）

大美術館

Wood buddy我的巴迪TV Box限定店。



可愛的快閃裝置、各種打卡裝置和限量潮玩限時上線。

3. 最潮地下城「25青年時區」

位於B1層的25青年時區，這裏不是普通的地下街區，而是以「策展型零售+餐飲廠牌」的方式來重新演繹的「寶安25區」。這裏集結了：

NECYSTUDIOxOH!TODOG（華南首店）

BJHG（華南首店）、白木黑冰（華南首店）

SEED CLUB（華南首店）

NOISY TEDDY（華南首店）

TOOOLAZY（深圳首店）

ARIA LEISURE（深圳首店）

UMUY CASE（深圳首店）



等多家潮流店，還有上百家品牌匯聚，是深圳人打卡購物、享受美食的新聚集地。

另外，開在B1層的「大悦食集」也是這裏的一大亮眼餐飲廠牌，除了有各種網紅人氣小吃，還囊括了地方特色餐廳、烘焙甜品、咖啡茶飲店等，每家都兼顧品質感和性價比，充滿精緻煙火氣。

B1層「大悦食集」是亮眼餐飲廠牌，含網紅小吃、特色餐廳等，兼顧品質與性價比，有煙火氣。（ShenzhenLOOK提供）

4. 近400家品牌入駐，首店/定製店超50%

地下4層，地上6層，深圳大悦城近400家品牌入駐，其中首店/定製店佔比超50%。漫步在大悦城，不再是千篇一律的品牌門店，網紅店、特色店、小眾店齊聚於此，打造出一個深圳青年「無壓力、有體驗」的前沿潮流消費高地。

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出發深圳大悦城，2大主題首展限時打卡

1. 亞洲首展：路易威登合作藝術家「無界之棲」藝術展覽

藝術家Alex Proba，來自德國的多學科現象級藝術家，現居紐約，是路易威登合作藝術家，也是當下最受追捧的「色彩魔法師」，其作品被《紐約時報》評為「治癒系視覺良藥」。

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這次Alex Proba亞洲首展即將在深圳大悦城正式亮相，為了深圳大悦城的開幕，Alex特別創作了一系列全新的裝置藝術雕塑，靈感來源於「無界之棲」的主題——一場超越限制的歡樂慶典。

這些作品從地面升起，如同有生命一般色彩斑斕、有機自然，充滿動感。 藝術家Alex Proba

標誌性的繽紛幾何圖案、腦洞大開的裝置藝術散布在商場各處，隨便一拍就是色彩大片。

2. 華南首展：《反斗奇兵Toy Story》30周年「玩心開箱」主題展

深圳大悦城7月12日盛大開業之際，恰逢《反斗奇兵Toy Story》問世30周年，深圳大悦城與迪士尼中國合作，再次打開充滿懷舊情感的玩具箱，以「玩心開箱」之名，邀請大家共赴一場跨越時光的派對。

本次主題活動將從2025年7月12日持續至2025年9月14日，巴斯光年、胡迪、翠絲、草莓熊、三眼仔等眾多裝置也將齊聚呈現，旨在感受友誼與冒險的永恆魅力，讓顧客在購物休閒的同時獲得很多趣味十足的體驗。

深圳大悦城7月12日盛大開業之際，恰逢《玩具總動員》問世30周年，深圳大悦城與迪士尼中國合作，以「玩心開箱」之名，邀請大家共赴一場跨越時光的派對。（ShenzhenLOOK提供）

一大批好逛的店來了

1. 寰映影城 · 深圳寰映首個雙巨幕影院

寰映影城全國最新旗艦店，現已入駐深圳大悦城，這也是深圳寰映首個雙巨幕影院，影城總面積3600平方米，共7個影廳，可同時容納超1000人觀影。其中最受關注的巨幕IMAX廳共有237個座位，採用新一代激光系統12.1聲道環繞音響，可以呈現更出色的影像畫面，帶來更沉浸式的觀影體驗。

2. PARTYDAY MEGA · 全國最新旗艦店

PARTYDAY MEGA全國最新旗艦店，為超大型沉浸式娛樂綜合體，集合保齡球、賽車、射擊、VR體驗、體能拓展等數字互娛體育項目，並引入其品牌原創IP「PONDA家族」故事場景，各種熱門的娛樂設施，把年輕人的快樂閾值直接拉滿。

3. 覔書店 · 友誼書城傳承店

覔書店，曾被中國書刊發行業協會評選為「年度最美書店」。從經典文學到前沿科技，從藝術畫冊到生活美學，這裏融合了閲讀、咖啡、文創、親子文化等元素，打造六大不同類型文化場景，是文藝青年的精神棲息地。

