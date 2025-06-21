深圳南山摘荔枝！4大果園票價最平50元　糯米糍桂味任摘任吃3小時

「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」，作為千年前嶺南荔枝的「野生」代言人，蘇東坡這句讚歎所描述的荔枝自由，讓多少人流下了羨慕的口水。

這個夏天，盛產荔枝的深圳南山區，要把這份自由推向next level ：

採摘品嚐，只要你不怕上火，吃得下，別說三百顆，三百斤都管夠！



不過你會發現，隨着南山荔枝旅遊消費季的啟動，荔枝只是一個「藉口」，各種好戲還在後頭。

親手摘荔枝，才是真正的荔枝自由

今年是荔枝豐收的「大年」，提到「荔枝自由」，很多人可能會想到在街頭或超市隨意挑選、回家後大快朵頤的場景。今年夏天，南山在西麗果場、福麗農場、荔山工業區、紫金農莊等荔枝林打造了多個荔枝採摘點。

走進碩果累累的荔枝林，一邊採摘一邊品嚐，實現最高等級的荔枝自由。

這些採摘點都設置了專門的休息區，配套休息室、衛生間等設施，並貼心地準備了消暑用品、應急藥物等物資，力求讓採摘之旅更輕鬆愜意。

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「看中哪顆就吃哪顆」，這種和家人、朋友慢慢摘、慢慢吃的體驗，顯然比在網購APP上下單來得治癒。

在採摘完成後，工作人員還會幫助你將荔枝進行包裝，並提供郵寄服務，方便你把這份甜蜜分享給遠方的親人和朋友。

在南山，你摘的不只是荔果，更是一種被允許慢下來的生活感。

南山荔枝產區4大果場

1. 西麗果場

西麗果場想必不用過多介紹，南山最聲名在外的荔枝產區，同時也是深圳最大的荔枝生產基地。

對外開放的採摘點位於牛城基地，足足有1萬棵優質荔枝樹，以糯米滋、桂味、妃子笑三個品種為主。

地址：1. 西麗果場生產基地辦公室；2. 西麗果場（導航：沙河西路廣仁訓考場）

開放時間：6月7日至7月上旬，8:30-17:30

票價：成人60元/人，兒童30元/人（入園任吃）；套票200元/人（可帶走荔枝5公斤）



2. 福麗農場

福麗農場坐落大磡村環西麗湖綠道「悦動大磡」段。

這裏的荔枝樹大多種植在山坡上，採摘時可以欣賞到西麗美麗的自然風光。

地址：大磡村環西麗湖綠道「悅耳」段

開放時間：6月15日至7月5日

票價：50元/人（3小時任吃，帶走需自行購買）



3. 荔山工業區

荔山工業區的荔枝林位於大南山腳下，有深圳最為正宗、古老的荔枝樹，品種為糯米糍和桂味。古荔樹上結出的果實，別有一番風味。

採摘後遊客還可以在附近的荔林公園休息，享受自然的寧靜。

地址：荔山工業區西側荔源實業荔枝林（可自駕導航至荔山工業區停車場，由接駁車轉運至採摘點）

開放時間：6月22日至28日

票價：成人80元/人，兒童40元/人（現摘現吃，多餘秤重計價帶走）



4. 紫金農莊

紫金農莊是南山運營已久的一個荔枝採摘點，緊鄰環西麗湖碧道，配套最為豐富和齊全。

除了荔枝，還有多種蔬果採摘，並設有農家樂餐廳、親子互動樂園，非常適合家庭遊。

地址：南山區紫金農莊·荔園溪谷

開放時間：6月10日至7月15日，8:30-20:00



雖然進場採摘可以任吃，但也要注意適量噢，畢竟不少人認為，蘇東坡之所以會寫下「日啖荔枝三百顆」，很可能是因為粵語發音誤解俗語「一啖荔枝三把火」！

另外，果場蚊蟲較多，請儘量穿長袖長褲、戴帽子，帶上花露水等驅蚊裝備。果樹較為矮小，伸手即可採摘，請勿攀爬樹木，謹防摔傷。

一個冷知識：不是所有南山產的荔枝，都叫「南山荔枝」

「南山荔枝」糯米糍、桂味、妃子笑早在2006年就成為首個獲得國家地理標誌產品保護的荔枝產品，只有符合資質並經過相關部門的認證後，才能對外使用這個地理標誌。

吹着海風，吃着海鮮（土壤中有貝類等海洋生物的沉積，有機質和礦物質含量豐富）長大的南山荔枝，具有果肉厚實、爽脆軟滑、汁多無渣、果大皮薄、含酸量較低、味濃甜等特點，備受青睞，是南山乃至深圳的一張亮麗名片。

為了讓更多人感受到南山荔枝的風味和魅力，西麗街道還開設了兩處荔枝集市，分別位於深港花卉中心旁（56個攤位）和留仙洞總部基地萬科里（西里）（18個攤位），現場也有順豐等物流企業駐點，支持空運郵寄。

