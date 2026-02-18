深圳南山海上世界明華輪免費開放　登船購物享美食再看一場肢體劇

全新「海上世界明華輪」爆改完成，一大批好吃好逛的店，全開了。



海上世界「明華輪」煥新亮相，免費開放

去年秋天，經過升級改造後的明華輪終於重新對外開放，搖身一變全國首個「沉浸式演藝綜合體」，半是劇場，半是商業空間。煥新之時還開了一批好吃、好逛的店，登上明華輪，不必遠航，也能品嚐到來自世界各地的菜系。

戲劇、購物、美食、娛樂融於一體，讓全新的明華輪，變得更好玩了。

內部空間大改造，走入電影感船艙

走入明華輪船艙，彷彿穿越到一部法國的老電影裏。

在內部的空間設計上，融合了19世紀末法國新藝術風格，大量曲線勾勒出的流暢造型，像緞帶，像貝殼，又像植物生長的紋理，讓整個空間增添了華麗復古的氛圍。

「明華輪」裏的世界菜系，登船！品嚐來自各地的風味

1. 南洋長灘 Boracay Bay

在南洋長灘，吃一頓地道的南洋美食吧。老闆曾在馬來西亞、菲律賓生活過很長一段時間，為了將最地道的南洋風味呈現於餐桌上，他還把馬來西亞大廚請到了店裏。

最近上新了冬陰功海鮮拼盤和白咖喱大頭蝦，新鮮的食材加上大廚的獨家秘方，香氣飄出來的一瞬間便知其功夫。

南洋長灘 Boracay Bay

南洋料理

位置：D2-05



2. 幕爵餐廳

幕爵法式餐廳，主打法式融合菜，在傳統法國菜的基礎上融合意大利及西班牙等多元風味。選用在地食材，將蛇口海鮮的鮮味也帶到了餐桌之上。

天氣好的時候，可以落座甲板區域，等夜幕降臨，便能在享受優雅法餐的同時，看一場浪漫水秀。

幕爵餐廳

法式餐廳

位置：D4-02



3. 山海界 · Omakase

「山海界 · Omakase」「山海界 · Omakase」一如其名，擅長將來自山川湖海的本味凝練於料理之中。遵循着自然時序，選用當季新鮮食材，通過板前料理的形式，讓每一道菜在入口之時，仍處於最佳賞味期。

