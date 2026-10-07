龍崗好去處｜三聯郊野公園登360°觀景台看日落　俯瞰高鐵山間穿梭

三聯郊野公園藏在龍崗布吉，自2022年開園，一直不溫不火，很多人甚至沒聽過。



佔地131萬平方米，相當於約三分之二個蓮花山公園，走在其中有種很奇妙的混搭感。

一邊是樹林、野草、農田，原始得不像深圳；另一邊是高鐵、綠道、觀景台，現代得恰到好處。原始與現代交織，毫無違和。

起起伏伏的山路，登高望遠的眠雲亭，能看到雞公坑水庫，運氣好還能遠遠望見一列高鐵從山間疾馳而過。

小眾，但驚喜不斷，很好逛。

360°觀景台 螺旋而上

三聯郊野公園最值得爬上去的地方，叫眠雲亭，在公園東面的小山頭上。有人覺得它的設計有點像曼哈頓的Vessel，但它沒那麼張揚，也沒什麼花哨的裝飾。

眠雲亭就是一個三層鋼架結構的螺旋式觀景台，裸露的鋼架，看上去十分樸素。

說起來，深圳新公園這幾年挺流行這類觀景台，大嶺鼓公園的「天空之盾」算是它的升級版。

不過眠雲亭自有特色。

沿着環形階梯一層層往上繞，每轉一圈，眼前的風景就換一幀。登頂那一刻，視野豁然開朗，腳下是大片大片的森林，遠處是車水馬龍的水官高速和龍崗城景。

向四周望去，還有重巒疊嶂的梧桐山、羅湖地標與龍崗雙子塔，都能盡收眼底。天氣好的時候，在這裏看日落尤其不錯。

山路與棧道 起起伏伏

三聯郊野公園，雖是「郊野」，但不荒僻。

園內的道路很有層次感，入口是平坦的瀝青路，走進林間就變成起起伏伏的山路與台階。路寬，樹多，走起來很舒服。

山頂步道是個吹風發呆的好地方，安靜、涼爽，時不時能望見城區的輪廓，算是遠離鬧市的一處清淨角落。

不過，山路上的原住民不少。毛毛蟲、螞蟻、臭屁蟲、大甲蟲……種類相當豐富，走一趟能認識半本昆蟲圖鑑。

公園的山路沿途，每隔一段就設有涼亭和椅子，走累了隨時可以坐下歇腳，對帶娃家庭相當友好。

東側還有一段近一公里的山間棧道，沿途可以俯瞰飛馳而過的高鐵，以及一個看起來有點「潦草」的水庫。

風景談不上精緻，勝在有趣。

7000平米大草坪 想躺就躺

三聯郊野公園的陽光草坪，絕對是這裏的人氣擔當。近7000平米的開闊草地，是園內指定可搭帳篷、鋪野餐墊的區域，草坪平坦，還能放風箏。

邊上配有自助售賣機和乾淨的衛生間，在這兒玩上一下午，很安逸。

周末節假日進來，大概會看見草地上長滿了帳篷和天幕，有點像音樂節的露營區。家長帶着孩子，在草地上吃野餐、玩飛盤、曬太陽，一副康樂幸福的模樣。

如果喜歡熱鬧，三聯郊野公園的陽光草坪能讓你感受到「全龍崗的人都出來露營了」的壯觀。

追着高鐵跑 三個機位

在三聯郊野公園，有一個很特別的體驗——換着角度看高鐵。

公園下方穿過的，是杭深鐵路廈門至深圳段，全國最繁忙的幹線之一，高峰時段平均每5分鐘就有一列動車呼嘯而過。

水庫邊的綠道上，能看到高鐵從橋樑飛馳而過；拐進登山道，又能俯瞰列車貼着山腳疾行；最妙的是站上空中棧道的觀景平台，能望到列車穿出隧道，一頭扎進城市天際線。

同一個公園，三條觀景線，足夠追着高鐵看半天。

三聯郊野公園不算精緻，眠雲亭、大草坪、追高鐵……總有一個角落能讓人待一下午。如果你也住在布吉附近，挑個周末去逛逛吧！

最後問一下，你還知道深圳哪些小眾又好逛的公園？評論區分享一波～

導航地址：布吉三聯郊野公園-入口

交通方式：

①地鐵：5號線「上水徑站」C口步行2.3km，建議出站後換乘公交、騎行前往；

②公交：303路、308路到「布吉三聯總站」下車步行5分鐘；381、M565到「三聯廣場站」下車步行10分鐘；M402路、M547路到「第三人民醫院站」，下車步行約10-15分鐘可達公園南側入口；

③自駕：主次入口都有停車場。親子遊建議導航到「三聯公園護林站」，進來就是大草坪，不用走遠路；

開放時間：每日6:00-23:00，無需預約



注意事項：

① 公園樹蔭多，不用擔心暴曬；

② 停車免費，但車位有限，周末建議早點去；

③ 草坪可野餐露營，請記得帶走隨身垃圾；

④ 公園門口有小賣部，草坪上設有自助飲料機；

⑤ 禁止機動車、電動車入園，也禁止攜帶寵物。



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