採完荔枝，南山遊玩之旅才剛剛開始

吃完荔枝、出個汗、拍幾張照片發朋友圈就打道回府？別着急，南山已經偷偷幫你把一整天行程都規劃好了。

今年荔枝季，南山圍繞「美荔南山」的主題，推出了6條荔枝+路線，從體育、科技、生態、文化到購物、郵輪，把荔枝這個點延展成了一個完整生活地圖。👇👇👇

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你可以根據自己的喜好選一條線路，像打開一份南山的「夏日菜單」。

荔枝+郵輪

想解鎖新鮮體驗，不妨採完荔枝後轉場蛇口郵輪中心，從荔枝海絲滑過渡到碧波海，乘坐灣區遊輪，在甲板上一邊觀海聽濤、吹着海風看着表演，一邊品嚐荔枝的美味。如果正好是黃昏時間段，說不定還能邂逅一場壯美的海上日落或者晚霞，留下浪漫回憶。

荔枝+體育

覺得荔枝糖分過高，吃完需要動起來消耗消耗，林丹謝杏芳國際羽毛球交流中心、南山文體中心、蛇口文體公園都是不錯的選擇。暢快淋漓地運動過後，不僅減輕了身體負擔，多巴胺的作用和荔枝的香甜，為這一天帶來雙重的愉悦暴擊。

荔枝+文化

既要滿足舌尖味蕾，又要充盈精神世界？安排！早上在果園享受完荔枝的清甜和微勞作後，一頭扎進南山博物館吹空調看重磅大展。趕不上6月22日完結的《鋼鐵與榮耀 歐洲騎士盔甲與文化展》，也可期待7月南博年度大展《大成敦煌》！

荔枝+生態

如果喜歡戶外，覺得在荔枝林海徜徉還不夠過癮，那正好，南山多個荔枝採摘點就在環西麗湖碧道附近。無論騎行還是散步，山、河、湖、田園多重美景，定能讓你流連。

值得一提的是，今年南山荔枝旅遊消費季特別推出了「荔園溪谷南山荔枝採摘音樂文化節」，荔園溪谷就在環西麗湖碧道邊上。

這場活動以音樂文化為核心，融合了荔枝採摘、音樂表演、文化體驗與自然教育等多種元素，活動現場還設置了大唐古風市集，還原唐朝東西兩市場景，漫步在紅燈籠點綴的荔枝園中，彷彿穿越回了大唐盛世。古風音樂巡演、DIY攤位等豐富內容，讓你在享受美食的同時，也能感受到文化的魅力。

不管你選擇哪一條線路，都沒有強制的打卡目標，更像是生活的提示詞。你可以照着走，也可以自由拼接，南山已經在幫你創造一種新的可能性：不用請年假、不用驅車幾百公里，周末也可以有層次、有味道。

不是一場活動，是一次生活的「體驗之旅」

很多人以為荔枝季就是農產品推廣，甚至有人調侃是「官方組織的種草現場」。但真正參與過的人都會發現，它更像是城市生活的一次測試：在深圳能不能在一個周末，不是遠遊，也能好好生活一次？答案是：可以。

你可能會驚訝地發現，這一整天你幾乎沒有刷手機，也沒有和家人爭吵路線安排，甚至連「中午吃什麼」這種必吵話題，也被自然過渡成「在荔林公園鋪塊墊子野餐」。

父母在果園邊上坐着聊天，孩子在草地上追着小鳥跑，你朋友突然認真研究起「不同荔枝品種的甜度差異」。連那個平時最社恐的朋友，也在採摘園裏主動加入了「摘哪一串更紅」的爭論。

大城市常常讓人覺得無法鬆弛，但南山這次用「荔枝」這個柔軟的載體，重新搭建了人與人之間的互動方式：不需要大排場，也不需要專業設備，只需要一棵樹、一籃果、一點時間，人與人之間的距離就自然近了。

有人說，「最有價值的，是我們能在簡單的事物中看見不簡單的意義。」荔枝本來只是果子，但它現在是南山的入口，是夏天的節奏，是人和生活之間的橋樑。

這種沒有「強任務感」的放鬆，才是生活最理想的模樣。

你可以說是為了那一顆甜荔枝來的，但你會發現，真正吸引你的是：這個城市，終於有一個地方在為「放鬆」這件事認認真真地努力着。

「熱播劇裏，長安的荔枝讓打工人發瘋，南山的荔枝卻只想讓人放鬆。」這句玩笑話背後，其實藏着人們最真實的期待：別再把放鬆搞得那麼難。

所以，如果你這個夏天感到累了，不如給自己半天時間。帶上朋友、父母，或一個人，去南山摘一串屬於你自己的荔枝。

你會發現，深圳真的在試着變得温柔了。而你，也終於有機會，在果香裏、在樹蔭下，在不需要解釋的地方，好好喘一口氣。

當我們困於生活的高壓、工作的節奏、通勤的焦慮時，能有這樣一個夏天、這樣一片荔枝海、這樣一場活動，說：你不需要完成什麼任務，也不需要成為誰，只要來，就好。

荔枝，是入口。南山，是答案。

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