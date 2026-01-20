深圳龍崗森林水庫碧道行山　3km短程路線漫步湖中棧道順訪觀鳥屋

到大自然裏去，徒步、吹風、看粼粼波光。



地鐵直達——深圳超小眾的「森林水庫碧道」：牛始窩水庫→南風坳水庫。綠光棧道、森林火車、空中觀湖。

出發，走進大自然的能量場。

森林水庫輕徒步

牛始窩水庫——南風坳水庫：3km

這次走的路線位於「塘坑背水庫群碧道」的一段，從牛始窩水庫出發，到達南風坳水庫，全程約3km，適合約會散步、親子游玩、或是一人走走停停。

碧道環繞水庫分佈，沿途還有溪流、果林、木屋、火車……天氣好的時候來這裏曬太陽散步，簡直不要太愜意。

闖入一片綠光森林

剛進入牛始窩水庫，就被一片綠光森林治癒了。沿湖棧道蜿蜒而下，陽光透過樹木灑下一片片光斑……彷彿走進了漫畫裏。

或是閒庭漫步，或是倚岸小憩……大片的綠意，讓人瞬間放下所有戒備，全身心與大自然相處。

漫步湖中棧道

穿過綠光森林，便來到了一條穿越湖心的木質棧道。走在湖中央，彷彿漂浮在水中浮橋，平靜而浪漫。

雖說深圳四季常青，但湖邊部分樹木也黃了起來，隨手一拍，秋日氛圍感拉滿。

空中綠道，俯瞰整個水庫

往「山頂平台」方向走去，置身於空中綠道，視野瞬間開闊了起來，整個水庫一覽無遺。

棧道有供休憩的長椅，靜靜坐下，面朝大「湖」，肆意發呆，一切煩惱都能在此刻消散。

觀鳥看魚，湖邊的浪漫觀鳥屋

碧道設有專門的觀鳥屋，供大家觀鳥、賞魚。

在大自然中，偶遇可愛的小生靈。清澈的水面成群遊蕩的魚群、偶爾出現在湖面的白鷺……都是旅程中最生動的美好所在。

偶遇童話裏的森林火車

路線會經過一條森林火車軌道，運氣好的話還可以拍到火車呼嘯而過，彷彿童話般，復古夢幻感滿滿。

置身大自然的能量場

平靜的湖面、向上生長的大樹、棧道旁的蘆葦蕩……無不用自然的姿態，給予我們滋養內心的能量。

大自然是一個巨大的能量場，有空就出來走走吧，為靈魂充滿電量，才有力氣回歸生活。

我別無所求，只想被陽光曬透。

牛始窩水庫——南風坳水庫

路線：龍崗區橫崗街道牛始窩水庫管理處進，橫崗街道南風坳水庫管理處東南門出

交通：

1. 深圳地鐵3號線橫崗站A出口，步行或騎行1.6km到達入口

2. m380路公交「橫崗中心學校」站步行163米



提示：

碧道無補給，帶好飲用水；

碧道不可騎行，禁止寵物入內，禁止垂釣。



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】