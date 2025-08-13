福岡手信10大推介　努努雞/花花千層酥/明太子醬　1款甜品超人氣

福岡手信推介2025｜福岡旅行最後一站當然要去買手信，無論是買來自己吃還是送給親朋好友都有許多好選擇！《香港01》「好食玩飛」整合10個福岡旅遊必買的10大手信，有歷史悠久的傳統特產、有超人氣的甜品伴手禮、懷舊小吃等，而且大部分在博多車站或博多阪急百貨買得到！



福岡手信推介【1】努努雞

努努雞是福岡超人氣的冷凍炸雞，特別之處在於無須加熱，解凍後即食依然可以保留外脆內嫩的口感！努努雞有手羽先（單骨雞翅），雞皮，烤雞肝及雞腿肉四種口味，最受歡迎的單骨雞翅，甜辣味道帶芝麻香氣，搭配有氣飲品最適合！

努努雞

購買地點：博多車站B1｜博多阪急百貨B1



福岡手信推介【2】ニシナ屋珈琲 咖啡豆

「ニシナ屋珈琲」是在昭和八年（1933年）開業的咖啡焙煎所，至今已經有92年歷史，主打日式老派的直火烘培生豆，擁有數十款咖啡豆、1-8的烘培度選擇，如果沒有心水，老爺爺還會親自挑選適合你的口感！

ニシナ屋珈琲 咖啡豆

購買地點：福岡市中央區大名1丁目3-26坂口ビル1階右區



福岡手信推介【3】島本明太子美乃滋醬

明太子是福岡有名的特產之一，其中「島本明太子（辛子明太子の島本）」的明太子美乃滋醬在當地相當受歡迎，無論是當地人還是遊客都喜歡！島本明太子美乃滋醬選用國產原料，提供原味、蒜味，以及博多阪急店與博多站前限定的柚子胡椒、羅勒、山葵口味，用來搭配白飯、法包、意大利粉都超讚！

島本明太子美乃滋醬

購買地點：博多站前店｜博多阪急百貨B1



福岡手信推介【4】ふくや（FUKUYA）明太子麵包餅乾

福岡名店「ふくや（FUKUYA）」推出超人氣點心「明太子麵包餅乾」，外面有可愛卡通搭配昭和復古風格包裝，裡面則是一片片香脆的法式麵包。麵包餅乾提供糖味明太子及蒜香明太子兩種口味，糖味明太子辣中帶甜，蒜香明太子則帶有鹹香，絕對會越吃越上癮！

ふくや（FUKUYA）明太子麵包餅乾

購買地點：博多阪急百貨B1



福岡手信推介【5】博多風美庵明太子蝦餅

「博多風美庵明太子蝦餅」是福岡的超人氣手信，幾乎每個去旅行的人都會買來送給親朋好友！博多風美庵明太子蝦餅選用博多名產明太子及國產稻米，搭配海洋蝦與富含礦物質的玄海海鹽，味道鹹鮮、口感香脆，帶有天然食材的鮮味，非常好吃！

博多風美庵明太子蝦餅

購買地點：博多車站B1



福岡手信推介【6】福岡三日月可頌

「福岡三日月可頌」是人氣伴手禮之一，主打不使用任何雞蛋和牛奶的天然酵母可頌，有紅茶、朱古力、芝麻、可可、肉桂等多達16種口味選擇，而且每個可頌使用獨立包裝，常溫保存可保存2至3日；放入冰箱則可保存長達1個月，使用氣炸鍋加熱10分鐘即可還原最佳風味，用來做手信絕對適合！

福岡三日月可頌

購買地點：博多車站B1｜福岡國際機場



福岡手信推介【7】明月堂博多通饅頭

博多通饅頭是明月堂的代表作，曾連續23年榮獲「Monde Selection 國際品質評鑑大會」最高金賞，是到福岡必買的手信之一！餅皮充滿奶香及蛋香，內餡則有滿滿的白豆沙蓉，十分滋味！

明月堂博多通饅頭

購買地點：博多車站



福岡手信推介【8】薫るバターSabrina 花朵千層酥

「薫るバターSabrina」全日本只有3家分店，其中一家坐落在博多。「薫るバターSabrina」嚴選世界各地優質奶油，製作出各式牛油甜點，當中人氣商品TOP 1的花朵千層酥，選用香醇奶油搭配糖霜製作千層酥，中間有奶油甜醬及杏仁點綴，手掌般的大小非常療癒！

薫るバターSabrina 花朵千層酥

購買地點：博多阪急百貨B1



福岡手信推介【9】東雲堂二◯加煎餅

自明治39年（1906年）已經開業的東雲堂是當地人氣的手信店，主打以半面具為造型的「二◯加煎餅」。「二◯加煎餅」由麵粉到雞蛋都經過職人嚴選並以傳統方法製成，酥脆的口感、濃濃的蛋香十分滋味，還有各種不同表情可以一邊食一邊玩！店家更會不定期會推出聯名煎餅，有機會買到Sanrio、蠟筆小新、多啦A夢等不同主題的「二◯加煎餅」！

東雲堂二◯加煎餅

購買地點：博多車站｜福岡機場



福岡手信推介【10】AMANBERRY 草莓脆餅

AMANBERRY的草莓脆餅是僅在福岡有售的超人氣手信，被譽為是士多啤梨版的NewYork Perfect Cheese，採用福岡生產的甘王草莓製作而成，搭配忌廉、脆餅、以及底層的朱古力，口感豐富、味道甜而不膩。

AMANBERRY 草莓脆餅

購買地點：博多阪急百貨B1



