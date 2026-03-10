深圳坪山｜依山傍水長守村　現代與古韻的交融　長期有戲劇演出

曾經被認為是「深圳小透明」的坪山，自14號線開通後，重新闖入人們的視野。坪山河畔的搖曳蘆葦，馬巒山間的飛瀑流泉，還有大山陂水庫的環湖綠道，藏着逃離喧囂的山水寫意。



要我說，坪山的寶藏地兒還是被低估了，因為這裏不只有山川與郊野。最近，我們又發現了兩個遊玩好去處！一處造型別致的城市地標，一座依山傍水的冷門古村。一新一舊，好逛又好看。來！跟上腳步，換個角度，啟程坪山！

第一站：坪山新地標——坑梓科技文化中心。

坪山一日遊的第一站，推薦來趟城市新地標——坑梓科技文化中心。坐落於坪山光祖公園西側，分為南北兩棟獨立建築，包含有文化館、科技館、圖書館分館與書城等公共建築，也是坪山未來重要的文化設施。

文化館開放才一年，趁此機會，我們實地走了一趟。

坑梓科技文化中心的造型設計頗為新穎，將古韻與建築相融合，據說靈感來源於客家圍屋。也有人說屋頂像層層堆疊的蛋卷，說實話，這形容確實貼切。其中二樓是開放式的戶外空間，頂上的原木拱廊十分震撼。

館場內開放區域不多，有一處展覽但規模稍小。勝在與旁邊的光祖公園（原坑梓公園）相連，加大了活動範圍，不少居民都說比以前更大更好看了。

逛完展館逛公園，一趟下來輕鬆愜意。雖然科技館與圖書館目前還沒開放，但是我敢保證，這座別緻的新館一定會火。

值得一提的是，文化館內部場所其實以公益培訓為主。十來間嶄新的教室，有舞蹈、彈唱、手工藝術、繪畫等課程，有少兒班也有成人班，受眾面很廣。課程不設收費門檻，對於坪山周邊的居民來說，無疑是打開藝術大門的一處寶地好。此番用意，頗為温柔。

導航地址：坑梓科技文化中心

交通方式：

1.公共汽車：可乘坐B938，在蘭景吉康路口下車，步行9分鐘；M327在在奔達康下車，步行16分鐘；802在蘭景寶蘭路口下車，步行18分鐘；

2.地鐵：深圳地鐵14號線坑梓站B出口，步行20分鐘；

3.自駕或乘坐網約車：導航至坑梓科技文化中心或光祖公園。



第二站：舊村新生——長守村喜劇谷

走進長守村，相信許多人都會心生感慨：「原來在坪山，還藏着這樣一個地方啊！」坐落於馬巒山下，與赤坳水庫相鄰，依山傍水，格外靜謐，時常還能聽見蟲鳴鳥叫，與市區的城中村截然不同。

村裏還有一座超過260年曆史客家圍屋，歷經4年多更新後，如今已蜕變為深圳東部「另類地標」。推薦理由，環境舒服，好逛又好看。

長守村的圍屋僅做了簡單翻新，力度不大。留有部分破牆，既有歲月痕跡，又不會顯得突兀。走進客家圍屋，感覺像是走進南頭古城那樣。中間的廢墟廣場，據說當初是房屋倒塌後用來堆放廢料用的，改造後加上了石凳，以此還原生活場景。

遊走於青石路上，在黃牆灰瓦之間能感受到其中的歷史厚重感。最讓人嘖嘖稱奇的，個人認為是圍屋門前的「軟廣場」。

熟知客家文化的人知道，圍屋前通常都會留有一處半月型的水塘，用於取水、洗衣、防火等功能，同時兼具景觀和風水寓意。「軟廣場」正是由原先水塘改造而成，通過在水面上構建繩網編織結構，創造出一個互動性和包容性極強的公共空間。像是一個大型蹦牀，大小朋友都能在上面溜達、蹦跳，十分好玩。（Ps.上網有風險，需大人陪同。）

從外表看，這座百年圍屋依然保持着原有的古樸與靜謐，但在裏面卻是另一番風情。

去年改造完成後，張國立老師和龍馬社就在此打造了龍馬社長守戲劇公社，搭建一處可容納300人的小劇場，長期有戲劇駐場演出，深藏不漏。戲劇本身就是非常悠長的文化，再加上舞台又處於百年圍屋，如今的長守村既有歷史，又有故事，這就是「好看」的緣由。

總體來說，長守村遊玩體驗還算可以，一來人少，二來環境舒服，圍屋內也有部分商鋪可供選擇。美中不足就是交通不太便利，村子規模不大，大概一個小時可逛完。如果不是特意到此看話劇，那麼建議在行程上安排上其它景點。

導航地址：長守戲劇谷

交通方式：

1.公共汽車：可乘坐M575/964（赤坳方向）公交車在赤坳站下車，步行20米至村口；

2.地鐵：16號線東縱紀念館站下車，乘坐公共汽車M575/964（赤坳方向）至村口；

3.自駕或乘坐網約車：導航至長守戲劇谷。



第三站：詩意坪山——坪山文化聚落

這座以「速度」著稱的城市裏，坪山一度被貼上「工業大區」的標籤。但若以為這裏只有工廠與科技，那便錯過了詩意的一面。

坪山的好山好水，適合摸魚發呆，除此之外，還有一個特別顯著的特色，這裏融合着客家古韻、先鋒藝術、建築美學等眾多有趣的文化勝地。

以坪山圖書館、坪山美術館與坪山大劇院共同組成文化聚落，時常會有題材多樣的展覽與演出，為人們提供了觸手可得的藝術資源。

第三次文物普查數據中，坪山166平方公里的土地有114處不可移動文物，其中102處是客家圍屋。這些保留下來的客家文化，逐漸成為深圳文化中不可或缺的一部分。其中以大萬世居最出名，保持程度最為完好，值得一去。

最後，關於這篇深圳小眾一日遊的路線，推薦按照此路線前往：

坑梓文化中心→坪山文化聚落→大萬世居→長守村戲劇谷



景點規模都不大，人文底藴深厚，一天時間足夠享受這趟文化之旅。

不得不說，當別的地區還在CBD卷PPT時，坪山卷的就是詩和遠方。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】