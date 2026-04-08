深圳甜品10大｜芋圓糖水／開心果Gelato／芒果芭菲杯／¥3綠豆沙

深圳甜品｜北上一日遊，許多人都喜歡飲飲食食！《香港01》好食玩飛記者就精選了10間深圳人氣甜品店，包括香港少見的水牛奶糖水店、每日新鮮製作Gelato的Cream Story、超低價¥3綠豆沙等，從傳統廣式糖水到意式手工雪糕，這些特色甜點絕對值得你專程前往！



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深圳甜品【1】Pattpatt日式蛋糕（卓悅中心店）—— 深圳首間昭和復古日式甜品店

從廣州紅遍全網的Pattpatt日式蛋糕終於登陸深圳！作為品牌在深圳的首間分店，一開業便成為福田CBD的人氣打卡點。店內充滿昭和日式復古風，搭配每日新鮮出爐的低糖鮮果短蛋糕，無論是環境、口味還是性價比，都完美復刻廣州總店的高水準，是港人北上覓食的甜品新寵。

Pattpatt日式蛋糕（卓悅中心店）

地址： 深圳市福田區福田街道One Avenue卓悅中心西區2樓L201號舖

交通： 地鐵 1/7/10號線崗廈站B出口，步行約3分鐘即達

營業時間：10:00 – 22:00



深圳甜品【2】mulimuli木裏咖啡（寶安店）—— 日系庭院風咖啡甜品店

muli咖啡藏身寶安老舊社區，獨棟日式森系小木屋搭配滿園枯山水庭院，拍照打卡一流。甜品與咖啡水準俱佳，是港人北上打卡、放空、約會的首選治癒系咖啡館。推薦日式芭菲、布丁、手工蛋糕，全部當日新鮮製作，甜度偏低、口感清爽。推薦春日柑橘芭菲 (¥58)、草莓芭菲 (¥56)。

mulimuli木裏咖啡（寶安店）

地址： 深圳市寶安區新安街道興華二路278號

交通： 地鐵5號線靈芝站A2出口，步行約5分鐘

營業時間： 10:00 – 20:00（週末11:00 – 19:30）



深圳甜品【3】千芋本鋪（皇庭廣場店）—— 真材實料手工芋圓甜品

講到深圳性價比高、用料紮實的甜品，千芋本鋪絕對是港人北上必試名單之一。主打每日新鮮現蒸芋泥，不加多餘澱粉、不加香精，口感綿密順滑，一碗落肚超滿足。必試草莓旺芋丸燒、鮮椰木薯大滿貫、芋泥鮮奶，價錢親民且份量十足，無論做下午茶還是飯後甜點都非常合適。

千芋本鋪（皇庭廣場店）

地址： 深圳市福田區福華三路皇庭廣場L1層

交通： 地鐵1/4號線會展中心站出站，步行約5分鐘即達

營業時間：10:00 – 22:00



深圳甜品【4】姊妹豆花（南山店）—— 深大經典平價糖水舖

這間開業超過10年的姊妹豆花絕對是一代學生的集體回憶。滑溜無比的手工豆花、足料大碗、價錢親民，推薦芒果豆花奶凍芋圓 (¥16)、仙草豆花芋圓 (¥13)，默默俘虜無數深大學生及附近居民，亦成為好多港人北上南山覓食時必食的平價糖水店。夏天食透心涼，冬天食暖笠笠。

姊妹豆花（南山店）

地址： 深圳市南山區南光路75-11

交通： 地鐵11號線南山站E1出口，步行約10分鐘

營業時間：11:00 – 23:00



深圳甜品【5】水牛奶皇后糖水舖——綿密水牛奶芒果冰

位於羅湖區東湖路的這間廣式糖水店，獲許多本地人推介，並長期居於大眾點評甜品榜單榜首，餐廳以水牛奶為靈魂打造三款必食招牌甜品，¥20水牛奶紫米大滿貫，紫米芋圓粒粒煙韌軟糯，足料得讓人飽肚。¥28芒果芋圓牛奶綿綿冰，堆疊新鮮芒果與水牛奶冰沙，口感綿密消暑！¥10意外驚喜酥炸雞翼以金黃脆皮鎖住肉汁，鹹甜搭配廣受好評。