4. 盒馬鮮生 · 3.0形象店

盒馬鮮生3.0形象店以其新鮮的食材、豐富的品類和便捷的線上線下購物體驗，為大家帶來全新的生鮮購物感受。開業期間，店裏還推出了許多優惠活動。

5. 哈尼兔Magic Garden · 全國首家定製旗艦店

哈尼兔Magic Garden——全國首家定製旗艦店，以原創IP打造沉浸式的樂園，將各種自然元素融入遊樂空間，首創親子社交新場景。在這裏，孩子們可以自在探索，爸媽享受潮流遛娃時光，重新定義都市親子生活方式。

6. Hamleys · 華南首店

在英國擁有262年曆史的古董級玩具店——Hamleys，首次登陸深圳。這裏聚集了多個全球高質量玩具品牌，種類齊全，各個年齡段的玩具在這裏都可以找到。其中人氣最旺的JellyCat，在店裏擁有顯眼的擺放區域。

深圳大悦城，美食指南請收好

1. 連續兩年蟬聯必吃榜 · 先記燒鵝王

來自福永的30年燒鵝老店，連續兩年蟬聯大眾點評必吃榜，首次入駐商場。金牌燒鵝有「表皮薄而脆，肉香多汁，散發荔枝柴果木香氣」的特點，經過八大工序匠心製作，是本地食客濃度超高的一家粵菜館。

2. 高燈龍 野生菌鮮雞火鍋 · 全國首店

以「山河為席，彝族為脈」為靈感，打造複式獨棟特色空間，沉浸式呈現彝族文化與風味。從建築風格到菜品設計，皆融匯民族元素，帶來獨特的美食與美學體驗。

3. 陶陶居·庭院 定製花園店

深圳首家陶陶居庭院店，以孔雀綠為主色調，滿洲窗、花街磚、趟櫳門...... 處處彰顯着獨特的嶺南美感。本次在匠心手作點心基礎上，升級海鮮盛宴，感興趣的朋友可以來嚐嚐鮮。

4. 墨紀Mojí墨西哥餐廳 · 華南首店

墨紀Mojí墨西哥餐廳，來自京城的墨西哥必吃榜餐廳。門店以熱情奔放的墨西哥風情為特色，融合高飽和度色彩，讓大家在彩色花園品味墨西哥酸辣甜。招牌菜包括塔可組合、啟波特雷辣椒牛肋、玉米片炸彈，搭配龍舌蘭酒調飲，適合聚會打卡。

5. 來菜 · 湖北頭牌藕湯

到武漢必吃的「來菜」也開進大悦城了。銚子筒骨煨藕湯是招牌，藕是洪湖粉藕，與排骨同煨3.5小時，入口粉糯入味。乾煸藕絲、藕香粉蒸肉等都是當地的特色，不辣的菜品很多，也很適合家人朋友聚餐。

6. 山叢山·雲南菜Bistro · 華南首店

山叢山，成都的新派人氣雲南菜bistro，主打精緻融合的雲貴風味，將傳統民族菜系升級為時髦小酒館體驗。招牌菜品如傣味油燜雞、酸湯魚等，搭配創意呈現，打破雲南菜的傳統印象。

7. 更多美食餐飲品牌

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拉蒂娜巴西牛排館Latina

漁舶匯蒸汽活海鮮·榴蓮自助

久藏

渝月川

客語

潮發潮汕牛肉店

祿軒記雞煲

呂三吉

麥記牛奶公司

Holiland好利來



深圳大悦城，更多打卡空間

1. LG層：騎行公社

深圳大悦城也是騎行友好商場，LG層的藍色盒子是特設的騎行站點，讓騎行者在此緩口氣再出發，或是把車停到這裏進商場逛逛。

2. B1層：萌寵會友廳

來到B1層的萌寵會友廳，這裏是大型的包圍式遛寵空間，還特別設置了寵物跑道和趣味裝置，讓毛孩子在這裏盡情撒歡。

3. 隨處可見的星空頂

遍佈的星空天花和藝術裝置點點散布，抬頭所見，皆為星河，哪怕在室內購物也不會覺得無聊。

4. 入夜，化身星光小鎮

夜幕降臨，流動的鎏金燈帶亮起，十字街是光影綻放的巨型星星，整個商場如同星際幻沉，格外夢幻。

深圳大悦城

開業時間：2025年7月12日

具體地址：深圳市寶安區創業二路與前進一路交匯處

交通：地鐵5/12號線靈芝站F口直達

營業時間：周日至周四：10:00-22:00

周五、周六、法定節假日：10:00-22:30

