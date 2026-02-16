深圳好去處｜大鵬東山寺：600年古寺環山望海　免費祈福再逛古城

山海之間，心自定。東山寺裏，願尤誠。



深圳大鵬的東山寺，隱藏在深圳海邊的寺廟，三面環山一面望海，在這祈福上香，看海已是常事。

假期不如去大鵬走走，拜訪這座被山海環抱的百年古剎，再慢悠悠逛逛古城與海邊。

東山寺，看一場山海與中式美學

東山寺始建於明朝洪武二十七年（公元1394年），這座屹立六百餘年的嶺南寺廟，前後歷經三次重修，見證了歲月的滄桑變遷，是一座飽含風霜的百年古剎。

依山傍海，三面環山

這座隱藏於海邊的東山寺，坐落在大鵬所城東面的龍頭山南麓，靠山面海，不僅享有得天獨厚的自然美景，更彷彿與世隔絕般寧靜祥和，相較於其他寺廟顯得格外清靜。因此很適合想要假期避開人群，放鬆身心的人前去重獲能量。

沿着東山寺旁石階的拾級而上，步行十分鐘登上小山頭，便可俯瞰湛藍的玻璃海，外面是喧囂的海，內部是寧靜的港灣。

在海邊，焚香誦經

寺裏幾乎聽不見喧鬧聲，只有從殿中傳來的陣陣誦經輕語，走在這裏連腳步都不由地放輕。偶爾微風吹過，搖動檐下風鈴，清脆之聲莊嚴寧靜，內心彷彿都被洗去一層濁氣。

四周綠樹環抱，海風輕拂，令人心曠神怡。無論是晨鐘暮鼓，還是潮起潮落，這裏的一切都似乎在訴說着歷史的悠遠。

中式美學建築

整座東山寺不算太大，依山勢從低到高共分成四進，主要建築分為：山門、天王殿、大雄寶殿、鼓樓、鐘樓、東山寺石牌坊。

除了禮佛，你還能在東山寺近距離觀賞到，傳統中式建築所包含的獨特美學，一榫一卯之間，盡顯恢弘大氣。

清水石外牆，黃色琉璃瓦，紫砂瓦屋頂，青磚牆面……濃墨重彩的景象都極為考究，古樸典雅，氣勢恢弘。淨色紫砂瓦、旋子彩畫，鎏金鴟吻、瑞獸與法像，傳統中式祥瑞的形象精美絕倫。

東山寺

地址：龍崗區大鵬東山路（近大鵬所城）

開放時間：8:30-17:30

門票：免費



Tips：

1. 寺廟提供免費禪修活動，並招募義工，感興趣的話可直接前往寺廟諮詢；

2. 寺廟有齋飯提供，一般在中午11-12點和下午4-5點（齋飯可隨喜）；

3. 進門即可免費領香；

4. 請遵守當地參觀規定，請勿大聲喧譁。



好景無限，步行10min去海邊&古城

感受過古寺的清淨後，需要一些喧鬧找回人間煙火氣。從東山寺出來，步行10分鐘就能到旁邊的大鵬所城和較場尾逛逛。

大鵬所城：深圳版「有風的地方」

大鵬所城，又叫大鵬古城，從明代開始已有着600個年頭。這裏擁有近10萬㎡的明清民居建築群，是深圳八景之首。

據說，這裏是深圳版「有風的地方」，古城內斑駁的牆面與青瓦屋頂交相輝映，鱗次櫛比。漫步其中，探尋角落裏的小花，感受冬日光影的變化，都令人倍感愜意。

走街串巷，漫步悠悠古城

古城裏的三條主街，與多條小巷互相聯通，面積不大，僅用20分鐘就可走完。走在青磚石板路，感受其中留存的數百年的歲月蒼蒼，古樸、餘韻悠長。

古城內藏着許多令人眼前一亮的小驚喜，也有着風格各異的特色小店，放慢腳步，每一處轉角可能會遇到驚喜。

較場尾：深圳版「鼓浪嶼」

去冬日的海邊散散步吧，出了大鵬所城穿過馬路，就到了較場尾。

悠閒的小鎮氣息，熱鬧的海岸線，美食不斷的小吃街，有着「深圳鼓浪嶼」之稱的較場尾，或許不是最優美的旅遊淨地，但這裏的煙火氣，卻能讓人更隨性而安。挑個天氣晴好的日子來較場尾，白天下海踏浪，傍晚就在岸邊吹風發呆......這裏真的很適合微度假。

昭昭如願，歲歲安瀾。出發，到新的愛與喧囂中去。

