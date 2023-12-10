深圳打卡秘景｜寶安城市森林「梧桐島」　漫遊湖邊棧道靜享閒適

說深圳沒有秋天？我這就帶你奔赴一場唯美的秋日之旅。



梧桐島 （深圳微時光授權使用）

屬於深圳的秋天就藏在這裡，一湖、四島、二十四節氣。

深圳秋天的顏色

橘黃的落羽杉、淡黃的蘆葦群、小徑兩旁金黃的落葉樹。深圳冬日的暖陽柔和地灑在這裡，將整個梧桐島浸染成一片金黃。夕陽西下，湖面倒影著天空的餘暉揉碎成了一片片金光，深圳秋天的顏色都在這裡了。

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城市森林 梧桐島

這座匯聚了深圳秋天的梧桐島，並不是一個真正的島，而是一座生態環境產業園。

雖身處鬧市但有著屬於自己的靜謐閒適，美景、遛娃、野餐、拍照、發呆。生活中的點滴美好，在這裡都能尋得~

暫緩時光的中心湖

梧桐島的中間是20000㎡的湖泊，水上棧道貫穿了整個湖面漫步在湖邊棧道之上，內心會不由地平靜下來。在這總有種時間變慢的感覺，湖面陽光倒映，波光粼粼，冬日的暖陽、和煦的秋風、看不盡的湖中美景……真的特別適合放空發呆。

沿著棧道，漫無目的地行走，總會遇見些小驚喜，漂浮的小舟、鏤空的階梯、傳統的土質烤爐……圍著湖走上一圈你一定能找尋到屬於自己的美好~

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極簡工業風建築

梧桐島的前身是一片空地，經過改造才搖身變成了如今創意十足的原生態辦公區。雖然都是別人家的辦公區，但這並不妨礙我們在這拍照打卡！

設計感滿滿的大樓

高級灰為主色調原木條紋外框包裹著主體建築，簡單鮮明的色彩與周圍環境巧妙融合。簡單的說：就是好看！雖然不能隨意進入辦公區，但是外部的樓梯大部分是開放的，可以一直通往最高層，視野和風景都超級棒！

伴隨著日落，每隔差不多5分鐘便能見到巨大的飛機從眼前呼嘯而過！獨特的外掛式樓梯、鏤空設計的台階、隱藏在角落的植物……在梧桐島的行走間，美麗的景色不斷地進入眼簾，真的超適合拍照打卡留念呃like~

梧桐島的前身是一片空地，經過改造才搖身變成了如今創意十足的原生態辦公區。（深圳微時光授權使用）

四季交替的命名

梧桐島的命名也十分與眾不同，由四個季節的島嶼組成，春島、夏島、秋島、冬島。圍湖而建的24座大樓則按二十四節氣命名，春分、秋分、夏至、冬至……四季交替的輪迴在這裡不斷上演。

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小小動物園：親子好去處

這裡簡直就是小朋友們的天堂，遛狗、餵鴨子、擼小貓、零距離欣賞美麗的孔雀……儼然就是一座小小野生動物園！強烈推薦全家老少一起出遊~

孔雀

沒有看錯，這裡真的有散養孔雀！它們在這裡完全就是一副主人的模樣，閑庭若步，優雅十足~

鴨&鵝

除了悠閒自在的孔雀，這裡還有一群忙碌的鴨子與鵝，在湖中為了覓食不停的游啊游。所以如果你有麵包的話，會瞬間引起它們的注意！餵食場景十分有趣可愛~（家長注意抓緊小朋友，以防落水）

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貓

怎麼少得了貓的身影呢？這裡的貓都十分黏人，見你來了就躺下，任擼！

錦鯉

在湖中和水池裡，還遊曳著五顏六色的大錦鯉，都有我的手臂大小！

這裡簡直就是免費的小小野生動物園！快帶著孩子一起來漲見識吧~選個週末來梧桐島走一走吧~深圳金黃的秋天、美好和生活、都將在這裡不期而遇。

泰華．梧桐島

門票：免費

地址：深圳市寶安區西鄉固戍航空路與順昌路交匯處

交通：深圳地鐵1號線固戌站，步行約10分鐘；公交M245路，M259路可直達泰華梧桐島公交站；自駕導航定位「泰華梧桐島」，內有地下停車場



注意事項：

1. 花草眾多，注意防蚊

2. 請勿採摘園內果樹花草，也不能釣魚喲

3. 部分名貴錦鯉禁止餵食



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