水牛奶皇后糖水鋪

地址：深圳羅湖東湖路80號（布心中學大門對面）

營業時間：周一至周日 11:30-00:30

交通：深圳地鐵5號線布心站出站後步行約10分鐘



深圳甜品【6】松小芙·鬆餅·舒芙蕾——入口即化梳乎厘班戟

松小芙是領展中心內的梳乎厘班戟專門店，其中原味、抹茶味班戟和Oreo芝士味銅鑼燒最受歡迎，食客都讚「梳乎厘入口即化，不會過甜」、「抹茶味濃郁」、「銅鑼燒芝士味突出」。從店外的藤椅，到店內的米色沙發，配上綠色植物，清新的裝潢帶有悠閒的感覺。

松小芙·鬆餅·舒芙蕾

地址：深圳羅湖領展中心城G層東大門（必勝客對面）

營業時間：周一至周五10:30-21:00／周六日 11:00-21:30

交通：深圳地鐵1號線或4號線會展中心站B出口步行約5分鐘



深圳甜品【7】Cream Story——雪糕世界盃金獎Gelato

近年興起一陣意大利手工Gelato熱潮，Cream Story可麗牧意大利手工雪糕正是熱門品牌之一，曾獲得雪糕世界盃金獎的殊榮，於萬象天地、萬象食家、後海匯等都有分店。Gelato每天新鮮手工製作，採用時令食材，推出過百種口味，包括開心果、茅台酒、水果雪芭、大米茉莉茶等，並允許顧客免費試吃後再選購。價格方面，雙球Gelato約¥58，許多網民稱即使價格不便宜，都會想再吃。

Cream Story（萬象天地店)

地址：深南大道萬像天地外圍1層A05號（近水廣場）

營業時間：周一至日10:00-22:00

交通：深圳地鐵1號線高新園站A1出口步行約5分鐘



深圳甜品【8】Little Forest Coffee——忌廉軟滑海鹽戚風

Little Forest Coffee是在福田村內的咖啡店，裝潢走木系風格，以各款咖啡和蛋糕獲食客推薦，其中海鹽戚風蛋糕、浮雲卷蛋和Latte必試，蛋糕卷蛋忌廉軟滑帶雲呢拿香，咖啡與奶的比例剛好。不喜歡咖啡的朋友也有不少梳打、果茶可選，例如百香芒果梳打、桃茶、士多啤梨茉莉茶等。

Little Forest coffee

地址：深圳梅華支路錦林新居9棟238-91

營業時間：周一至周五10:30-21:00／周六日 11:00-21:30

交通：深圳地鐵9號線梅景站A1出口步行約5分鐘



深圳甜品【9】虎岤·虎皮蛋糕專賣店——¥19爆餡芋泥虎皮紋卷蛋

虎岤·虎皮蛋糕專賣店在皇庭廣場大受港人歡迎，主售即叫即製仿似虎皮紋的卷蛋，約8厘米厚的卷蛋僅需¥19，當中芋泥、黑芝麻兩個口味都是人氣選擇，爆餡芋泥配上蛋香蛋糕，是芋泥控必試，黑芝麻搭配肉鬆意外美味，蛋糕都可以冷凍保存。此外，店內也有雪糕三明治、冰粉等，回港前不妨到這裡買手信！

虎岤·虎皮蛋糕專賣店

地址：深圳市福田區福華路皇庭廣場L1層東門30公尺L1-31號（辣可可斜對面）

營業時間：周一至日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵1號線或4號線會展中心站C出口步行約4分鐘



深圳甜品【10】粵順得水牛奶皇后‧糖水——團購¥3綠豆沙

粵順得也是以水牛奶為特色的廣式傳統糖水店，店內招牌包括水牛奶雙皮奶、椰奶芋圓香芋西米露及原隻雙層椰子凍，選用優質水牛奶製作，口感香濃滑嫩。此外，餐廳在大眾點評上亦不時推出驚人優惠，例如¥3綠豆沙、¥6.8牛奶麻糬等，非常抵食，大家不妨留意其限時優惠！

粵順得水牛奶皇后‧糖水

地址：深圳東湖街道太安路133號

營業時間：周一至日10:00 - 22:00

交通：深圳地鐵7號線或5號線太安站C出口步行約5分鐘



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