深圳美食｜熱門順德菜Top1　400℃猛火乾蒸鰻魚　油脂豐富肉質緊實

肥強，猛火乾蒸專門店，主打「乾蒸鰻魚」和「手工順德糖水」。



大鐵鍋，400°C，不加一滴水

乾蒸菜，是順德的一種傳統烹飪技法，全程不加一滴水，靠高温將食材的鮮香激發出來。這兩年很火的順德「榕邊乾蒸排骨」，要凌晨排隊才能吃到，深圳這家同款乾蒸店，主理人強哥從94年當學徒，到現在掌勺也有30年出頭了，去年把他拿手的乾蒸菜帶來深圳。

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現切、現醃、現蒸

店裏的乾蒸菜都是每天新鮮現切現醃，食材每日兩次配送到店，早上10:00及下午16:30，明檔和櫃枱都能看到展示，每款菜品新鮮可溯源。下單後大火現蒸，一份乾蒸菜大約7-8分鐘出鍋，上桌熱辣辣，香氣撲鼻。

乾蒸鰻魚，我家賣得最好

招牌的乾蒸鰻魚，選用的是歐鰻。大鐵鍋中400℃蒸制，這種古法的烹調方式，能更聚集火力，讓鍋內温度快速升高，猛火直逼碟底。蒸制過程不加一滴水，魚肉的汁水瞬間鎖住，油脂豐盈。

7天吊水活鰻，80°C熱水澆燙，切大塊醃製

鰻魚的魚苗是由深海打撈上來的，養殖周期3年，從出塘到店，還需要經過一個星期的吊水過程，不進行投餵，這樣鰻魚的肉質會更緊實，也去掉了鰻魚身上的泥腥味。廚師會用80℃熱水去除鰻魚表面粘液，然後去掉內臟切片，再加豆豉和薑末調配的醬料醃製，讓食材的味道完美的滲入到魚肉當中。

6大招牌乾蒸菜，送飯！送飯！送飯！

1. 豉香鮮肋排

精選中段肋排，現斬現醃

另一款招牌「豉香鮮肋排」，用的是每天新鮮到店的大塊豬肋排，脂肪薄勻，口感緊實。猛火乾蒸後，排骨外層微微焦脆，肉質油潤略帶汁水，很送飯。

2. 火山黑椒鮮牛肉

內蒙黃牛肉，切片黑椒增香

牛肉用黑椒和鹽醃好，乾蒸完後黑椒的香氣滲進肉裏，入口是鮮牛肉飽滿的汁水和肉香，非常嫩滑。

3. 清遠走地雞

農場走地三黃雞，沙姜入料提鮮

來自清遠的走地雞，肉質緊實鮮香，豆豉蒜末醃製入味，大火乾蒸逼出焦香。

4. 猛火熔岩芝士蝦

新西蘭黃油芝士，出鍋可拉絲

新鮮大蝦去線開邊，鋪上新西蘭黃油芝士，大火乾蒸後黃油芝士包裹着每隻大蝦，出鍋滋啦的香氣撲鼻，上桌後夾起蝦尾，完美拉絲。

5. 雲南爽瓜

雲南農場直供

想吃清爽點的，可以試試這款「雲南爽瓜」，是由雲南農場直供的，鮮甜多汁，鋪上肉末大火乾蒸，口感很豐富。

吃乾蒸必點：手工糖水＋撈汁系列＋廣式燉湯

1. 嶺南爽口撈汁系列

除了乾蒸，撈汁系列也是他們家的特色，和乾蒸菜正好是一冷一熱的搭配，撈汁是強哥老家的秘方，爽口清涼，吃得停不下來。

目前店裏有三款撈汁菜，撈汁大蝦、撈汁花甲、撈汁青瓜，點一份搭配乾蒸菜，好吃不膩。

2. 手工糖水系列＆現炸順德小吃

糖水檔口供應多款經典老廣糖水，其中人氣最高的是「芒芒多肉」雙皮奶，大塊的芒果肉，搭配西柚、西米和芋圓，一口滿滿的配料很紮實。還可以試試「水牛奶仙草凍大滿貫」，仙草凍很清爽，吃完乾蒸菜清清嘴剛剛好。嘴癢的話可以試試他們家的炸物，「順德黃金炸牛奶」、「脆皮蝦盒」、「炸非遺肉卷」，每款都是現點現炸，香脆可口。

3. 老廣滋補燉湯

老廣的一餐不能缺少一碗靚湯，原盅燉湯每天新鮮現燉，「姬松茸排骨湯」、「涼瓜龍骨湯」、「黑豆麥冬排骨湯」，一份乾蒸一碗湯，中午來小憩一下充充電。

深圳順德菜熱門榜第1，全城有4家

「肥強．順德乾蒸」，深圳現有4家門店，其中來福士店榮獲「深圳順德菜熱門榜」、「深圳順德菜新店榜」、「深圳南油打卡人氣榜」三榜第1。

想吃乾蒸不用專門跑順德了，嶺南復古的設計風格，廣府的八仙方桌方凳，復古花紋地磚，就像來到了順德的街坊老店。檔口的兩口大鐵鍋，每到吃飯時間就大火縈繞，滋啫聲此起彼伏，香氣誘人。

生意太好了，又燒壞10個盤子。

肥強．順德乾蒸

點評人均￥56

營業時間：11:00-22:00

南山 ． 深圳來福士店地址：南山區登良路公園道大廈B座102

交通：地鐵9/12號線 南油站D口

龍崗 ． 布吉萬象匯店地址：龍崗區布吉街道布吉萬象匯4層

交通：地鐵5號線 百鴿籠站C口

龍崗 ． 萬科廣場店地址：龍崗區龍翔大道萬科廣場L4層

交通：地鐵3號線 吉祥站C口

寶安 ． 前海HOP天地店地址：寶安區海秀路24號前海HOP天地2樓

交通：地鐵5號線 寶華站B2口