落座板前，師傅拿捏着用餐的節奏，感受不同風味的逐層遞進。

山海界 · Omakase

日本料理

位置：D2-02



4. DeVeil Lounge 帷廊 · 餐酒吧

「DeVeil Lounge 帷廊 · 餐酒吧」以復古未來主義為美學藍本的精緻西餐&主題酒吧。到這裏吃一頓漂亮飯再走，將戲中爵士酒吧的夢幻延續到現實。

推薦坐在甲板區域，將海上世界的夜景盡收眼底。

DeVeil Lounge 帷廊 · 餐酒吧

西式餐酒吧

位置：D6-01



5. 塔可墨西哥餐吧

如果想要嘗試地道的拉美風味，不妨試試塔可墨西哥餐吧。他家招牌是傳統墨西哥塔可，粟米煎成的薄餅打底，鋪上不同風味的配料，色彩與味覺同樣豐富。

除了塔可，還有粟米片、捲餅等各種墨西哥經典的街頭小吃可選。

塔可墨西哥餐吧

墨西哥餐吧

位置：D3-02



6. Punchline Coffee&Roaster

上海精品自烘焙咖啡品牌，帶來了4款首次亮相深圳的創意特調。推薦試試「關於小熊」和肯尼亞SOE的combo，可以品嚐到同一支豆子的不同風味。

Punchline Coffee&Roaster

位置：D1-09



7. 水手餐廳

坐落於明華輪3樓甲板上的水手餐廳，海鮮是招牌，店裏用到的海鮮都是每天從蛇口碼頭直送到店。

除了正餐時刻，還能在下午茶時段到吧枱點一杯雞尾酒或果汁，在甲板上的位置閒坐片刻。

水手餐廳

位置：D3-03-06



8. 三生國王餅

國王餅，從法蘭西宮廷穿越而來。國王餅不只是甜點，更是一場好玩的儀式，金黃酥脆的外衣，切開它、分享它、發現它，藏着一點驚喜，也藏着一整年的好心情。

三生國王餅

位置：D1-08



9. LaArt珞特意式手工雪糕

在意式手工雪糕上搭配各種創意巧克力，讓每一款雪糕都變成有趣的「藝術品」，新年限定款雪糕近期也已經上線了。

LaArt珞特意式手工雪糕

位置：D1-01



10. 仙果喔FRESHOHI

仙果喔，以水果為原料，大塊果肉搭配蔬菜原汁、牛奶、酸奶，shake成層次豐富、口感清爽的果昔冰杯。

仙果喔FRESHOHI

位置：D2-03



散步船艙，還有這些好逛的小店

1. POP SUNDAY 流行周日

POP SUNDAY流行周日是一個潮流藝術設計領域新鋭品牌，以「輕鬆周日心情」為創作核心，合作過100+位國際藝術家及潮流藝人，店裏彙集了不少原創IP、潮流設計、玩具、文創。

帶一件新奇有趣的好物回家，為平凡生活注入了一絲樂趣和儀式感。

POP SUNDAY 流行周日

潮流藝術設計領域新鋭品牌

位置：D1-07



2. Minipura珠寶

Minipura，意為「寶石之城」，是一家以「寶石」為主題的珠寶店。店內除了珠寶首飾以外，還陳列着不同品類的寶石裸石，璀璨奪目，各有各的美。

如果想要一件獨一無二的飾品，可以親自去挑一顆最喜歡的寶石，鑲嵌在飾品上。

Minipura珠寶

以「寶石」為主題

位置：D1-11



3. ○□.studio移動肖像館

○□.studio，一家以肖像攝影為核心的攝影人文品牌，旨在記錄人們當下的真實樣子，擯棄了濾鏡和過度修圖，在光影之間呈現最真實的模樣和情緒。

○□.studio移動肖像館

主打肖像攝影

位置：D1-04



4. 時之幻樂園

沉浸式藝術零售體驗空間「幻樂園」總能收集到許多審美獨特的小眾好物，香水、手辦、潮玩、極具設計感的飾品……覆蓋家居、設計、⾳樂、藝術、⽂創等領域。

最喜歡獨立的音樂專區，一牆的黑膠、CD，還有各式唱片機，皆可沉浸式體驗，彷彿一下子把我們拉回了復古年代。

時之幻樂園

沉浸式藝術零售體驗空間

位置：D1-03



5. 海上世界明華輪×植愈之境

海上世界明華輪有一系列的藝術快閃活動，最近的主題是「植愈之境」，一場以藝術為媒介的生態療愈實驗。

海上世界明華輪×植愈之境

系列藝術快閃

位置：D1-10



6. 刺梨商店

專注打造「美學即日常」的設計商店，從各地探尋輕鬆生活設計好物之餘，在這裏也能找到刺梨商店獨家原創的設計系列。如果最近想挑些可愛有趣的小禮物，不妨在這看看。

刺梨商店

創意設計商店

位置：D1-02



登船必做事項，看一場《交易人生》

來到明華輪，必打卡的事項之一便是看一場《交易人生》，這是深圳本土首部原創的沉浸式肢體劇，也是為明華輪量身打造的一齣好戲。半座郵輪化身劇場，7層船艙空間都是舞台，打破了傳統的看戲體驗。

觀眾們將跟隨着演員的腳步，遊走在一個個空間中，親身入戲。看戲、逛街、遊玩，輕輕鬆鬆就能在海上世界明華輪揮霍一日時光。

海上世界明華輪 · 沉浸式肢體劇《交易人生》

常駐演出時間：

每周三-周五｜20:0０

周六｜15:00/20:00

周日｜15:00

*具體排期以官方為主



海上世界明華輪

地址：南山區蛇口太子路32號海上世界明華輪

交通：深圳地鐵2/8/12號線海上世界站A出口

