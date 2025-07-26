寶安陌上花公園夏日草海打卡　狗尾草+粉黛亂子草如宮崎駿動畫

一起來深圳陌上花公園，宮崎駿的夏天開始了。



在陌上花公園找到了深圳版的「阿勒泰」

陌上花公園——藏在寶安石岩湖畔的一處田野秘境，這裏沒有鋼筋水泥的高樓環繞，只有廣袤的草地和四季綻放的花海。

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當今年盛夏的風吹過，狗尾巴草開始甦醒，和成片的綠色粉黛亂子草交織在一起，被許多人稱為深圳版的「阿勒泰」也出現了。

陽光下的狗尾巴草明亮、温暖，觸摸起來像撫了一團鵝絨，我們抓住了難得放晴的一天，循着風的足跡而來。

直奔拈花觀景台——毛絨絨的青草地開好了

這裏劃重點：整個公園佔地面積64.03萬平方米，如果只對狗尾巴草感興趣的話，入園後可以直奔拈花觀景台。

這裏是園內最高觀景點，可以看到近處躬耕地的大片草浪隨風起伏。站在觀景台上可同時俯瞰石岩水庫全景和金色草甸，視覺效果最佳。

一半狗尾巴草，一半綠色粉黛亂子草

躬耕地的小斜坡上種有近千平的草海 —— 一側是金色的狗尾草隨風搖曳，像起伏的波浪；另一側是蒼綠的粉黛亂子草，輕盈蓬鬆像雲霧蒸騰，十分奇妙。

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這裡的狗尾巴草已經沒過半身了

這裏的狗尾巴草長到了大腿的高度，有些甚至可以沒過腰間，風一經過就整片地沙沙作響。

ps：蚊蟲較多，記得帶上驅蚊水



在縱橫交通的田間小路跑進夏天

這片草地裏還修出了縱橫交錯的小徑，可以行走的草坪也一目了然，沿着小路就能進入花絮叢拍大片。

ps：打卡同時請務必愛惜植物



抬頭看，夏日的天空劇場

天空為幕布，輕風作導演，這裏有着遼闊且無遮擋的天空視野，站在開闊的草坪上，就可以清晰地看到上演的流雲劇場。

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延綿的電線塔——最日系的風景線

眼前是綿延不絕的草浪，遠處是靜靜矗立的電線塔，還有和天空一樣碧藍的石岩水庫，風掠過鐵塔的鋼索，與搖曳的沙沙聲交織。

深圳的夏天是一部悠長的電影

故事的開始，是蟬鳴不止的夏天。👇👇👇

陌上花公園

地址：寶安區石岩街道陌上花公園

交通：地鐵6號線上官田站（下地鐵後需轉公交M310路到任達山莊站或打車/騎行）

自駕：自駕導航陌上花公園如飛停車場

門票：免費入園，6:30-22:00



Tips

① 由於天氣多變，現場情況會隨着雨水等因素變換，建議出門賞花前在網上查詢最新消息。

② 前往賞花需做好防曬防蚊措施。

